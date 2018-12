La mujer que desapareciÃ³ en Argentina y fue rescatada en Bolivia 32 aÃ±os mÃ¡s tarde

Fotografia: Gendarmería Argentina Agrandar la foto + Twittear Durante décadas permaneció por la fuerza en un país extranjero. Ahora, casi 32 años más tarde, ha logrado regresar a casa. Una mujer argentina que se encontraba en manos de una red de trata de personas en la ciudad boliviana de Bermejo fue rescatada en una operación conjunta de las autoridades de ambos países, señaló este martes en un comunicado la Gendarmería Nacional de Argentina. La mujer, que ahora tiene 45 años de edad, desapareció cuando apenas era una adolescente y solo ahora ha podido retornar a la ciudad de Mar del Plata, de donde es originaria. De acuerdo con las autoridades, efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Orán" recibieron en diciembre de 2014 una orden judicial para realizar una investigación sobre la desaparición de la mujer que habría sido trasladada por la red de trata de personas a Bolivia. Las pesquisas se iniciaron entonces pero no fue sino hasta inicios de este año cuando los funcionarios recabaron informaciones que indicaban que la mujer se encontraba en la ciudad de Bermejo, ubicada al sur de Bolivia, junto a la frontera con Argentina.  Luego, un trabajo coordinado con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía Nacional de Bolivia habría permitido dar con el paradero exacto de la mujer, quien fue rescatada junto a su hijo de 9 años. Las autoridades policiales no revelaron ningún detalle de la identidad de las víctimas que, según la información oficial, ya se encuentran junto a su familia en Mar del Plata.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario