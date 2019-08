La Amazonia sin ley de Bolsonaro

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Los 12 millones de habitantes de S√£o Paulo siempre han convivido con el mal tiempo. Pero el pasado lunes las nubes oscurecieron el cielo y se hizo de noche a las tres de la tarde. Poco despu√©s, los paulistas se enteraron de que, adem√°s de la lluvia, hab√≠a humo. Lo suficiente para generar un efecto √≥ptico que dejaba el cielo casi negro. Humo de la Amazonia, de los incendios que se extienden por √°reas selv√°ticas de cinco Estados brasile√Īos y que, seg√ļn los expertos y ambientalistas, son el resultado de una deforestaci√≥n que se acelera bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro. El presidente ha flexibilizado los controles ambientales, como hab√≠a prometido, y sopesa permitir la extracci√≥n minera en tierras ind√≠genas. Mientras, varios miembros de su Gabinete, como el ministro de Exteriores, Ernesto Araujo, cuestionan el calentamiento global. A 3.000 kil√≥metros hacia el norte, en Rond√īnia, el territorio ind√≠gena de los Uru-Eu-Wau-Wau arde. "Lo estamos denunciando desde enero", cuenta Ivaneide Bandeira, de la ONG Kanind√© Asociaci√≥n de Defensa Etnoambiental. El humo que sale de la reserva ind√≠gena, en teor√≠a protegida por el Gobierno federal, viaja 400 kil√≥metros y llega con fuerza a Porto Velho, capital de Rond√īnia, donde vive la activista. En im√°genes difundidas en las redes sociales se ve una espesa niebla, que hace que apenas se pueda respirar. Los centros de salud est√°n abarrotados. "En mi barrio la sensaci√≥n es de que el mundo se est√° cayendo sobre nosotros", cuenta por tel√©fono. Los incendios son habituales en esta √©poca de sequ√≠a en la regi√≥n y no siempre son ilegales. No obstante, los datos indican que las autoridades han perdido el control sobre la situaci√≥n y que el pa√≠s vive la mayor oleada de incendios de los √ļltimos cinco a√Īos, seg√ļn el Instituto Nacional de Investigaci√≥n Espacial (INPE). Entre el 1 de enero y el 22 de agosto se han registrado 76.720 focos de incendio, un 85% m√°s que en el mismo periodo de 2018. Los sat√©lites muestran que m√°s del 80% del territorio devorado por las llamas est√° en la Amazonia. Los mismos sat√©lites que utiliza el INPE indicaron que la deforestaci√≥n aument√≥ un 34% en mayo, un 88% en junio y un 212% en julio con respecto a esos mismos meses de 2018. Bolsonaro critic√≥ a la instituci√≥n y sus n√ļmeros en un encuentro con corresponsales. El f√≠sico Ricardo Galv√£o, que dirig√≠a el INPE, contradijo p√ļblicamente al presidente y fue destituido. Desde entonces la Amazonia est√° en el punto de mira internacional. "Brasil era un villano ambiental. Pero desde que empezamos a reducir la deforestaci√≥n nos convertimos en l√≠deres en la agenda ambiental global. Ahora volvimos a una situaci√≥n incluso peor a la que ten√≠amos en la d√©cada de los ochenta", argumenta la exministra y excandidata presidencial Marina Silva. Ahora prepara con otros exministros y miembros de la sociedad civil una carta al Congreso brasile√Īo pidiendo que se suspendan los proyectos que reducen las normas ambientales. Tambi√©n quieren crear una comisi√≥n para debatir pol√≠ticas p√ļblicas que hagan frente a la crisis ambiental. "Desafortunadamente, lo que est√° pasando se debe a las pol√≠ticas desastrosas e irresponsables del Gobierno de Bolsonaro, que no tiene la competencia para gestionar esta situaci√≥n", afirma. "No todos los incendios est√°n relacionados con la deforestaci√≥n, pero los sat√©lites indican un aumento sustancial de los fuegos. Son consecuencia b√°sicamente de las pol√≠ticas del nuevo Gobierno, que incentiva la ocupaci√≥n ilegal de tierras en la Amazonia y, como consecuencia, los incendios ilegales", explica Paulo