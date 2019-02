Jorge Ramos: El dictador de Venezuela se gana su título

Fotografia: Carlos Garcia Rawlins/Reuters Agrandar la foto + Twittear Fui deportado de Venezuela el martes 26 de febrero despu√©s de una entrevista tirante con Nicol√°s Maduro, el mandatario del pa√≠s. En medio de nuestra conversaci√≥n se levant√≥ y se fue, y sus agentes de seguridad confiscaron nuestras c√°maras, las tarjetas de memoria con la grabaci√≥n y nuestros celulares. S√≠, Maduro se rob√≥ la entrevista para que nadie pudiera verla. Conseguimos la entrevista a la vieja usanza: llamamos por tel√©fono y la pedimos. Un productor de Univisi√≥n -la cadena de televisi√≥n en la que trabajo desde 1984- contact√≥ a Jorge Rodr√≠guez, ministro para la Comunicaci√≥n y la Informaci√≥n de Venezuela, y le pregunt√≥ si Maduro estaba dispuesto a darnos una entrevista. El l√≠der dijo: "Vengan a Caracas". Y as√≠ lo hicimos, con documentos oficiales que nos permit√≠an la entrada al pa√≠s. La entrevista comenz√≥ con tres horas de retraso el lunes 25 de febrero por la tarde, en el Palacio de Miraflores. Unos minutos antes, Maduro hab√≠a terminado de hablar con el periodista de ABC News Tom Llamas, y parec√≠a estar de buen humor. La ayuda humanitaria que la oposici√≥n -con el respaldo de una alianza internacional- hab√≠a intentado cruzar a Venezuela a trav√©s de las fronteras con Colombia y Brasil hab√≠a sido detenida, as√≠ que Maduro se sent√≠a fortalecido. Se supon√≠a que iba a ser un buen d√≠a. Pero no lo fue. La primera pregunta que le hice a Maduro fue si deb√≠a llamarlo "presidente" o "dictador", como le dicen muchos venezolanos. Lo confront√© sobre las violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura que han sido registrados por Human Rights Watch y sobre la existencia de prisioneros pol√≠ticos. Cuestion√© su aseveraci√≥n de que hab√≠a ganado las elecciones presidenciales de 2013 y de 2018 sin fraude y, lo m√°s importante, sus afirmaciones de que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Fue en ese momento cuando saqu√© mi iPad. El d√≠a anterior hab√≠a grabado con mi celular a tres hombres j√≥venes que buscaban comida en un cami√≥n de basura en un barrio pobre que se encuentra a minutos del palacio presidencial. Le ense√Ī√© esas im√°genes a Maduro. Cada segundo del video contradec√≠a su relato oficial de una Venezuela pr√≥spera y progresista despu√©s de veinte a√Īos de Revoluci√≥n bolivariana. En ese instante, Maduro explot√≥. Cuando la entrevista llevaba aproximadamente diecisiete minutos, Maduro se levant√≥, intent√≥ bloquear las im√°genes de mi tableta de manera absurda y anunci√≥ que la conversaci√≥n se hab√≠a terminado. "Eso es lo que hacen los dictadores", le dije. Unos segundos despu√©s de que Maduro se marchara, el ministro Rodr√≠guez me dijo que el gobierno no hab√≠a autorizado esa entrevista y enseguida orden√≥ a los agentes de seguridad que nos confiscaran las cuatro c√°maras y todo nuestro equipo de producci√≥n, adem√°s de las tarjetas de memoria en las que se hab√≠a grabado la conversaci√≥n. Alguien grit√≥ que me sacaran de inmediato del palacio presidencial, pero en vez de eso dos miembros de la seguridad del gobierno me llevaron a un cuarto peque√Īo en donde me ordenaron que les diera mi celular y la contrase√Īa. Estaban preocupados de que hubiera grabado el audio de la entrevista y no quer√≠an ninguna filtraci√≥n. Pero me rehus√© a hacerlo. Un momento despu√©s, mi colega Mar√≠a Mart√≠nez -una de las mejores productoras del pa√≠s- fue llevada a la misma habitaci√≥n en la que estaba yo. Para frustraci√≥n de los agentes de seguridad, Mar√≠a se las arregl√≥ para hacer una llamada fugaz al presidente de Univisi√≥n News, Daniel Coronell, quien a su vez le advirti√≥ al Departamento de Estado de Estados Unidos y anunci√≥ a muchos medios de comunicaci√≥n lo que estaba pasando. Despu√©s me enter√© de que el resto de nuestro equipo -cinco empleados de Univisi√≥n-, fue conducido a la sala de prensa y luego los sacaron y subieron a un cami√≥n del gobierno. Alguien apag√≥ las luces en nuestra peque√Īa habitaci√≥n y entonces un grupo de agentes entr√≥ y me quitaron a la fuerza mi celular y mi mochila. Revisaron con furia mis pertenencias. Me palparon de pies a cabeza. Mar√≠a pas√≥ por la misma experiencia humillante con una oficial. Pregunt√© si est√°bamos detenidos. Dijeron que no, pero a√ļn as√≠ no nos dejaron salir de la habitaci√≥n. Finalmente nos dijeron a Mar√≠a y a m√≠ que nos uni√©ramos con nuestros colegas en el cami√≥n. Dijeron que quer√≠an llevarnos a nuestro hotel, pero, de nuevo, nos rehusamos. En ese momento est√°bamos preocupados por nuestra seguridad y la posibilidad de que fu√©ramos llevados a un centro de detenci√≥n o a alg√ļn lugar a√ļn m√°s turbio. Cuando nos estaban llevando a la calle, Rodr√≠guez reapareci√≥ y nos increp√≥ para reclamarnos sobre la entrevista y el modo en el que la condujimos. Le respond√≠ que nuestro trabajo es hacer preguntas y que nos estaban robando la grabaci√≥n de la entrevista y nuestro equipo. Para entonces, nos dimos cuenta despu√©s, ya se hab√≠an publicado las primeras noticias de nuestra detenci√≥n en las redes sociales. Ya no pod√≠an mantener el secreto. Eran aproximadamente las 21:30, dos horas despu√©s de que hab√≠a terminado la conversaci√≥n con Maduro. Nuestro conductor, quien hab√≠a estado esperando todo ese tiempo en uno de los costados de la calle, apareci√≥ de manera repentina. A esa altura, las mismas personas que nos hab√≠an detenido quer√≠an que nos march√°ramos. Pronto. Y as√≠ lo hicimos. Nos subimos a nuestro coche y nos volvimos al hotel. Algunos miembros de la agencia de inteligencia venezolana acordonaron el hotel para que no nos escap√°ramos. Unas horas despu√©s, un funcionario de migraci√≥n nos inform√≥ que al d√≠a siguiente por la ma√Īana ser√≠amos expulsados del pa√≠s. Aproximadamente a la 1:00, una persona que se present√≥ como "capit√°n" -uno de los hombres que me hab√≠an detenido en el palacio presidencial- vino a mi hotel para devolverme el celular en una bolsa de pl√°stico. Todo su contenido hab√≠a sido borrado completamente. Asumo que antes de hacerlo¬†hackearon todo lo que pudieron. El lunes vivimos solo una peque√Īa prueba del acoso y abuso que los periodistas venezolanos han padecido por a√Īos. En nuestro equipo hay dos venezolanos -el corresponsal Francisco Urreiztieta y el camar√≥grafo √Čdgar Trujillo-, quienes habr√≠an enfrentado riesgos terribles si se quedaban en su pa√≠s. Por fortuna, todos regresamos a salvo a Miami, en Estados Unidos. Pero nuestras c√°maras y grabaciones de la entrevista se quedaron en Venezuela, al igual que todos los celulares de mis compa√Īeros. ¬ŅA qu√© le teme Maduro? Deber√≠a permitir que el mundo vea la entrevista. Si no lo hace, solo habr√° probado que se est√° comportando precisamente como un dictador.

Jorge Ramos es periodista. Es conductor de los programas "Noticiero Univision" y "Al Punto" y autor del libro "Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump".