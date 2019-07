Fotografia: MAJID ASGARIPOUR (afp) Agrandar la foto + Twittear ¬† Ir√°n ha superado el l√≠mite de uranio poco enriquecido (UF6) que el acuerdo nuclear le permite almacenar, seg√ļn ha informado este lunes el ministro iran√≠ de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, citado por los medios iran√≠es. Si los inspectores de la ONU confirman que tal es el caso, habr√≠a violado el Plan Integral de Acci√≥n Conjunta (PIAC, nombre oficial del pacto) firmado en 2015. El paso, que Teher√°n presenta como una respuesta a la salida unilateral del mismo por parte de EE UU el a√Īo pasado, pone a la Rep√ļblica Isl√°mica en el camino de poder avanzar hacia la fabricaci√≥n de una bomba at√≥mica, justo lo que el acuerdo trataba de evitar. Un portavoz iran√≠ ya adelant√≥ a mediados de junio que superar√≠an el l√≠mite de 300 kilos de UF6 a finales de ese mes. Lo esperado de ese lance no resta gravedad a la infracci√≥n del pacto. Una vez violado, Ir√°n ha anunciado que, a partir del pr√≥ximo 6 de julio, empezar√° a enriquecer uranio por encima del 3,67 que se comprometi√≥ a respetar en el PIAC. El objetivo de esos l√≠mites era alejar la sospecha de que su programa nuclear civil no escond√≠a uno militar, algo que Teher√°n siempre ha negado, pero de lo que sus vecinos √°rabes y EE UU recelan. "Tras medir el material enriquecido el pasado mi√©rcoles, los inspectores del Organismo Internacional de la Energ√≠a At√≥mica (OIEA) volvieron a pesarlos de nuevo hoy y [dijeron que] las reservas han excedido los 300 kilos", declar√≥ una fuente an√≥nima a la agencia iran√≠ Fars, poco antes de que Zarif lo anunciara oficialmente. El OIEA a√ļn no ha emitido un comunicado al respecto. Durante la verificaci√≥n del pasado mi√©rcoles, sus reservas estaban al borde sin sobrepasarlo. Ten√≠an 200 kilos de uranio frente al m√°ximo de 202,8 kilos a los que equivalen los 300 kilogramos del uranio poco enriquecido (UF6), seg√ļn filtraron fuentes diplom√°ticas a Reuters. Dado que las instalaciones que Ir√°n ha conservado tras el PIAC enriquecen a un ritmo aproximado de un kilo al d√≠a, la transgresi√≥n se esperaba en cualquier momento del fin de semana. Ir√°n retras√≥ dar ese paso hasta la reuni√≥n que el viernes mantuvo en Viena con el resto de los pa√≠ses firmantes del acuerdo (China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania). A la salida de la misma, el representante iran√≠, Abbas Araghchi, dej√≥ claro que los avances que los europeos le hab√≠an presentado sortear las sanciones de EE UU quedaban lejos de las expectativas de Teher√°n. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario