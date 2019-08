Italia ofrece llevar a España a los inmigrantes del 'Open Arms', si el barco no vuelva a navegar

Fotografia: Francisco Gentico / EFE Agrandar la foto + Twittear El Gobierno ha decidio enviar a la isla italiana de Lampedusa al buque de la Armada Audaz para recoger al centenar de inmigrantes que sigue a bordo del Open Arms. "Tras analizar distintas opciones el Gobierno de Espa√Īa, de acuerdo a las recomendaciones log√≠sticas de la Armada, considera que √©sta es la m√°s adecuada y la que permitir√° resolver esta misma semana la emergencia humanitaria que se vive a bordo" del buque de la ONG, ha anunciado La Moncloa en un comunicado. El buque partir√° a las 17 horas de la base naval de Rota (C√°diz), una vez se completen las tareas de preparaci√≥n y aprovisionamiento, que incluyen el embarque de personal m√©dico y psic√≥logos para atender a los inmigrantes durante la traves√≠a. El viaje hasta la isla italiana durar√° tres d√≠as y el prop√≥sito del Gobierno es que el Audaz no solo embarque a los rescatados por la ONG sino que tambi√©n acompa√Īe al Open Arms "hasta el puerto de Palma, en Mallorca". El Audaz es un Buque de Acci√≥n Mar√≠tima (BAM) de 2.670 toneladas, con 93,9 metros de eslora y 14,2 de manga. Su velocidad m√°xima es de 20 nudos y su tripulaci√≥n la forman 46 militares. Cuenta con una cubierta para helic√≥pteros. Aunque su base est√° en Cartagena (Murcia), actualmente se encuentra en Rota, desde donde zarpar√°. La distancia de Rota a Lampedusa es de 1.012 millas na√ļticas (1.875 kil√≥metros). En las √ļltimas horas la situaci√≥n ha seguido deterior√°ndose a bordo del buque humanitario, que lleva 19 d√≠as en el mar y est√° bloqueado desde el viernes frente a la isla de Lampedusa. A primera hora de la ma√Īana, uno de los migrantes, de nacionalidad siria, se lanz√≥ al agua y fue rescatado por la Guardia Costera italiana, que lo llev√≥ a puerto, donde fue recogido por una ambulancia. Pocas horas despu√©s, nueve m√°s siguieron su ejemplo y, a primera hora de la tarde, otros cinco saltaron por la borda. Todos fueron rescatados por la patrullera italiana o las lanchas del propio barco y cinco de ellos conducidos a tierra. "Otras personas se han lanzado al agua desde el Open Arms para intentar llegar nadando a Lampedusa. La situaci√≥n en la embarcaci√≥n es cr√≠tica", inform√≥ la ONG.La tensi√≥n se reflejaba en el movimiento de ambulancias, que se situaron en el muelle m√°s pr√≥ximo a donde est√° fondeado el barco espa√Īol. Al menos cuatro inmigrantes ya intentaron ganar la costa nadando el domingo, pero los socorristas del barco se lanzaron tras ellos e hicieron que regresaran al buque. Durante la noche, otros ocho, junto con un acompa√Īante, fueron evacuados a tierra por requerir "asistencia m√©dica urgente". Esta ma√Īana,¬† el Gobierno italiano se hab√≠a ofrecido a trasladar a los inmigrantes que quedan a bordo del Open Arms al puerto que designe el Gobierno espa√Īol en un buque de su Guardia Costera, pero hab√≠a exigido que Espa√Īa retire su bandera al barco para que no pueda seguir navegando. A trav√©s de su cuenta de Facebook, el ministro de Transporte italiano, Danilo Toninelli, del Movimiento 5 Estrellas, ha recordado que ya ofreci√≥ que la Guardia Costera acompa√Īara y ofreciera asistencia t√©cnica al Open Arms en su traves√≠a a Espa√Īa e incluso transportara a parte de los migrantes pero, asegura, "la ONG se ha negado incre√≠blemente, con una actitud que hace sospechar de su mala fe". Ahora, asegura Toninelli, "damos un paso m√°s: estamos dispuestos a llevarlos, con nuestra Guardia Costera, al puerto de la Pen√≠nsula Ib√©rica que se nos indique a todos los migrantes que est√°n a bordo del Open Arms. Sin embargo, Espa√Īa dar√° un paso adelante e inmediatamente retirar√° su bandera del barco de la ONG". La retirada de bandera implica que un barco no puede navegar e incluso puede ser capturado como pirata, salvo que otro pa√≠s le preste su pabell√≥n. "He tenido hace poco una conversaci√≥n con Espa√Īa y espero que el Gobierno espa√Īol responda a nuestra solicitud haciendo lo que sea necesario para frenar a la ONG. Espero que lo haga lo antes posible, en las pr√≥ximas horas, porque la situaci√≥n a bordo del Open Arms se ha vuelto insostenible", ha escrito el ministro Tonninelli en Facebook. Fuentes del Gobierno espa√Īol alegan que la retirada de la bandera al buque "no tiene sentido", ya que se trata de una medida prevista solo para casos de infracciones muy graves contra las normas de la navegaci√≥n, que requiere adem√°s la apertura de un procedimiento administrativo cuya conclusi√≥n es recurrible ante los tribunales. En el Ministerio de Transportes italiano se√Īalan que lo que han pedido es la retirada de la bandera o "cualquier otra medida que tenga el mismo efecto: evitar que vaya a recoger inmigrantes frente a las costas de Libia". La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ya hab√≠a avanzado en declaraciones a RNE que el Gobierno ofrecer√≠a "en las pr√≥ximas horas" una soluci√≥n al Open Arms ante la situaci√≥n de "emergencia humanitaria" y porque Espa√Īa "no va a mirar hacia otro lado como est√° haciendo el ministro Matteo Salvini".¬† Robles lament√≥ que el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, "alardee ante el drama humano y diga que los inmigrantes no entran en Italia" e inst√≥ a la Comisi√≥n Europea a que en la pr√≥xima reuni√≥n de ministros europeos de Interior se plantee este tema: "No se puede mirar para otro lado". Por su parte, Salvini se ha declarado "orgulloso" de cerrar los puertos italianos a inmigrantes y refugiados. "La l√≠nea de firmeza es la √ļnica manera de evitar que Italia vuelva a ser el campo de refugiados de Europa, como queda demostrado en estas horas con el barco de la ONG espa√Īola de los supuestos enfermos y los supuestos menores", ha escrito en Twitter. "Y estoy convencido de que esta es la opini√≥n de la mayor√≠a de los italianos", ha a√Īadido.