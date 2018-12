La corrupción empaña a Bolsonaro a un mes de tomar posesión

Fotografia: A.M. /Reuters Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Superior Electoral de Brasil refrend贸 este lunes al presidente electo,聽Jair Bolsonaro, un acto que formaliza su aptitud para asumir la presidencia y que marca oficialmente la cuenta atr谩s para su investidura, dentro de 21 d铆as. El primer presidente militar de la redemocratizaci贸n brasile帽a asume el cargo el 1 de enero. Bolsonaro sigue siendo venerado por la mitad del pa铆s sudamericano, mientras la otra mitad del gigante sudamericano y del mundo se pregunta si est谩 realmente capacitado para asumir las riendas de una de las grandes potencias emergentes. Antes incluso de tomar el poder, Bolsonaro ya ha alimentado los noticiarios con varios asuntos que dejan enormes dudas en el camino, ya sea por la guerra interna en su partido, por el perfil de sus ministros o, m谩s recientemente, por las sospechas de corrupci贸n que empezaron a rondar a su familia. El domingo, Bolsonaro design贸 a su 22潞 ministro: el abogado Ricardo Salles, que asumir谩 la cartera de Medio Ambiente, inyectando as铆 una dosis m谩s de pol茅mica en los telediarios. Durante la campa帽a, Salles -creador del Movimiento Endireita Brasil y candidato a diputado federal por el partido Novo- tom贸 como bandera electoral la seguridad en el campo. Y aprovech贸 su n煤mero de candidatura (3006) para asociarlo a un tipo de munici贸n -identificada por esa misma secuencia num茅rica- y recomendarla para luchar tanto contra las plagas de jabal铆es en el entorno rural como contra la izquierda y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, por sus siglas en portugu茅s). La elecci贸n de Salles se produjo pocas horas despu茅s del brutal asesinato de dos representantes del MST en Para铆ba, al Nordeste de Brasil.聽Una cruel iron铆a. Ba帽o de realidad El gigante sudamericano todav铆a vive en un per铆odo de transici贸n, momento de la "euforia de los victoriosos y amargura de los derrotados", como describe un observador privilegiado de Brasilia que sigui贸 muy de cerca los 煤ltimos cambios de poder. No obstante, Bolsonaro ya ha empezado a sentir el sabor agridulce de lo que le espera, para deleite de sus adversarios que ven disminuir su amargura en la misma proporci贸n en la que euforia victoriosa se somete a un ba帽o de realidad. Todo empez贸 con la filtraci贸n de las discusiones 谩cidas entre los integrantes del partido por WhatsApp, el pasado jueves. A continuaci贸n, sigui贸 la revelaci贸n de que, a trav茅s de la cuenta bancaria del asesor de su hijo, el senador electo Flavio Bolsonaro, pasaron 1,2 millones de reales (algo m谩s de 300.000 d贸lares) entre enero de 2016 y enero de 2017, unos ingresos incompatibles con sus ingresos. Tal informaci贸n figuraba en un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), y este dinero lleg贸 a salpicar las cuentas de la futura primera dama, Michelle Bolsonaro. El asunto cop贸 todos los peri贸dicos del fin de semana, pero tanto el presidente electo como su hijo, Flavio, quisieron esquivarlo: Bolsonaro se limit贸 a decir a los periodistas que hab铆a sido acreedor de pr茅stamos al exasesor, Fabr铆cio Queiroz. Y Flavio dijo en Twitter que ten铆a la conciencia tranquila. Capital pol铆tico 驴Errores ingenuos, insinuaciones malintencionadas de los medios o un pol铆tico que crey贸 en el propio personaje que gan贸 las elecciones en una cruzada anticorrupci贸n contra el Partido de los Trabajadores? Para un Brasil que vio a A茅cio Neves y al exministro Geddel Vieira Lima encabezar una campa帽a anticorrupci贸n, y que hoy est谩n involucrados en varias denuncias, cualquier se帽al de humo preocupa y mucho. Bolsonaro, en cualquier caso, a煤n tiene capital pol铆tico de sobra y un apoyo poderoso de los militares para seguir su camino, que muchas veces le ha garantizado una cierta distinci贸n a su futuro Gobierno. El propio vicepresidente, el general en la reserva Hamilton Mour茫o, se mostr贸 favorable a que se dieran explicaciones m谩s claras sobre el episodio del pr茅stamo. "El exch贸fer, al que conozco como Queiroz, tiene que decir de d贸nde sali贸 ese dinero. El COAF lo rastrea todo. Algo hay, as铆 que tiene explicar esas transacciones, tiene que decirlo", le dijo a la periodista Andrea Sadi, del portal G1. Mour茫o tambi茅n recibi贸 la acreditaci贸n este lunes. La inc贸gnita sobre los militares y sobre el propio presidente Los militares, que est谩n en la ra铆z de la era Bolsonaro -son siete de los 22 ministros-, se han convertido en una suerte de freno institucional para el futuro Gobierno, hasta el punto de que para algunos analistas son los que, de facto, van a gobernar. "Garantizaron las elecciones; y ahora, la transici贸n", dice una alta fuente de Brasilia, con la honestidad de quien reconoce el papel castrense en toda la formaci贸n de Brasil. Seg煤n esta fuente, su presencia cuenta con el respaldo de la poblaci贸n, como las propias urnas corroboraron. Al fin y al cabo, Bolsonaro dej贸 claro desde el principio que estar铆an con 茅l si llegara a la presidencia. Una muestra de esa influencia ya puede apreciarse en el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), de Brasilia, que sirve de base para el Gobierno de transici贸n. Por all铆, los militares circulan con la misma desenvoltura que los pol铆ticos y los periodistas que cubren la actualidad pol铆tica de la capital. La cuesti贸n es si ellos ser谩n los fiadores de los planes ambiciosos del nuevo Ejecutivo, tanto en el viraje a la derecha en las costumbres como en la recuperaci贸n del crecimiento econ贸mico con un plan ultraliberal. Si el optimismo del mercado financiero marc贸 el paso de la campa帽a y del periodo de transici贸n -la Bolsa subi贸 y el d贸lar cay贸 desde el triunfo del militar de la reserva-, es el Bolsonaro presidente quien despierta un enorme signo de interrogaci贸n entre los que piensan m谩s a la larga que los inversores de renta variable. C贸mo pondr谩 en pr谩ctica el nuevo Gobierno sus planes de que Brasil gire a la derecha, sin que la econom铆a, el empleo y los derechos sociales previstos en la Constituci贸n se vean perjudicados es una pregunta que se repite en las principales embajadas de Brasilia. Algunas ideas del equipo econ贸mico recuerdan las f贸rmulas de los a帽os ochenta y noventa, que despu茅s afect贸 el poder de compra, analiza, en conversaci贸n con EL PA脥S, un preocupado representante de uno de los pa铆ses con m谩s negocios en Brasil. El mismo mercado financiero ya daba se帽ales contradictorias los 煤ltimos d铆as, influido por las noticias internacionales, pero tambi茅n por los desencuentros internos del Gobierno. A partir de ahora, Brasil entra en la cuenta atr谩s para saber cu谩nto de la euforia poselectoral era mero entusiasmo y cu谩nto ser谩 el 茅xito prometido. El dif铆cil camino hacia la moderaci贸n R. DELLA COLETTA Tras liderar una de las campa帽as presidenciales m谩s polarizadas de la historia reciente de Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro moder贸 este lunes su discurso e hizo un llamamiento a la unidad nacional al recibir el diploma de presidente electo de manos de la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber. "Agradezco mucho a los más de 57 millones de brasileño que me han honrado con su voto. A los que no me han apoyado les pido su confianza para que construyamos juntos un futuro mejor para nuestro país. El 1 de enero seré el presidente de todos los 210 millones de brasileños y voy a gobernar para el beneficio de todos, sin diferencia de origen social, raza, sexo, color, edad o religión", apuntó el próximo presidente de la potencia sudamericana.