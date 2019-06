La guerra comercial entre China y EE UU acapara el G20

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear Las banderolas ya est√°n colgadas en el aeropuerto de Osaka, en Jap√≥n. Las azafatas esperan, sonrientes. El aparato de seguridad ya est√° desplegado. El presidente franc√©s, Emmanuel Macron, ha sido el primero en llegar. Todo est√° preparado para la 14 cumbre del G20, las econom√≠as que agrupan el 85% de la riqueza mundial. Un evento que, seg√ļn el secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin, ser√° "muy importante". Pero cuyo acto principal, en el que estar√°n puestas todas las miradas, ser√° una reuni√≥n fuera de programa: la que celebren los presidentes de EE UU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, para tratar de solventar una guerra comercial y tecnol√≥gica mutua que amenaza con arrastrar a toda la econom√≠a global. Seg√ļn ha declarado Mnuchin en una entrevista con la cadena de televisi√≥n CNBC este mi√©rcoles, dos d√≠as antes del pistoletazo oficial para la cumbre, "ya tenemos cerca del 90% del camino" hacia un posible acuerdo entre Washington y Pek√≠n "y creo que hay una v√≠a para completarlo". "El mensaje que queremos o√≠r es que ellos quieren regresar a la mesa de negociaciones y seguir. Creo que se nos presenta un buen resultado para su econom√≠a y la nuestra para conseguir un comercio equilibrado y seguir desarrollando esta relaci√≥n", ha dicho Mnuchin. Las palabras de Mnuchin -uno de los principales negociadores en las conversaciones que se quebraron en mayo pasado, cuando todo parec√≠a apuntar a un acuerdo entre las dos potencias, por desacuerdos fundamentales entre las dos capitales- abren un nuevo optimismo sobre la posibilidad de que los dos presidentes puedan llegar a alg√ļn tipo de entente cordial en Osaka. Ambos tienen prevista una reuni√≥n, confirmada por ambos gobiernos y la primera en m√°s de seis meses. Probablemente ocurra el s√°bado, una vez hayan concluido las reuniones multilaterales. En los √ļltimos d√≠as, y despu√©s de casi dos meses de deterioro continuo en la relaci√≥n, han resurgido las se√Īales para el optimismo. Hab√≠an pasado casi ocho semanas en que Washington acusaba a Pek√≠n de haber renegado de compromisos ya acordados para reformar sus leyes y permitir la competencia en igualdad de condiciones en el mercado chino. El Gobierno de Xi Jinping, por su parte, acusaba a Washington de acoso y de exigir t√©rminos que pon√≠an en riesgo su soberan√≠a nacional. Pero los dos presidentes conversaron por tel√©fono la semana pasada, en un indicio de que ninguno de los dos pa√≠ses quiere ver un deterioro mayor de las relaciones al que ya han sufrido. Los negociadores jefes de las dos capitales, el vice primer ministro chino Liu He, Mnuchin y el representante de comercio exterior de EE UU, Robert Lighthizer, han conversado por tel√©fono esta misma semana. A Trump no le conviene mantener una pelea prolongada con Pek√≠n, ahora que ha lanzado su campa√Īa para la reelecci√≥n en los comicios del a√Īo pr√≥ximo. Despu√©s de que en mayo los dos pa√≠ses elevaran sus aranceles mutuos, por 200.000 millones de d√≥lares en el caso de EE. UU. y por 60.000 en el de China, el sector agr√≠cola y los Estados tradicionalmente votantes republicanos han comenzado a sentir los efectos. Las encuestas no van todo lo bien que el antiguo magnate de la construcci√≥n esperaba. Y se siente apremiado, especialmente con otros frentes no solo abiertos, como los de Siria o Corea del Norte, sino en carne viva, como el de Ir√°n. Xi, por su parte, tampoco, necesita ahora un enfrentamiento comercial o tecnol√≥gico que pueda afectar a la buena marcha de su econom√≠a o a la creaci√≥n de empleo. Seg√ļn indic√≥ en la conversaci√≥n con Trump la semana pasada, citada por la agencia oficial china Xinhua, "la cooperaci√≥n es algo que interesa tanto a China como a EE UU, mientras que la confrontaci√≥n nos perjudica a los dos". Ninguna de las partes quiere hacer gestos demasiado sustanciales. Ni Trump aparecer como blando hacia China ante su electorado, ni Xi perder la cara ante Washington tras haber caracterizado la ruptura de las conversaciones como un paso necesario para defender su soberan√≠a. China, por boca del viceministro de Comercio Wang Shouwen, expres√≥ este lunes en una rueda de prensa en Pek√≠n su intenci√≥n de hacer concesiones -no ha especificado cu√°les- siempre y cuando se vean correspondidas. El influyente blog Notas de Taoran, del peri√≥dico China Economy Daily y disponible en la red social Weixin, insiste en que "algunas personas" en EE UU no entienden la determinaci√≥n de China a mantener su posici√≥n. "Si la parte estadounidense no cambia su manera de pensar y sus m√©todos, entonces todo lo que ocurrir√° en los asuntos comerciales entre EE UU y China ser√° que continuar√° el intercambio de puntos de vista y el mantenimiento de las posiciones, y no se lograr√°n progresos". Pese al optimismo de Mnuchin, la mayor√≠a de los analistas considera como resultado m√°s probable que Xi y Trump no cierren un acuerdo y se limiten a pactar una mera tregua, similar a la adoptada en la cumbre anterior del G20 en Buenos Aires, cuando acordaron un plazo de tres meses para negociar antes de imponerse nuevos aranceles mutuamente. Seg√ļn el presidente del Consejo Empresarial China-EE UU, Craig Allen, "el problema es que no hay tiempo suficiente para tratar un acuerdo completo, m√°s bien solo para tratar sobre los pr√≥ximos pasos a dar sobre c√≥mo, cu√°ndo, d√≥nde y por qu√© volver a la mesa de negociaciones". S√≠ es posible, quiz√°, que los dos l√≠deres lleguen a alg√ļn acuerdo sobre Huawei, la joya de la corona tecnol√≥gica china y a la que Washington amenaza con embargar su tecnolog√≠a a partir del 19 de agosto por razones de seguridad nacional. Una repetici√≥n de Buenos Aires ser√≠a lo m√°s probable, apunta Matthew Goodman, del Centro de Estudios Estrat√©gicos Internacionales (Csis, en sus siglas en ingl√©s) en Washington. "Los dos l√≠deres se reunieron, acordaron que ten√≠an que retomar alg√ļn tipo de conversaciones comerciales y encargaron a sus ministros de Comercio que presentaran un acuerdo en un cierto plazo de tiempo". Acuerden lo que acuerden, "no resolver√° los problemas inmediatos", cree Goodman. Tampoco los de fondo. Son demasiado amplias las "profundas diferencias estructurales". Aunque, si no cosas más tangibles, las dos partes sí ganarán algo que quieren: tiempo.