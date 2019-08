La preocupación en Bolivia por ser el país de Sudamérica en el que matan a más mujeres

Fotografia: AIZAR RALDES / BBC Agrandar la foto + Twittear ¬† Adelaida Coss√≠o falleci√≥ el pasado fin de semana tras recibir dos golpes en la cabeza con un hacha y ser estrangulada con una soga. El hecho sucedi√≥ en Cochabamba, centro de Bolivia, y el acusado del feminicidio es el esposo de la mujer, quien ya ten√≠a denuncias por violencia y ahora se encuentra pr√≥fugo. "Despu√©s de denunciarlo a la polic√≠a ha decidido matarla. No lo han detenido pese a las amenazas de muerte", lament√≥ una sobrina de la v√≠ctima. El asesinato de Adelaida es uno de los m√°s de 70 feminicidios que se han producido en Bolivia en 2019, pa√≠s donde se registra uno de estos incidentes cada dos o tres d√≠as. Este fen√≥meno se ha vuelto tan cotidiano y alarmante en el pa√≠s que el gobierno de Evo Morales comenz√≥ a tomar medidas al respecto. Un reporte reciente de la Comisi√≥n Econ√≥mica para Am√©rica Latina de la ONU (Cepal) indica que Bolivia es la naci√≥n donde m√°s mujeres son asesinadas en Sudam√©rica. Las cifras Dos de cada 100.000 mujeres son asesinadas en territorio boliviano, cifra que supera con amplitud a pa√≠ses con mucha violencia y criminalidad como Brasil, donde el margen es de 1,1. Paraguay es el segundo pa√≠s de la regi√≥n donde se producen m√°s feminicidios con una tasa de 1,6 sobre cada 100.000. Ecuador y Uruguay tienen 1,3. A nivel latinoamericano, el margen m√°s alto se encuentra en El Salvador, donde se producen 10,2 asesinatos por cada 100.000 mujeres. La experta de Cepal Alejandra Vald√©s se√Īal√≥ a BBC Mundo que estas cifras deben ser entendidas como una visibilizaci√≥n reciente de un fen√≥meno de muy larga data. Adem√°s indica que la brecha existente entre los casos que llegan a conocerse y cuantificarse y las cifras reales todav√≠a es muy dif√≠cil de medir. "Esto no es un fen√≥meno nuevo que ha aparecido; es algo hist√≥rico", indica la experta, que es parte del Observatorio de Igualdad de G√©nero de la Cepal. Vald√©s a√Īade que la realidad es tan fuerte que desde Naciones Unidas se plantea que todos los actores del sistema p√ļblico deben ser incluidos para combatir la violencia contra las mujeres y fundamentalmente el feminicidio. Bolivia preocupada Que Bolivia sea el pa√≠s con la tasa m√°s alta de asesinatos y homicidios contra mujeres no ha sido ignorado por el gobierno de ese pa√≠s. Este jueves, autoridades ministeriales sellaron una alianza con medios de comunicaci√≥n estatales y privados para iniciar una campa√Īa contra la violencia machista. "No hemos logrado generar una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres como naci√≥n boliviana (...) el hombre siente que tiene un poder de dominio sobre la mujer. El hombre no asume su condici√≥n de igualdad con la mujer y por eso se cree con el derecho, incluso, de tomar su vida", afirm√≥ el ministro de Justicia, H√©ctor Arce, durante el evento. La autoridad boliviana sostiene que "ahora las mujeres tienen mayores posibilidades, la mujer est√° en condiciones de igualdad (...) pero el hombre no acepta esa realidad". "Nuestra mente, nuestro sentido patriarcal no ha evolucionado cuatro veces, como lo ha hecho nuestra econom√≠a", concluy√≥ Arce. La campa√Īa, que fue lanzada este jueves, forma parte del Plan de Acci√≥n Contra los Feminicidios y la Violencia Machista anunciado por Evo Morales hace tres semanas. De hecho, el gobierno boliviano decidi√≥ crear un Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer y la Ni√Īez ante las cifras elevadas de feminicidios e infanticidios detectadas en el pa√≠s. En Bolivia el feminicidio es un tipo de delito con condena de hasta 30 a√Īos de prisi√≥n desde hace cuatro a√Īos. La preocupaci√≥n es tal que la presidenta de la Asamblea General de la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas, Mar√≠a Fernanda Espinosa, arrib√≥ a Bolivia para acompa√Īar al presidente boliviano en actos contra la violencia machista. En mayo de este a√Īo, el ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Carlos Romero, reconoci√≥ que el pa√≠s se encuentra "10 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano en cuanto a violencia contra las mujeres". "Hemos avanzado en seguridad ciudadana en general, hemos reducido la criminalidad dr√°sticamente, pero el tema de la violencia contra la mujer experimenta avances todav√≠a poco significativos", indic√≥ la autoridad, seg√ļn cita el diario La Raz√≥n. "Nos est√°n matando" Pese a las recientes acciones anunciadas por la administraci√≥n de Morales, las organizaciones de defensa de la mujer cuestionan que el gobierno desatendi√≥ esta materia durante los m√°s de 13 a√Īos que lleva en el poder. Bolivia tambi√©n es uno de los pa√≠ses en los que se registra la tasa m√°s alta de embarazo adolescente y violencia sexual contra menores, de acuerdo a diferentes mediciones, como la del Fondo de Naciones Unidas para la Poblaci√≥n. La Coordinadora de la Mujer, entidad con sede en La Paz, indica que uno de los principales motivos de las agresiones machistas es la impunidad reinante sobre esos casos. "60 feminicidios se registraron en Bolivia hasta el 13 de junio de 2019, cada uno con mayor sa√Īa y crueldad. Los casos denunciados de violencia contra las mujeres se incrementan visiblemente cada a√Īo, seg√ļn los datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Polic√≠a)", indica la entidad. La instituci√≥n se√Īala que en 2018 se recibieron m√°s de 38.000 denuncias de agresiones contra mujeres. El margen de condenas contra los agresores no llega ni al 15%. "Bolivia cuenta con una amplia normativa que protege y garantiza a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia, que debe precautelar su integridad física, psicológica y sexual. Sin embargo, este avance normativo no logra avanzar eficientemente en su implementación", indica la Coordinadora. Además, la entidad reclama al gobierno y a las entidades judiciales "redoblar los esfuerzos para implementar de forma efectiva las acciones previstas por Ley". "Nos están matando" es una de las frases que agrupaciones feministas han adoptado para denunciar los numerosos casos de feminicidios que se producen en el país al igual que el extendido lema "Ni una menos".