Artaxo, profesor de F√≠sica de la Universidad de S√£o Paulo (USP). El experto, que form√≥ parte del Panel Intergubernamental del Cambio Clim√°tico de Naciones Unidas, explica que todav√≠a hace falta hacer una comparaci√≥n m√°s detallada entre las √°reas deforestadas y las destruidas por el fuego. Pero los expertos dan por hecho que el aumento de los dos fen√≥menos est√° relacionado. Una investigaci√≥n de la web InfoAmazonia con datos p√ļblicos indica que, entre los 10 municipios con m√°s incendios, siete est√°n entre los que tambi√©n m√°s sufrieron con una deforestaci√≥n anterior. Un informe del Instituto de Investigaci√≥n Ambiental de la Amazonia (IPAM) llega a la misma conclusi√≥n. Las principales instituciones del Ministerio del Medio Ambiente son el Ibama (Instituto Brasile√Īo de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables), responsable de la fiscalizaci√≥n y preservaci√≥n de √°reas naturales, y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservaci√≥n de la Biodiversidad), organismo responsable de la creaci√≥n de √°reas de conservaci√≥n. Bolsonaro ha puesto en marcha una serie de cambios que restan competencias a esos organismos que, seg√ļn denuncian ambientalistas y un in√©dito frente de ocho exministros, est√°n desmantelando la pol√≠tica ambiental brasile√Īa. "Siempre ha habido deforestaci√≥n, pero ahora la promueve el ministro, que desmantel√≥ la gobernanza ambiental", explica la excandidata Silva. Recortes del presupuesto Los recortes presupuestarios tambi√©n han hecho mella. La prevenci√≥n y el control de incendios han perdido un 38,4% de su presupuesto; la partida para la concesi√≥n de licencias ambientales es un 42% menor; y la agenda clim√°tica, un 95%. "Cerca de Porto Velho veo a bomberos controlando los incendios. Pero los organismos no llevan los medios suficientes para frenar la invasi√≥n del territorio ind√≠gena", explica la activista Ivaneide Bandeira. Parte de los focos se producen en √°reas privadas que se expanden hacia la reserva natural que todas las propiedades est√°n obligadas a mantener. Otra parte se produce en √°reas p√ļblicas protegidas y en territorios ind√≠genas protegidos que siempre han estado amenazados por invasores, madereros y granjeros que quieren arrendar la tierra fuera de la ley. Hay √°reas ricas en minerales como oro y √°rboles centenarios en riesgo de extinci√≥n. Y, sobre todo, un espacio enorme que puede convertirse en pasto para el ganado. En todos esos casos hace falta abrir el terreno. Y siempre se hace con fuego. Ivar Busatto es coordinador de la ONG Operaci√≥n Amazonia Nativa en Mato Grosso, uno de los territorios que m√°s sufren con la sequ√≠a -no llueve desde hace 90 d√≠as- y que fueron golpeados por los incendios. Su organizaci√≥n ha contabilizado 24 focos en nueve comunidades ind√≠genas. "Vivo aqu√≠ desde hace 48 a√Īos y siempre ha habido fuego", explica. Su regi√≥n vive del negocio agr√≠cola y produce parte de la soja, del ma√≠z y del algod√≥n que Brasil exporta. La vegetaci√≥n nativa ya no existe. El fuego sirve para limpiar los campos o para que los granjeros se expandan, legal o ilegalmente hacia territorios protegidos. La sequ√≠a es severa, con previsi√≥n de lluvia solo a partir de finales de septiembre. En ese per√≠odo est√° prohibido por ley utilizar el fuego para cualquier actividad. La comunidad internacional ha empezado a movilizarse. La Francia de Emmanuel Macron ha amenazado con romper el acuerdo entre Mercosur y la UE despu√©s de un duro mensaje del mandatario franc√©s en Twitter reclamando una soluci√≥n y llevando el debate sobre la Amazonia al G7. "En mi gesti√≥n nadie dec√≠a que la Amazonia estaba fuera de control. Cuando hay gobernanza interior, no tienes que preocuparte por las cr√≠ticas de otros pa√≠ses", apunta Silva. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario