Fotografia: Getty Images La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo viernes 7 de junio. Esto dará paso a una carrera por el liderazgo del partido y el puesto de Primer Ministro. En un comunicado emotivo en su residencia de Downing Street, May afirmó haber hecho "todo lo posible" para honrar los resultados del referendo de 2016 y llevar a cabo el Brexit. May aseguró que el hecho de no haber sido capaz de ejecutar el Brexit seguirá siendo un asunto que lamentará "profundamente". Pero afirmó también que la llegada de un nuevo primer ministro es "lo mejor para el país". Su voz se quebró cuando leía la parte final de su discurso: "Pronto dejaré el puesto que ha sido el honor de mi vida". "La segunda mujer primera ministra, pero seguro que no la última". May afirmó su "gratitud enorme y duradera de haber tenido la oportunidad de servir al país que quiero".