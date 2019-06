La mala hora de la pareja Humala y Heredia

Agrandar la foto + Twittear Sumadas las penas solicitadas por la Fiscalía peruana la condena contra la pareja de ex mandatarios peruanos alcanzaría 46 años y 6 meses de cárcel. Tras cuatro años de iniciadas las investigaciones, el fiscal peruano para casos de lavado de activos, formalizó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada agravado en la modalidad de conversión y ocultamiento, por la recepción de dinero ilícito de Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales del 2006 y 2011. El fiscal solicitó 26 años y 6 meses de prisión para la exprimera dama, mientras que para el expresidente pidió 20 años. La diferencia se explica en la suma de condenas potenciales. A Heredia se la acusa por recibir aportes en ambas campañas y comprar inmuebles con ese dinero. A Humala solo lo acusan por los aportes en ambas elecciones. Lo mismo que a su suegra Antonia Alarcón y su cuñado Ilán Heredia. En la nómina de acusados también figura Martín Belaunde Lossio (que buscó asilo en Bolivia en 2015). Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía se evidenció "el pitufeo", en donde el dinero, habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte habría ido hacia el patrimonio de la expareja presidencial. Según el peritaje realizado por el Ministerio Público, en el período 2005-2016, Ollanta Humala y Nadine Heredia, presentaban un desbalance patrimonial el cual alcanzaba los 2 millones de soles. Por otro lado, Jorge Barata (representante peruano de la constructora Odebrecht) y Marcelo Odebrecht ratificaron su versión hasta en dos ocasiones ante la Fiscalía, en donde coincidieron en que los pagos realizados a Humala quedaron registrados en la agenda electrónica del exdirector ejecutivo de la compañía. Como lo recuerda el abogado César Nakasaki, que acaba de volver a asumir la defensa de la pareja, en este caso Barata hizo hincapié que el aporte de la constructora brasileña para la campaña nacionalista del 2011 provino específicamente de la planilla del Partido de los Trabajadores, a pedido explícito del entonces mandatario Lula da Silva. Además, la Fiscalía hizo entrega de documentos en los que la empresa brasileña realiza supuestas transferencias al Partido Nacionalista durante el período de gobierno de Humala. Para la defensa de Humala - Heredia, la Fiscalía no ha incluido evidencias de sobornos relacionados con obras desarrolladas durante esa administración. De ese modo, los abogados insistirán en que los aportes -si se dieron, y esa ha sido la ambivalencia que hoy les juega en contra- habrían sido faltas administrativas y no penales. En cambio, para la Fiscalía, la procedencia ilegal de los recursos permite desarrollar la hipótesis del lavado de activos y el crimen organizado, lo que aleja el caso de la esfera de las campañas tradicionales.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario