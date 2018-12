La experiencia de un vicepresidente en la cÃ¡rcel

Fotografia: La Naci√≥n Agrandar la foto + Twittear Amado Boudou, vice de la expresidenta argentina Cristina Fern√°ndez¬†logr√≥ su libertad a pesar de estar condenado a cinco a√Īos y 10 meses de prisi√≥n por realizar maniobras para apropiarse de Ciccone Calcogr√°fica (la empresa que fabric√≥ billetes) y volvi√≥ a vivir (tobillera electr√≥nica mediante) a su departamento del barrio porte√Īo de Barracas. Apenas un par de horas despu√©s, comenz√≥ una gira medi√°tica, contradiciendo a algunos de sus compa√Īeros que le recomendaban que se lo tome con calma. No hab√≠a tiempo que perder. Y en una de esas entrevistas, confes√≥ cu√°les eran sus miedos en prisi√≥n. "Hay dos momentos que siempre me parec√≠an dif√≠ciles enfrentar: cuando te ponen las esposas y cuando te cierran la celda", dijo el ex vicepresidente. Y complet√≥: "Pero ya los ve√≠a dif√≠ciles mucho antes de pensar que pod√≠a ir preso, en las pel√≠culas". Finalmente sus temores se hicieron realidad. En noviembre del 2017, cuando lo procesaron con prisi√≥n preventiva (fue liberado a los 70 d√≠as). Sali√≥ y volvi√≥ a quedar detenido en agosto del 2018, tras ser condenado. Cuatro meses despu√©s consigui√≥ su libertad. Pero Boudou cont√≥ su ingrata experiencia en la min√ļscula celda del m√≥dulo 1 de la penitenciar√≠a de Ezeiza que habit√≥, en total, por m√°s de medio a√Īo.¬†"Una cosa que uno piensa en una celda es que a las 12 de la noche se cierra la puerta, hasta las 8 de la ma√Īana. Son ocho horas que si te pasa algo, te pas√≥", asegur√≥. Y por √ļltimo relat√≥ el duro momento en el que era llevado a declarar:¬†"El momento en que no pod√©s mover las manos (por las esposas) es dif√≠cil. Incluso en los traslados, cuando vas en el camioncito del penal al tribunal no s√≥lo vas esposado sino que tambi√©n encadenado al piso, a una barra", cont√≥. Y agreg√≥: "Yo le dec√≠a a uno de los jueces, miren si hay un accidente, un choque o un vuelco, de m√≠ no aparece ni un brazo". ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario