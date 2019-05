La victoria de Pedro SÃ¡nchez convierte a EspaÃ±a en un bastiÃ³n del socialismo europeo

Fotografia: Alberto Saiz/Associated Press Agrandar la foto + Twittear En pr√°cticamente toda Europa, los partidos socialistas y socialdem√≥cratas han sufrido la misma suerte que muchos movimientos pol√≠ticos tradicionales. Su posici√≥n otrora s√≥lida se ha visto socavada por las fuerzas populistas y partidos m√°s nuevos. Esta semana, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en gran medida confirmaron esta tendencia. Sin embargo, hubo una excepci√≥n prominente: Espa√Īa. Pedro S√°nchez, el presidente del gobierno espa√Īol, ha culminado su¬†regreso a la √©lite pol√≠tica al dirigir a sus colegas socialistas a¬†la victoria en las elecciones generales del 28 de abril. El domingo,¬†el PSOE consolid√≥ su victoria en las elecciones locales espa√Īolas que coincidieron con las del Parlamento Europeo, en las que lograron la mayor√≠a de los votos. Los resultados posicionan a S√°nchez como un abanderado del movimiento socialista, una corriente que se ha desmoronado en pa√≠ses como Francia, Italia y, m√°s recientemente, Alemania. S√°nchez se prepara para formar un nuevo gobierno espa√Īol en las pr√≥ximas semanas, y puede que su √©xito o fracaso se convierta en una prueba para determinar si el socialismo tiene un futuro en Europa, m√°s all√° de Escandinavia. El presidente espa√Īol ya se encuentra en un nivel m√°s alto en el escenario europeo y pretende que Espa√Īa desempe√Īe un papel m√°s decisivo en los asuntos de la Uni√≥n Europea, en particular ahora que los populistas en Italia y en otras naciones le est√°n dando la espalda al bloque. Al d√≠a siguiente de las elecciones, S√°nchez viaj√≥ a Par√≠s para cenar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha ejercido presi√≥n a favor de una Uni√≥n Europea m√°s fuerte. Mientras Macron sanaba sus heridas¬†luego de perder la elecci√≥n frente al partido nacionalista de Marine Le Pen, S√°nchez busc√≥ convencerlo de que Espa√Īa podr√≠a -y deber√≠a- ayudar a impulsar la agenda de la Uni√≥n Europea. De hecho, S√°nchez fue uno de los pocos l√≠deres a favor del proyecto europeo que brillaron en las elecciones. En Italia, el Partido Dem√≥crata de centroizquierda logr√≥ frenar la erosi√≥n de su posici√≥n, pues qued√≥ en segundo lugar. No obstante, la victoria verdadera fue la de Matteo Salvini, el dirigente populista y euroesc√©ptico. En Alemania, el partido conservador de la canciller Angela Merkel obtuvo el primer lugar, pero cay√≥ gravemente en las encuestas, y los resultados para los socialdem√≥cratas fueron devastadores, pues quedaron atr√°s de Los Verdes por primera vez. "Cuando vemos lo que tambi√©n ha sucedido en Alemania, Espa√Īa es el √ļnico pa√≠s europeo importante en el que el socialismo a√ļn tiene una presencia firme, y eso deber√≠a darle a S√°nchez buenos argumentos para exigir m√°s peso dentro de las instituciones de la Uni√≥n Europea", coment√≥ Aleksandra Sojka, investigadora polaca de sociolog√≠a pol√≠tica en la Universidad Carlos III de Madrid. No obstante, S√°nchez todav√≠a tiene flancos d√©biles en su pa√≠s, pues no logr√≥ la mayor√≠a parlamentaria. Eso plantea la probabilidad de que su pr√≥ximo gobierno no pueda emprender reformas ambiciosas ni resolver el conflicto territorial de Espa√Īa en Catalu√Īa, la comunidad aut√≥noma que est√° dividida sobre su independencia. Incluso la labor de formar un nuevo gobierno, la cual S√°nchez podr√≠a posponer durante varias semanas, parece ardua en una √©poca de gran fragmentaci√≥n partidista en Espa√Īa. Economista de formaci√≥n, S√°nchez, de 47 a√Īos, era pr√°cticamente un desconocido cuando result√≥ electo como l√≠der del partido en 2014. Antes de eso, hab√≠a entrado al parlamento por la puerta trasera, como sustituto de un legislador socialista saliente. Sin embargo, en ese entonces, los socialistas decidieron apostarle a un l√≠der m√°s joven y fotog√©nico para dejar atr√°s la debacle de 2011, cuando Mariano Rajoy y su Partido Popular, de tendencia conservadora, ganaron las elecciones con una victoria aplastante. No obstante, para cuando Espa√Īa convoc√≥ a sus siguientes elecciones en 2015, S√°nchez ya no era el chico nuevo en el vecindario. Hab√≠an surgido otros dos partidos (Podemos y Ciudadanos) y ambos postularon a candidatos m√°s j√≥venes que S√°nchez. La elecci√≥n acab√≥ con el sistema bipartidista de Espa√Īa, y tambi√©n dej√≥ al pa√≠s en un punto muerto pol√≠tico. Tras una segunda elecci√≥n no convincente seis meses despu√©s, S√°nchez fue destituido sin miramientos de su propio partido, en medio de ataques personales hirientes. En un editorial de El Pa√≠s, el principal peri√≥dico de Espa√Īa, lo calificaron como¬†"un insensato sin escr√ļpulos". Tras el rechazo que sufri√≥ en Madrid, S√°nchez abandon√≥ su esca√Īo en el parlamento y emprendi√≥ un viaje por el pa√≠s en su auto Peugeot para "escuchar a los ciudadanos" y volver a conectarse con las bases del partido. Para consternaci√≥n de los pesos pesados del PSOE que orquestaron su destituci√≥n, S√°nchez regres√≥ tras solo siete meses y gan√≥ la reelecci√≥n. Luego de tres a√Īos de¬†amargas luchas internas en su partido, S√°nchez asegura en un¬†libro recientemente publicado que surgi√≥ como "un l√≠der aut√≥nomo, que puede defender su propio proyecto pol√≠tico", pr√°cticamente inmune a la clase de presi√≥n que lo oblig√≥ a retirarse en 2016. Luego de tres años de amargas luchas internas en su partido, Sánchez asegura en un libro recientemente publicado que surgió como "un líder autónomo, que puede defender su propio proyecto político", prácticamente inmune a la clase de presión que lo obligó a retirarse en 2016. En el resto de Europa, son pocos los políticos socialistas que pueden aspirar a detentar ese tipo de liderazgo sólido.