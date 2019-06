La foto de un padre y su hija ahogados en la frontera mexicana ilustra el drama migratorio

Fotografia: Julia Le Duc /AP Agrandar la foto + Twittear El drama de la crisis migratoria centroamericana ha sido plasmado en una foto. El hallazgo este lunes de los cuerpos sin vida de √ďscar y Valeria Mart√≠nez, un hombre salvadore√Īo y su hija de un a√Īo y 11 meses, ahogados en las orillas del r√≠o Bravo ha sacudido al pa√≠s latinoamericano. La tragedia en la frontera que separa M√©xico y Estados Unidos¬†se da en medio de un recrudecimiento de la pol√≠tica migratoria mexicana, tras alcanzar un acuerdo con la Administraci√≥n de Donald Trump. El padre, la ni√Īa y su madre, quien avis√≥ de lo que hab√≠a sucedido, hab√≠an dejado El Salvador y emprendido el viaje hacia Estados Unidos por falta de recursos, seg√ļn ha asegurado su familia.El suceso ocurri√≥ el pasado domingo por la tarde. Al llegar a Matamoros (Tamaulipas, M√©xico) a finales de la semana pasada, la familia salvadore√Īa se encontr√≥ con una ciudad colapsada por la migraci√≥n. Las ganas de alcanzar territorio estadounidense y una larga lista de espera para poder ser atendidos por la Agencia de Aduanas y Protecci√≥n Fronteriza de EE UU¬†fue lo que motiv√≥ que se aventuraran a cruzar el r√≠o, seg√ļn ha afirmado un hermano de Mart√≠nez a Efe. "Muchos tienen la teor√≠a de que si llegan nadando les van a dar asilo y, por desesperaci√≥n, se lanzan al r√≠o en vez de esperarse en una estaci√≥n migratoria", relata Abraham Pineda-J√°come, corresponsal de la agencia en el lugar. "La madre nos cont√≥ que su marido se hab√≠a metido¬†con su hija a cruzar el r√≠o hasta Brownsville [en Texas, EE UU] y cuando regres√≥ a cruzar a la mujer, la ni√Īa se avent√≥ [arroj√≥] al agua. No s√© si pens√≥¬†que estaba jugando, pero cuando se la llev√≥ la corriente¬†les dijo adi√≥s", cuenta a este peri√≥dico¬†Julia Le Duc,¬†una de las fot√≥grafas que presenci√≥ el operativo.¬†Los gritos y la desesperaci√≥n de la mujer atrajeron a los que pasaban por el lugar, quienes terminaron por llamar a las fuerzas de seguridad de Matamoros. La tarde del domingo se mont√≥ un operativo pero al llegar la noche se suspendi√≥ hasta el lunes por la ma√Īana, cuando los agentes dieron con los dos cuerpos sin vida a unos 500 metros del lugar donde se perdieron. En la imagen se puede ver a la ni√Īa dentro de la camiseta de su padre y con un brazo sobre el cuello del hombre. "Parece que en su desesperaci√≥n¬†meti√≥¬†a la ni√Īa en la camiseta para no perderla en la corriente y lo que sucedi√≥¬†es que la corriente se los llev√≥ y los dos se ahogaron", se√Īala Le Duc. Despu√©s de partir en abril de El Salvador, la familia hab√≠a entrado en M√©xico a trav√©s del cruce fronterizo en Tapachula (Chiapas), donde les hab√≠an dado una visa humanitaria que les permit√≠a residir legalmente en el pa√≠s mientras tramitaban asilo en Estados Unidos. ¬† Tras lo sucedido, una parte de la familia que permanece en El Salvador ha solicitado ayuda al presidente Nayib Bukele para repatriar los cuerpos. "Se√Īor presidente,¬†le quiero pedir de favor, que nos ayude a repatriar el cuerpo de mi primo √ďscar Alberto y de nuestra peque√Īa Angie Valeria que por motivos de escasos recursos decidieron emprender camino hacia EE UU", ha publicado este lunes en Twitter¬†Enrique G√≥mez, primo de Mart√≠nez. El Ejecutivo salvadore√Īo no tard√≥ en responder la solicitud. "Nos unimos al dolor por esta p√©rdida irreparable. Ning√ļn salvadore√Īo deber√≠a verse en la necesidad de dejar su pa√≠s por falta de oportunidades. Te pedimos que nos env√≠es un mensaje privado para¬†iniciar la repatriaci√≥n".¬†Por el momento, la madre y esposa de los fallecidos permanece en Matamoros, a la espera de que le entreguen los cuerpos para volver a su pa√≠s. El Gobierno de Tamaulipas ha anunciado este martes que ya se han puesto en contacto con el consulado salvadore√Īo para que asistan a la mujer en los tr√°mites necesarios para la entrega de los restos, que actualmente se encuentran en el Servicio M√©dico Forense del lugar. "Al momento no hay informes que indiquen que la familia iba acompa√Īada por otras personas o alg√ļn pollero y habr√≠an decidido ellos hacer el cruce", ha dicho una portavoz a este peri√≥dico. La foto es una muestra del drama que se vive en las fronteras de M√©xico. "Era un polvor√≠n, una tragedia que se ve√≠a venir por lo que se est√° viviendo en los campamentos de migrantes en Matamoros", apunta Le Duc sobre el colapso del sistema migratorio mexicano. En esa zona del río Bravo, al menos una persona al mes muere ahogada intentando llegar a Estados Unidos, cuenta Pineda-Jácome. Solo el año pasado fallecieron 283 personas mientras intentaban cruzar la frontera. En la última semana, un total de nueve personas, entre ellas cuatro niños, han sido encontradas sin vida en la frontera con Texas. Una crisis migratoria que sigue contando víctimas.