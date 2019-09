Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Katharine Gun estaba sentada frente a su escritorio en la agencia de inteligencia del Reino Unido, GCHQ, cuando recibi√≥ el correo electr√≥nico que cambiar√≠a su vida. Era un viernes en pleno invierno brit√°nico, en¬†febrero de 2003. El remitente del misterioso mensaje era un tal¬†Frank Koza, por entonces miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por su siglas en ingl√©s). Su contenido horroriz√≥ a quien era una simple traductora de 28 a√Īos: los estadounidenses le solicitaban a¬†GCHQ su cooperaci√≥n para espiar a las delegaciones de los seis pa√≠ses que en ese momento eran miembros temporales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU),¬†Angola, Camer√ļn, Chile, M√©xico, Guinea y Pakist√°n. La campa√Īa secreta -que implicaba¬†interceptar tel√©fonos dom√©sticos y oficiales, adem√°s de correos electr√≥nicos-, ten√≠a como objetivo ganar votos a favor de la guerra contra¬†Irak. Para atacar al pa√≠s de Medio Oriente, el entonces presidente de Estados Unidos,¬†George Bush, y el primer ministro brit√°nico,¬†Tony Blair, buscaban una resoluci√≥n espec√≠fica de la ONU que los autorizara a invadir. En caso contrario, corr√≠an el riesgo de que la guerra fuera tildada de ilegal. Por eso, conseguir el apoyo de estas seis naciones era clave. La filtraci√≥n Pero el plan de inteligencia se esfum√≥ cuando Frank Koza, de la NSA, presion√≥ el bot√≥n "enviar": quien estaba al otro lado de la pantalla no qued√≥ indiferente ante tal petici√≥n de espionaje. "Me enoj√© y me horroric√© con el contenido del correo electr√≥nico. Ni siquiera era una solicitud, sino que esperaban que GCHQ cooperara para recopilar informaci√≥n dom√©stica y oficial de los seis delegados de la ONU", recuerda hoy¬†Katherine Gun. En conversaci√≥n con BBC Mundo, la informante agreg√≥ que "el prop√≥sito era usar esa informaci√≥n en su contra con el fin de asegurar la segunda resoluci√≥n de la ONU que autorizar√≠a la invasi√≥n a Irak". Las horas pasaron y Katharine no lograba sacarse de la cabeza el correo electr√≥nico. Entonces, cuando lleg√≥ a su casa, decidi√≥ contactar con un conocido que ten√≠a¬†contactos con la prensa. Su decisi√≥n ya estaba tomada: filtrar√≠a al mundo las pretensiones de la inteligencia estadounidense, arriesgando todo lo que ten√≠a. "Secretos oficiales" La historia de Katharine Gun ser√° llevada a la gran pantalla en la pel√≠cula¬†"Official Secrets" (Secretos Oficiales) que se estrenar√° en octubre pr√≥ximo. La traductora ser√° interpretada por la conocida actriz¬†Keira Knightley. El director del largometraje,¬†Gavin Hood, ha dicho que se interes√≥ en su historia pues pas√≥ de ser una joven com√ļn y corriente a realizar algo "extraordinario". Y, en efecto, se podr√≠a decir que su papel en la guerra de Irak fue casi un¬†accidente. Ella nunca plane√≥ una carrera de inteligencia ni jam√°s se imagin√≥ que se ver√≠a envuelta en una historia como esta. De hecho, la mujer lleg√≥ a¬†GCHQ por un anuncio en el peri√≥dico y luego de que le resultara dif√≠cil encontrar trabajo como ling√ľista. Nacida en¬†Taiw√°n (pero de padres brit√°nicos), Katharine sab√≠a hablar mandar√≠n y japon√©s pues los hab√≠a estudiado en la¬†Universidad de Durham, en Inglaterra. En la agencia de inteligencia brit√°nica, la int√©rprete se dedicaba a traducir mandar√≠n al ingl√©s. Y en eso estaba cuando, un d√≠a como cualquier otro, recibi√≥ el controvertido correo electr√≥nico. A pesar de lo riesgoso que pod√≠a ser filtrar una informaci√≥n tan delicada como esta, nunca pens√≥ en las consecuencias. "Yo era como un caballo con anteojeras. Mi √ļnico pensamiento era retrasar o¬†detener la guerra", dice. Tres semanas despu√©s de haber filtrado la informaci√≥n, el diario brit√°nico¬†The Observerpublic√≥ de forma √≠ntegra el memor√°ndum enviado por Frank Koza. En el reportaje, se acusaba a Estados Unidos de estar conduciendo una operaci√≥n secreta con "trucos sucios". Como era de esperar, el impacto fue total. Autoridades de Estados Unidos y Gran Breta√Īa tuvieron que salir a dar explicaciones mientras diplom√°ticos de¬†M√©xico y Chile ante la ONU proporcionaban m√°s pruebas que demostraban que sus misiones fueron espiadas. La agencia GCHQ inmediatamente comenz√≥ una investigaci√≥n interna para aclarar qui√©n hab√≠a filtrado la informaci√≥n. Katharine no pudo fingir y confes√≥ a los pocos d√≠as. Fue arrestada y retenida en la estaci√≥n de polic√≠a en¬†Cheltenham durante 24 horas. Ocho meses despu√©s, fue acusada de violar la¬†Ley de Secretos Oficiales. Cuando lleg√≥ el momento del juicio, sin embargo, la fiscal√≠a abandon√≥ el caso sin ninguna explicaci√≥n. Hoy se sabe que lo hicieron porque ser√≠a imposible continuar con el proceso sin arriesgar la¬†seguridad nacional. El rol del periodista de The Observer Martin Bright es el periodista del diario¬†The Observer al que le lleg√≥ el correo electr√≥nico con la informaci√≥n filtrada por la int√©rprete. "Lo primero que pens√© fue: esta es una historia extremadamente importante porque si el correo electr√≥nico es cierto, entonces se demostraba que el gobierno estadounidense y el brit√°nico dec√≠an una cosa y hac√≠an otra", dice a BBC Mundo. El periodista -que en la pel√≠cula ser√° interpretado por el actor¬†Matt Smith- recuerda que lo m√°s dif√≠cil fue verificar que la informaci√≥n fuera real. En eso pas√≥ tres semanas, llamando a sus fuentes en inteligencia y asegur√°ndose de que el lenguaje del correo fuera consistente. M√°s tarde, cuando supo de la detenci√≥n de Katharine Gun, se sinti√≥ aliviado. "En un principio, me puse contento porque era una prueba de que nuestra historia era cierta, era correcta. Adem√°s, yo ten√≠a mucha curiosidad por saber qui√©n era la informante, porque no ten√≠a idea. Ella nunca hab√≠a estado en contacto directo conmigo", recuerda. Y aunque finalmente la filtraci√≥n no detuvo la guerra -una coalici√≥n liderada por Estados Unidos junto a pa√≠ses aliados como Reino Unido y Espa√Īa invadieron Irak en marzo de 2003- con el argumento de que el pa√≠s estaba desarrollando¬†armas de destrucci√≥n masiva-, Martin Bright asegura que la informaci√≥n de Katharine fue crucial para la decisi√≥n final del Consejo de Seguridad de la ONU de no apoyar la ocupaci√≥n. "Como resultado de lo que hizo Katharine,¬†Chile y M√©xico se opusieron a la guerra y dejaron claro que no la apoyar√≠an", afirma. "El embajador de Chile estaba realmente molesto y ofendido por intentar ser manipulado de esta manera", agrega. Hoy, Martin Bright recuerda este art√≠culo como el m√°s importante de su carrera. "No todos los d√≠as se realiza una pel√≠cula de¬†Hollywood sobre tu historia", dice, entre risas. Y concluye: "Este reportaje ahora es parte de la historia y eso es muy importante para m√≠.¬†Es el sue√Īo de todo periodista". Katharine Gun, en tanto, vive tranquilamente en Turqu√≠a. Tras el esc√°ndalo por la filtraci√≥n, fue respaldada p√ļblicamente por diversas personalidades. El actor¬†Sean Penn, incluso, la calific√≥ de "hero√≠na". Preguntada por si volvería a filtrar el correo electrónico si pudiera retroceder en el tiempo, la intérprete no duda: "En las mismas circunstancias, sin saber el resultado de la guerra, sí, lo haría".