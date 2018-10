Jair Bolsonaro: 5 polÃ©micos proyectos del presidente electo en Brasil

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear Las previsiones se cumplieron: Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo de Brasil. No asumir√° el cargo hasta el 1 de enero, pero ser√° entonces cuando Brasil deje atr√°s 13 a√Īos de pol√≠ticas de izquierda del Partido de los Trabajadores, primero de la mano de Luiz Inacio Lula da Silva y despu√©s de la de Dilma Rousseff, y dos a√Īos de un gobierno temporal con Michel Temer al frente tras la destituci√≥n de Rousseff. Cuando Bolsonaro asuma el cargo, ser√° el momento de aplicar las reformas y propuestas que prometi√≥ durante la campa√Īa en su plan de gobierno. En BBC Mundo destacamos 5 de los proyectos m√°s pol√©micos que Bolsonaro prometi√≥ llevar a cabo si se convert√≠a en presidente. 1. Menos l√≠mites a la posesi√≥n de armas El Partido Social Liberal (PSL) que lidera el presidente electo de Brasil propone una reformulaci√≥n del Estatuto de Desarme que aprobaron gobiernos anteriores y que pone l√≠mites a los ciudadanos para portar un arma. En su programa electoral, el PSL defiende que las armas "son instrumentos, objetos inertes que pueden usarse para matar o para salvar vidas", dependiendo de qui√©n las maneja que pueden ayudar a reducir los homicidios. Por eso Bolsonaro defiende, en su programa pero tambi√©n lo ha hecho en su m√≠tines de campa√Īa y en varias entrevistas, que cada ciudadano debe tener derecho a tener un arma y a ejercer su derecho de "leg√≠tima defensa". 2. Licencia para matar Una promesa electoral de Bolsonaro es dar una facultad a los polic√≠as para que "en el ejercicio de su actividad profesional" sean protegidos por el sistema jur√≠dico a trav√©s de una especie de inmunidad. De esta forma, explica BBC Brasil, si un agente durante una operaci√≥n policial comete un crimen, √©ste no ser√° punible ya que el funcionario lo habr√° cometido en el ejercicio de su actividad profesional. "Tenemos que garantizar y reconocer que la vida de un polic√≠a vale mucho", se lee en el programa de propuestas de gobierno. 3. Acabar con el "adoctrinamiento" en las escuelas Lo quiere hacer con una vuelta al pasado. Concretamente a los tiempos de la dictadura militar. Fue en ese entonces que exist√≠an las disciplinas de Organizaci√≥n Social y Pol√≠tica Brasile√Īa y Educaci√≥n Moral y C√≠vica que propone el PSL. Con estas dos materias, defiende Bolsonaro, quiere acabar con el "adoctrinamiento" y "la sexualizaci√≥n precoz" que existe en las aulas. Adem√°s, las academias militares, si se cumple lo prometido, cobrar√°n un importante protagonismo. En su programa electoral promete que "en dos a√Īos (despu√©s de llegar a la presidencia) habr√° una escuela militar en la capital de cada estado". Tambi√©n quiere reducir el porcentaje de plazas por cuotas raciales y favorecer la educaci√≥n a distancia en zonas rurales, incluida la ense√Īanza b√°sica para "combatir el marxismo y abaratar costes". 4. Ocupaci√≥n, como terrorismo En su programa electoral Bolsonaro quiere tambi√©n ampliar los delitos tipificados como terrorismo agregando las invasiones a propiedades privadas tanto rurales como urbanas. Esto quiere decir, por ejemplo, que aquellas personas que ocupan residencias o edificios deshabitados, llamadas "personas sin tierra" en Brasil, ser√≠an tratadas de igual forma que un terrorista y tendr√≠an que enfrentarse a penas de hasta 30 a√Īos de c√°rcel, la mayor que existe en el c√≥digo penal brasile√Īo. 5. No m√°s concesiones de tierras a ind√≠genas "Ni un mil√≠metro m√°s de tierras ind√≠genas", reza su programa, una medida que ha justificado por el temor a que estos territorios se vuelvan "pa√≠ses independientes dentro de Brasil". Pero no solo no planea conceder m√°s territorios, sino que puede revisar y revocar hasta 129 que ya aprobaron administraciones anteriores. Y estas no son las √ļnicas medidas pol√©micas que anunci√≥ Bolsonaro durante su campa√Īa, aunque no todas est√°n en su plan de gobierno. Durante la crisis migratoria que se vivi√≥ en la frontera entre Brasil y Venezuela el pasado mes de agosto, propuso crear campos de refugiados para venezolanos. "Brasil no puede ser un pa√≠s de fronteras abiertas", justific√≥ su proyecto a la vez que dijo que hab√≠a que revocar la ley de inmigraci√≥n actual. Tambi√©n, en diferentes entrevistas y en los debates electorales televisados, defendi√≥ la castraci√≥n qu√≠mica para violadores para "combatir el crecimiento del n√ļmero de violaciones y las desigualdades de g√©nero en Brasil", dijo durante un debate el pasado mes de agosto. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario