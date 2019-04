Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬† Juan Guaid√≥ cree que la inmensa mayor√≠a de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, pero el autoproclamado presidente encargado de Venezuela admite que este solo ser√° posible si los militares le dan la espalda al gobierno de Nicol√°s Maduro. "Va a ser requerido el apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas pare el cambio democr√°tico y pac√≠fico en Venezuela, en todos los sectores", admiti√≥ Guaid√≥ en una entrevista con la BBC celebrada el domingo, hacia el final de una nueva jornada de protestas contra los apagones masivos que afectan al pa√≠s sudamericano. Aunque el tambi√©n presidente de la Asamblea Nacional -que declar√≥ ileg√≠tima la reelecci√≥n de Maduro de mayo del a√Īo pasado- considera que el descontento generado por los problemas generados por la fallas en el servicio el√©ctrico podr√≠a terminar convirti√©ndose en la gota que derrama el vaso. "Est√°bamos muy cerca -estamos muy cerca- y esto viene a agravar a√ļn m√°s la situaci√≥n, viene a agravar a√ļn m√°s la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela", dijo Guaid√≥, quien calific√≥ la situaci√≥n como "muy delicada". "Es muy grave. En 31 d√≠as del mes (de marzo), apenas nueve d√≠as fueron d√≠as h√°biles producto de los brutales apagones. Y eso por supuesto tambi√©n deriva en falta de agua", explic√≥. "La petici√≥n de la gente son elementos de vida: luz y agua", agreg√≥ el l√≠der opositor, quien en la entrevista tambi√©n denunci√≥ que los colectivos armados afines al gobierno hab√≠an atacado a los manifestantes. "Incluso para proteger a los manifestantes de esos grupos armados por el r√©gimen (los militares) van a ser una variable importante", puntualiz√≥ Guaid√≥, quien asegur√≥ contar con el apoyo del 90% de los venezolanos que "quieren cambio, y quieren un cambio r√°pido". El gobierno de Maduro, sin embargo, insiste en que los apagones son el resultado de "ataques terroristas" en contra de la infraestructura del pa√≠s, parte de una "guerra el√©ctrica" que busca forzar un cambio de gobierno. Y, para enfrentar la crisis, el domingo las autoridades anunciaron un plan de racionamiento de 30 d√≠as "para lograr consistencia en el suministro de electricidad" "El gobierno bolivariano decidi√≥ mantener suspendidas las actividades escolares en todo los niveles del sistema educativo y se establece una jornada laboral diaria especial hasta las 2 de la tarde en instituciones p√ļblicas y privadas", inform√≥ adem√°s el ministro de Comunicaci√≥n, Jorge Rodr√≠guez, en un comunicado. "Soluciones reales" Seg√ļn Guaid√≥ -quien est√° siendo investigado por "su presunta implicaci√≥n en el sabotaje realizado al sistema el√©ctrico de Venezuela"- los venezolanos tienen sin embargo claro que los apagones son "producto de la corrupci√≥n e incapacidad del r√©gimen". "La gente quiere soluciones reales a la crisis y saben que eso pasa por la salida de Nicol√°s Maduro Moros", agreg√≥ el l√≠der opositor, quien tambi√©n le dijo a la BBC que como parte de su estrategia para lograrlo "hemos hablado claramente con las Fuerzas Armadas". En la entrevista con la BBC, Guaid√≥ tambi√©n le quit√≥ importancia a la publicitada llegada de dos aviones militares rusos al pa√≠s la semana pasada, supuestamente cargados con equipos y soldados "para cumplir contratos t√©cnicos militares". "Yo lo veo como una provocaci√≥n del r√©gimen de Maduro, simplemente para tratar de hacer ver que tiene un respaldo que no es tal porque no ha tenido ning√ļn tipo de pr√©stamos, no ha tenido ning√ļn tipo de respuesta real, m√°s all√° de algunos anuncios diplom√°ticos", asegur√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario