Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear ¬† Una de las cartas m√°s famosas de Albert Einstein se vendi√≥ en US$2,9 millones, arrasando el precio previsto en la subasta que se celebr√≥ en Christie's este martes, en Nueva York. Antes de que cayera el martillo, la misiva firmada que el f√≠sico envi√≥ desde Princeton, Estados Unidos, al fil√≥sofo jud√≠o alem√°n Eric Gutkind ten√≠a un precio estimado en entre 1 y 1,5 millones de d√≥lares. El lote estaba compuesto adem√°s por el libro de Gutkind "Escoger la vida: la llamada b√≠blica a la rebeli√≥n", que el autor envi√≥ a Einstein, el sobre original y una foto del fil√≥sofo. Con la c√©lebre "Carta de Dios", Einstein fusiona sus pensamientos sobre la religi√≥n, su identidad jud√≠a y su propia b√ļsqueda del sentido de la vida, al tiempo que refuta los argumentos que Gutkind desarrolla en la obra. La carta, de dos p√°ginas y escrita en alem√°n, est√° fechada 3 de enero de 1954. Einstein ten√≠a entonces 75 a√Īos y morir√≠a en Estados Unidos un a√Īo despu√©s. Dios y la Biblia Aunque la carta empieza de forma muy diplom√°tica, no deja lugar a dudas sobre la cr√≠tica que hace al libro. "La palabra Dios no es para m√≠ m√°s que la expresi√≥n y el producto de la debilidad humana", escrib√≠a el f√≠sico de su pu√Īo y letra. Con un lenguaje llano y sin florituras, Einstein califica la religi√≥n jud√≠a de "encarnaci√≥n supersticiosa" como lo son todas las religiones y la Biblia "una colecci√≥n de leyendas "venerables pero bastante primitivas". Derechos de autor de la imagen Central Press Image caption El pensamiento de Einstein sobre la religi√≥n estuvo muy influenciado por la obra del fil√≥sofo Baruch Spinoza. "Ninguna interpretaci√≥n, sin importar cu√°n sutil sea, cambiar√° mi punto de vista sobre esto". "Y el pueblo jud√≠o al que pertenezco gustosamente, y en cuya forma de pensar me siento profundamente anclado, no tiene para m√≠ ning√ļn tipo de dignidad diferente a la del resto pueblos. Seg√ļn mi experiencia, en realidad no son mejores que otros grupos humanos", dec√≠a el cient√≠fico. De acuerdo en lo esencial "Escoger la vida" fue el tercer libro de Gutkind. En √©l presentaba la Biblia como un llamado a la lucha, y al juda√≠smo e Israel como entes incorruptibles. Y aunque Einstein critica abiertamente esto, en su carta se√Īala las cosas que ambos s√≠ ten√≠an en com√ļn. "Ahora que he expresado de forma abierta nuestras diferencias en lo que respecta a las convicciones intelectuales, todav√≠a tengo claro que estamos muy cerca en lo esencial, es decir, en nuestras evaluaciones del comportamiento humano", escribe Einstein. "Creo que nos entender√≠amos muy bien si convers√°ramos sobre cosas concretas", concluye. Aunque proven√≠a de una familia jud√≠a, el pensamiento de Einstein hacia la religi√≥n se moldear√≠a para siempre durante su estad√≠a en Zurich, cuando los libros del fil√≥sofo Baruch Spinoza cayeron en sus manos. El dios de Spinoza era un dios amorfo e impersonal responsable del orden del universo y la impresionante belleza de la naturaleza. Esta l√≠nea de pensamiento, que incluye un fuerte sentido del determinismo, reson√≥ profundamente en el cient√≠fico. Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La "Carta de Dios" logr√≥ venderse en el doble de los US$1,5 millones anticipados. La "vida feliz" No es la primera vez que una carta de Einstein es subastada. El a√Īo pasado, una nota escrita a una estudiante de qu√≠mica italiana que hab√≠a rehusado reunirse con √©l alcanz√≥ US$6.100. Se vendi√≥ junto con otra serie de cartas de Einstein, incluyendo una nota de 1928 que alcanz√≥ US$103.000, en la que planteaba sus ideas para la tercera etapa de su teor√≠a de la relatividad. En 2017, una nota en la que ofrec√≠a consejos sobre c√≥mo vivir feliz se vendi√≥ en US$1,56 millones, en Jerusal√©n. Consiste de una sola frase que lee: "Una vida calmada y humilde traer√° m√°s felicidad que la b√ļsqueda del √©xito y la constante inquietud que viene con eso". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario