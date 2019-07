Fotografia: Dado Galdieri/The New York Times Agrandar la foto + Twittear Los votos se hab√≠an contado y el cielo carioca crepitaba con fuegos artificiales mientras los simpatizantes del populista de extrema derecha Jair Bolsonaro celebraban su elecci√≥n como presidente de Brasil. Sin embargo, no todos estaban felices. David Miranda, miembro socialista del concejo de R√≠o de Janeiro que hab√≠a postulado para ser miembro del congreso, sac√≥ una botella esa noche de octubre para lamentar su derrota electoral. Glenn Greenwald, su esposo, un¬†vehemente periodista estadounidense, tom√≥ un Xanax. A esta pareja homosexual e interracial le parec√≠a que la era pol√≠tica que iniciaba era como una patada en el h√≠gado. "Somos la ant√≠tesis de Bolsonaro", dijo Miranda en una entrevista. "Somos todo lo que odian". Desde entonces, ambos hombres se encuentran en las l√≠neas de combate de la divisi√≥n pol√≠tica cada vez m√°s amarga del pa√≠s. En junio, la organizaci√≥n noticiosa de Greenwald public√≥ informes que indicaban que el principal oponente de Bolsonaro en la contienda fue encarcelado de manera indebida tan solo seis meses antes de la elecci√≥n, lo cual plante√≥ serias preguntas sobre la legitimidad de la victoria de Bolsonaro y puso en tela de juicio la entereza de las instituciones democr√°ticas de Brasil. Ahora, Greenwald y Miranda -que termin√≥ por obtener una curul en el congreso- est√°n siendo atacados por Bolsonaro y sus aliados. Han enfrentado amenazas de muerte y, seg√ļn un sitio web brasile√Īo conservador, la polic√≠a federal investiga las finanzas de Greenwald. Los funcionarios del gobierno no han confirmado ni negado el informe, pero la insinuaci√≥n de que Greenwald es blanco del Estado debido a sus informes noticiosos ha detonado protestas en torno a la libertad de prensa en Brasil. Greenwald -uno de los dos periodistas que obtuvieron y divulgaron en 2013 una serie de documentos de inteligencia secretos filtrados por Edward Snowden, el informante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos- dijo que dudaba que alg√ļn d√≠a pudiera dar a conocer una noticia m√°s trascendental. Las revelaciones de Snowden iniciaron un debate global acerca de la vigilancia del gobierno y la privacidad. No obstante, la apuesta de esta revelaci√≥n en Brasil parece m√°s alta en algunos aspectos, coment√≥. La informaci√≥n publicada por The Intercept Brasil, una organizaci√≥n noticiosa cofundada por Greenwald, puso en duda la integridad de una amplia investigaci√≥n sobre corrupci√≥n en la que se vieron involucrados algunos de los personajes m√°s poderosos de la √©lite pol√≠tica y comercial de Brasil en los √ļltimos cinco a√Īos; muchos de ellos terminaron en prisi√≥n. Entre ellos se encontraba el expresidente de izquierda Luiz In√°cio Lula da Silva, a quien encarcelaron y evitaron que participara en una contienda presidencial en la que ten√≠a una gran ventaja respecto de Bolsonaro. El hombre que presid√≠a esa investigaci√≥n, el juez federal S√©rgio Moro, se convirti√≥ en una suerte de h√©roe del pueblo para muchos brasile√Īos hartos de la corrupci√≥n y la violencia. Moro, m√°s tarde nominado por Bolsonaro para ser ministro de Justicia, se convirti√≥ en uno de los miembros m√°s populares de su gabinete, lo cual brind√≥ legitimidad a la promesa del presidente de solucionar la delincuencia descontrolada y tomar medidas severas contra la corrupci√≥n. Sin embargo, un archivo masivo de conversaciones privadas entre miembros del sistema judicial involucrados en la extensa investigaci√≥n sobre corrupci√≥n, obtenido por The Intercept Brasil de manos de una fuente que no revel√≥, contiene comunicaciones en las que Moro parece cruzar l√≠mites √©ticos y legales en su gesti√≥n del caso de Da Silva. Los intercambios muestran que Moro proporcion√≥ asesor√≠a estrat√©gica a los fiscales y les facilit√≥ una pista de investigaci√≥n. Seg√ļn la ley brasile√Īa, los jueces deben ser √°rbitros imparciales. Moro ha negado cualquier acto indebido. "Soy un gran defensor de la libertad de prensa, pero esta campa√Īa en contra de la operaci√≥n Lava Jato y a favor de la corrupci√≥n raya en lo rid√≠culo", coment√≥ Moro mediante un comunicado, refiri√©ndose al nombre de ese esc√°ndalo de corrupci√≥n. El flujo constante de art√≠culos de The Intercept Brasil ha provocado que la gente haga llamados a favor de la renuncia de Moro y ha hecho que Greenwald, de 52 a√Īos, sea el principal receptor de los elogios y la furia de quienes se encuentran en los dos extremos de la divisi√≥n pol√≠tica de Brasil. El esc√°ndalo tambi√©n se ha convertido en la primera prueba de resistencia para las instituciones democr√°ticas de Brasil bajo el liderazgo de un presidente que ha pasado gran parte de su carrera pol√≠tica hablando mal de la democracia y alabando el periodo de veinti√ļn a√Īos de la dictadura militar en Brasil que termin√≥ en 1985, coment√≥ Greenwald. "Hay una gran pregunta acerca de qu√© tipo de pa√≠s ser√° Brasil", dijo Greenwald durante una entrevista reciente en su casa muy bien vigilada en R√≠o de Janeiro. "¬ŅSer√° un pa√≠s con instituciones democr√°ticas funcionales o se convertir√° en el Estado represor que Bolsonaro anhela y desea?". Greenwald quiz√° no se habr√≠a involucrado tanto en el futuro de Brasil si no fuera por un d√≠a de febrero de 2005 en el que estaba solo, sentado en una playa de Ipanema, sanando un coraz√≥n roto, y un joven accidentalmente tir√≥ su trago con un bal√≥n. Miranda, que entonces ten√≠a 19 a√Īos, se disculp√≥ mucho con un ingl√©s deficiente. Greenwald, que ten√≠a 37 a√Īos, acept√≥ sus disculpas y le pidi√≥ al joven brasile√Īo que saliera con √©l a cenar. Tres d√≠as despu√©s, b√°sicamente se hab√≠an mudado juntos, a pesar de la consternaci√≥n de los amigos de ambos, quienes no ve√≠an m√°s que se√Īales de alerta conforme dos vidas radicalmente distintas comenzaban a fusionarse. Greenwald ten√≠a un bufete de abogados en Nueva York. Miranda, el hijo de una prostituta que muri√≥ cuando √©l ten√≠a 5 a√Īos, hab√≠a sido criado por una t√≠a en Jacarezinho, una favela pobre en R√≠o de Janeiro, y abandon√≥ sus estudios a los 13 a√Īos. "Yo jam√°s fui de los que se enamoran de alguien a primera vista", dijo Greenwald. "Sin embargo, con la pasi√≥n, la intensidad de David, fuimos como dos asteroides que se estrellaron". Miranda pronto se inscribi√≥ a la universidad y Greenwald comenz√≥ a escribir sobre la seguridad nacional y los asuntos legales en un blog llamado Unclaimed Territory. Entre sus muchos lectores leales se encontraba Snowden, que le entreg√≥ a Greenwald y a la creadora estadounidense de documentales Laura Poitras un enorme archivo de documentos secretos de inteligencia. En agosto de 2013, cuando Miranda transportaba a Brasil un disco duro con los archivos de Snowden desde la casa de Poitras en Alemania, lo interrogaron por horas y amenazaron con arrestarlo durante una escala en Londres. La experiencia provoc√≥ que Miranda, de 34 a√Īos, encabezara una campa√Īa para hacer que el gobierno brasile√Īo le ofreciera asilo a Snowden, un esfuerzo por el que comenz√≥ a interesarse en contender como candidato a un cargo. Poco despu√©s, Greenwald comenz√≥ a escribir sobre pol√≠tica brasile√Īa. Ambos pronto se toparon con Bolsonaro, que representaba al estado de R√≠o de Janeiro en el congreso. En 2014, Greenwald decidi√≥ hacer un perfil sobre Bolsonaro en The Intercept Brasil, que entonces era un nuevo sitio de noticias en l√≠nea fundado por Pierre Omidyar, el multimillonario estadounidense que fund√≥ eBay. La misi√≥n de Miranda era entrevistar a Bolsonaro, capit√°n retirado del ej√©rcito que entonces era un representante casi sin poder, c√©lebre por hacer comentarios incendiarios sobre las mujeres, las personas homosexuales y la gente de raza negra. El art√≠culo fue publicado con el titular "El funcionario electo m√°s mis√≥gino y detestable del mundo democr√°tico: Jair Bolsonaro de Brasil". En 2017, cuando Bolsonaro se estaba preparando para la contienda presidencial, √©l y Greenwald intercambiaron insultos en Twitter. Despu√©s de que el periodista se refiriera a Bolsonaro como un "cretino fascista", el pol√≠tico respondi√≥ con una referencia vulgar al sexo anal. Miranda termin√≥ por obtener una curul en el congreso en febrero, despu√©s de que un legislador homosexual de su partido al que le hab√≠an enviado amenazas de muerte se autoexili√≥. Poco despu√©s de que Miranda asumi√≥ el cargo, la representante Joice Hasselmann, una de los aliados m√°s fervientes de Bolsonaro, comenz√≥ a sugerir que hab√≠a comprado su lugar en el congreso. Esa afirmaci√≥n es absurda, dijeron Miranda y Greenwald, pero la hizo justo cuando Miranda batallaba para adaptarse al congreso, donde la mayor√≠a de los legisladores son blancos y provienen de familias privilegiadas. La primera vez que tom√≥ el micr√≥fono para hablar, le temblaban las manos, coment√≥. "Sent√≠a que no pertenec√≠a a ese lugar", coment√≥. "Todos los dem√°s parec√≠an saber qu√© estaban haciendo". Para abril, la soledad y el aislamiento que sent√≠a en Brasilia provocaron que tuviera una crisis. "No me siento bien", le dijo Miranda a su terapeuta, quien le recet√≥ antidepresivos. El legislador tom√≥ dos semanas de descanso y se qued√≥ en casa con los dos hijos que √©l y Greenwald adoptaron el a√Īo pasado. Poco despu√©s de que Miranda regres√≥ a la capital, la √©lite pol√≠tica se vio sacudida por la primera conversaci√≥n filtrada de Lava Jato. Las amenazas y las intimidaciones en contra de Miranda y Greenwald han provocado que la pareja se mantenga la mayor parte del tiempo encerrada en casa. Solo salen con guardias armados, duermen poco y ligeramente, y temen por la seguridad de sus hijos. Sin embargo, ambos dijeron que no se arrepienten de la causa que adoptaron, pues comentaron que se trata de un momento decisivo para el Estado de derecho en Brasil. "Esto puede terminar reforzando la democracia", dijo Miranda. "Depender√° de c√≥mo decidan actuar las instituciones".