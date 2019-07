John Douglas: el hombre que logrÃ³ meterse en la mente de asesinos en serie

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear John Douglas trabaj√≥ durante 25 a√Īos para el Bur√≥ Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en ingl√©s). Pero no es un exagente m√°s: es uno de los m√°ximos expertos en el mundo en asesinos seriales. De hecho, √©l y sus colegas inventaron ese t√©rmino en los a√Īos setenta para describir a aquellos individuos que hab√≠an asesinado a al menos tres personas, con cierta periodicidad entre cada asesinato y con la motivaci√≥n de lograr una gratificaci√≥n psicol√≥gica. Douglas fue un pionero en el uso de la perfilaci√≥n criminal: la elaboraci√≥n de perfiles criminol√≥gicos de delincuentes peligrosos. Fue √©l quien tuvo la idea de sentarse y analizar la historia, el comportamiento y la psicolog√≠a de los asesinos. Y tambi√©n de examinar las escenas del crimen y buscar patrones y detalles, todo para intentar comprender por qu√© estas personas hicieron lo que hicieron, y c√≥mo lo logaron. Entrevist√≥ a decenas de asesinos en serie, entre ellos algunos de los m√°s famosos como Ted Bundy, Charles Manson y John Wayne Gacy (alias "El payaso asesino"), y hoy puede recitar de memoria los detalles de muchos de los homicidios m√°s espeluznantes de la historia reciente de EE.UU.. Esto ha convertido a este hombre de 73 a√Īos en una especie de base de datos humana del crimen. Y tambi√©n en la inspiraci√≥n detr√°s de pel√≠culas como "El silencio de los inocentes" y series como "Mindhunter". "No creo que exista el mal, que estas personas nazcan con un gen de la maldad, una especie de gen asesino", se√Īal√≥ Douglas en una entrevista con la periodista Andrea Kennedy del programa "Outlook", del Servicio Mundial de la BBC. "Creo que estas personas se hacen malvadas y son llevadas a hacer estos cr√≠menes que ciertamente son malignos", opin√≥ el autor de varios libros, entre ellos The killer across the table ("El asesino del otro lado de la mesa"), que acaba de publicarse. Reclutado Este experto en mentes criminales no naci√≥ queriendo ser detective del FBI. "Cuando era chico quer√≠a ser veterinario", confes√≥. De hecho, arranc√≥ la carrera de veterinaria, pero debi√≥ interrumpir sus estudios universitarios cuando fue reclutado para servir en la Fuerza A√©rea, durante la √©poca de la guerra de Vietnam. Fue durante este per√≠odo que un agente del FBI se le acerc√≥ para preguntarle si estaba interesado en unirse a esa fuerza. Douglas, quien en esa √©poca era un estudiante pobre, se vio atra√≠do por las posibilidades econ√≥micas que ofrec√≠a esta nueva oportunidad. En la d√©cada de 1970 comenz√≥ su carrera en Detroit. Ya en ese √©poca se distingu√≠a por el detalle con el que interrogaba a los sospechosos que deten√≠a. Eventualmente Douglas empez√≥ a trabajar para la unidad de ciencia del comportamiento del FBI, un departamento relativamente nuevo dedicado a entender la psicolog√≠a de los criminales. Ten√≠a 32 a√Īos y sent√≠a que sab√≠a mucho menos sobre la mente de los criminales que muchos de sus colegas que hab√≠an entrevistado a algunos de los asesinos m√°s famosos de la √©poca. Fue entonces que tuvo la idea de visitar a todos estos criminales y entrevistarlos √©l mismo. Junto con su compa√Īero Robert Ressler fue a la prisi√≥n de San Quentin, en California, a hablar con Edmund Kemper, un hombre de m√°s de 2 metros de altura y 130 kilos de peso que hab√≠a asesinado a su madre, sus abuelos y a siete mujeres, seis de ellas estudiantes universitarias. Douglas y Ressler no ten√≠an un plan. Simplemente usaron su instinto. Hablando con Kemper, Douglas descubri√≥ que odiaba profundamente a su madre, quien lo encerraba en el s√≥tano de ni√Īo. All√≠ degollaba y descuartizaba los mu√Īecos de su hermana, a quien tambi√©n odiaba porque era el centro de atenci√≥n de su madre. "M√°s tarde hizo eso mismo con sus v√≠ctimas", cont√≥ el exagente, quien consider√≥ que los cr√≠menes de Kemper "eran predecibles". Experto interrogador Douglas estaba convencido de que estudiar a asesinos como √©l pod√≠a aportar informaci√≥n valiosa para entender la mente criminal. Junto con Ressler viajaron por todo el pa√≠s entrevistando a los criminales m√°s violentos. No todos los entrevistados estaban tan abiertos al di√°logo como Kemper, pero Douglas desarroll√≥ t√©cnicas para hacerlos revelar sus secretos, entre ellas responder preguntas sobre su propia vida privada y no reaccionar ante las revelaciones que o√≠a, incluso las m√°s grotescas, como el asesinato de ni√Īos. "Creaba una empat√≠a falsa con ellos", se√Īal√≥ el experto. Tambi√©n empez√≥ a utilizar ciertos "trucos", como colocar su silla a una altura menor que la de su interlocutor para que ellos se sintieran en una posici√≥n de dominio (algo que le funcion√≥ muy bien con Manson, de poca estatura). Y se aseguraba de que los criminales pudieran mirar hacia una ventana o puerta, de manera tal que tuvieran para donde desviar la vista si alg√ļn tema los incomodaba. Douglas se dio cuenta de que grabar las conversaciones inhib√≠a a sus interlocutores as√≠ que dej√≥ de llevar una grabadora y empez√≥ a transcribir las conversaciones de memoria. A pesar de que los hombres con los que hablaba hab√≠an asesinado a sangre fr√≠a, asegura que √©l no sent√≠a temor. "Incluso los peores asesinos en el fondo son predadores, son cobardes, buscan a los m√°s d√©biles, a personas que son vulnerables, susceptibles: los m√°s ancianos, los m√°s j√≥venes, las trabajadoras sexuales, las personas que se fugaron de la casa", observa. Sin embargo, reconoce que a su familia le preocupa la posibilidad de que alguno de estos asesinos recobre la libertad y los busque a ellos o a Douglas. Patrones Eventualmente, Douglas empez√≥ a reconocer ciertos patrones en las historias de vida que escuchaba. Todos los asesinos hab√≠an sufrido abusos y abandono en su infancia, en particular de mano de sus madres. La mayor√≠a hab√≠a sido o un bully (acosador) o una v√≠ctima de acoso. Muchos hab√≠an cometido alg√ļn crimen de √≠ndole sexual, lo que les daba una sensaci√≥n de poder. Y todos eran narcisistas y manipuladores. Otro importante indicio que ten√≠an en com√ļn era la crueldad hacia los animales. "El maltrato animal es un buen indicador", resalt√≥ el exagente. "Si alguien es despiadado con un animal indefenso no te sorprendas de lo que podr√≠a pasar en el futuro". La relaci√≥n de confianza que establec√≠a Douglas con los asesinos hac√≠a que le contaran detalles sobre sus cr√≠menes que nunca antes hab√≠an revelado. Eso permiti√≥ reforzar las penas de algunos de ellos, que de otra forma pod√≠an haber salido libres. Un ejemplo es el de Joseph McGowan, un maestro de escuela que hab√≠a asesinado a una ni√Īa de siete a√Īos que le toc√≥ la puerta para venderle galletas. En 1998 McGowan estaba a punto de salir en libertad condicional hasta que Douglas habl√≥ con √©l y determin√≥ que si saliera volver√≠a a asesinar. El experto considera que casi ninguno de los asesinos con los que habl√≥ podr√≠a ser rehabilitado. Para √©l, nunca fueron "habilitados" en primer lugar. Desgaste Lo m√°s duro de su trabajo, cont√≥, eran las preguntas que le hac√≠an los familiares de las v√≠ctimas. "Quer√≠an saber si su ser amada hab√≠a sufrido dolor, si hab√≠a luchado, si fue atacada sexualmente", record√≥. "Si no les dabas los detalles se enojaban contigo". Su trabajo fue impactando su vida personal. Y cada vez trabaja m√°s, porque otros colegas le ped√≠an que colaborara con sus casos. "Empec√© con 59 casos en mi primer a√Īo pero para cuando me retir√© del FBI estaba trabajando en m√°s de 1.000 casos al a√Īo", revel√≥. Cada vez que aparec√≠an v√≠ctimas de asesinatos que pod√≠an estar conectados, Douglas era consultado para que creara un perfil criminal del posible asesino en serie. √Čl inspeccionaba las escenas del crimen y analizaba a las v√≠ctimas y la forma en la que fueron asesinadas para crear una especie de imagen del criminal: su probable edad, su raza y sus posibles antecedentes. Esto ayudaba a la polic√≠a a encontrar al culpable. En 1981 aport√≥ informaci√≥n clave para lograr el arresto de Wayne Williams, un joven que por dos a√Īos hab√≠a aterrorizado a la poblaci√≥n de Atlanta, en Georgia, al asesinar a ni√Īos. Un a√Īo despu√©s trabajaba en un famoso caso conocido como el del "asesino del R√≠o Verde" -un hombre sospechoso de haber asesinado a al menos 13 mujeres cerca de Seattle- cuando sufri√≥ un colapso emocional. Empez√≥ a sufrir ataques de p√°nico. Un d√≠a empez√≥ a sentir un fuerte dolor de cabeza. Lo terminaron internando en terapia intensiva. Ten√≠a encefalitis, una inflamaci√≥n cerebral que lo dej√≥ en coma. Recuper√≥ la conciencia cinco d√≠as m√°s tarde, pero su cuerpo estaba paralizado. Tard√≥ cinco meses en recuperarse. "Un psic√≥logo me dijo que estaba sufriendo de estr√©s postraum√°tico", se√Īal√≥. No obstante, volvi√≥ a trabajar con el FBI. Fue reci√©n en 1995, cuando cumpli√≥ 50 a√Īos, que decidi√≥ retirarse. "Simplemente era demasiado", confes√≥. Ese mismo a√Īo Douglas public√≥ su libro Mindhunter ("Cazador de cerebros"), que fue un √©xito y luego inspirar√≠a la serie en Netflix. Tambi√©n se ha dedicado a dar charlas sobre su experiencia. Pero aunque ya no es agente, reconoce que toda la espeluznante informaci√≥n que recopil√≥ a lo largo de su vida laboral a√ļn le pesa. "No importa lo que haga, no puedo salir de mi mente. 