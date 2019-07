La moderna torre por la que Cartagena recibiÃ³ un ultimÃ¡tum de la Unesco

Fotografia: John Monta√Īo / BBC Agrandar la foto + Twittear Desde las murallas de Cartagena construidas en el siglo XVI o del emblem√°tico Castillo San Felipe de Barajas, se observa muy cercano el moderno condominio multilateral Aquarela. Este edificio a medio construir, y que en su proyecto inicial deb√≠a contar con cinco torres, tiene preocupado al gobierno colombiano ya que podr√≠a significar la p√©rdida de la condici√≥n de Patrimonio de la Humanidad a la zona hist√≥rica de esta tur√≠stica ciudad colombiana. As√≠ lo reconoci√≥ Alberto Escovar Wilson-White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, desde Azerbaiy√°n, donde se re√ļne hasta el 10 de julio el Comit√© de Patrimonio Mundial de Unesco. Adem√°s, no solo la construcci√≥n del edificio se encuentra en entredicho, tambi√©n la conservaci√≥n de las murallas y edificaciones que debe desarrollar Colombia y, por eso, la entidad multilateral le se√Īal√≥ al pa√≠s que tiene dos a√Īos para resolver esos problemas. "Si para entonces esto no ha pasado, se discute el ingreso de Cartagena a la lista de ciudades en riesgo de serles retirada la declaratoria de Patrimonio", reconoci√≥ Escovar. La zona hist√≥rica de la ciudad, que incluye al Castillo San Felipe de Barajas, las murallas y fortalezas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. El Aquarela La construcci√≥n en el multifamiliar Aquarela estaba paralizada desde 2017 porque las autoridades colombianas ya advirtieron en ese momento que pod√≠a traerle problemas a Cartagena. En aquel a√Īo, la Unesco visit√≥ Colombia e hizo sus primeras observaciones al edificio de varios pisos. En ese momento, los expertos de la entidad advirtieron que la construcci√≥n del edificio "impactaba" en el valor universal y excepcional de la ciudad. Pese a que Colombia presento un informe en 2018 sobre las observaciones que recibi√≥, este a√Īo la situaci√≥n de Cartagena fue incluida en una de las comisiones del Comit√© de Patrimonio Mundial que sesiona en Azerbaiy√°n. Despu√©s de conocidas las advertencias de la Unesco y la preocupaci√≥n del gobierno, representantes del proyecto Aquarela se√Īalaron que "se debe precisar que Cartagena mantiene su vigencia como Patrimonio de la Humanidad porque el valor universal excepcional no est√° en riesgo". En una declaraci√≥n brindada al diario colombiano El Tiempo, un vocero indica que esperan que, con base en los estudios y an√°lisis reglamentarios del proyecto, "Cartagena pueda avanzar a trav√©s del desarrollo arm√≥nico de la ciudad, poniendo en valor su patrimonio". Colombia recibi√≥ m√°s de cuatro millones de turistas el a√Īo pasado y la ciudad cartagenera es la segunda m√°s visitada despu√©s de Bogot√°. Sin embargo, autoridades colombianas tambi√©n han advertido que es un destino de turismo sexual donde produce explotaci√≥n de menores y trata de personas. Preocupaci√≥n del gobierno Colombia particip√≥ del encuentro de Azerbaiy√°n a trav√©s de la Canciller√≠a y el Ministerio de Cultura. Despu√©s de lo dicho por la Unesco, la delegaci√≥n inform√≥ que el pa√≠s dej√≥ constancia de que est√° totalmente comprometido en tomar todas las medidas necesarias para resolver el impacto que ha originado este proyecto. "El edificio construido al frente del Castillo de San Felipe altera de manera irreversible las caracter√≠sticas de la integridad del sitio (...) Confiamos en que las acciones tomadas terminar√°n en la demolici√≥n parcial o definitiva de Aquarela", afirm√≥ Escovar. Colombia se comprometi√≥ en presentar a la Unesco, hasta el 1 de diciembre de 2020, un informe actualizado sobre el estado de sus patrimonios y la implementaci√≥n de las recomendaciones hechas por el Comit√©, que seguir√° en sesiones hasta la siguiente semana. EL siguiente encuentro de revisi√≥n de Patrimonio Mundial se producir√° en 2021 y ser√° cuando Cartagena pueda ser ratificada o pasar a una lista de revisi√≥n de ciudades que corren el peligro de perder su declaratoria. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario