Las acusaciones mÃ¡s graves del informe de la ONU sobre Venezuela

Los comandos de las fuerzas especiales venezolanas han ejecutado miles de asesinatos extrajudiciales en los √ļltimos dieciocho meses y han manipulado las escenas del crimen para que pareciera que las v√≠ctimas se han resistido al arresto, seg√ļn un informe de las Naciones Unidas divulgado el jueves en el que se detallaron los graves abusos del gobierno contra sus opositores pol√≠ticos. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que los testigos describen como "escuadrones de la muerte", asesinaron a 5287 personas en 2018 y a otras 1569 para mediados de mayo, como parte de las Operaciones de Liberaci√≥n del Pueblo, seg√ļn informaron los investigadores de las Naciones Unidas. El reporte, que expone una descripci√≥n detallada de un sistema ilegal de opresi√≥n, dice que el n√ļmero real de muertes podr√≠a ser mucho m√°s elevado. Cita las cifras de grupos independientes que reportan que hubo m√°s de nueve mil asesinatos por "resistencia a la autoridad" en el mismo periodo. "Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad", declararon los investigadores. El informe, que ser√° presentado el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrece duras cr√≠ticas de la gesti√≥n del presidente Nicol√°s Maduro y su manejo de la crisis pol√≠tica y econ√≥mica cada vez m√°s profunda de Venezuela. En el documento se afirma que, desde 2016, el gobierno ha adoptado medidas que "tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as pol√≠ticas y cr√≠ticas al gobierno". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechaz√≥ los hallazgos el jueves y asegur√≥ que el informe proporcionaba una "visi√≥n distorsionada" que ignoraba la mayor parte de la informaci√≥n que el gobierno les proporcion√≥ a los investigadores de las Naciones Unidas. El an√°lisis "no es objetivo ni imparcial", declar√≥ el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado que enlista los numerosos errores que, seg√ļn las autoridades venezolanas, hay en el informe. La canciller√≠a afirma que la investigaci√≥n de la ONU privilegia "al extremo los se√Īalamientos negativos" y minimiza "los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos". Las Fuerzas de Acciones Especiales en principio tienen la tarea de combatir el narcotr√°fico y la delincuencia, pero los funcionarios de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijeron que les preocupa que el gobierno utilice a esos funcionarios y a otros equipos de seguridad "como instrumento para infundir miedo a la poblaci√≥n y mantener el control social". Las familias de veinte j√≥venes que fueron asesinados durante el a√Īo pasado describieron un patr√≥n de violencia en el que las unidades de las FAES llegaban en camionetas negras sin placas, vestidos de negro y con el rostro cubierto con pasamonta√Īas. Se met√≠an a sus casas, incautaban sus pertenencias y acosaban sexualmente a las mujeres, pidi√©ndoles a algunas que se desnudaran. Despu√©s "separaban a los j√≥venes de sus familiares antes de dispararles", informaron los investigadores. En cada caso descrito a los investigadores, los agresores manipularon la escena del crimen. "Habr√≠an plantado armas y drogas y habr√≠an disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la v√≠ctima se habr√≠a 'resistido a la autoridad'", dice el informe. Los investigadores dijeron que tambi√©n hab√≠an documentado los casos de seis hombres j√≥venes ejecutados en represalia por su participaci√≥n en las protestas antigubernamentales, cuyas ejecuciones se efectuaron durante los allanamientos de domicilios. De acuerdo con el informe, cinco miembros de las fuerzas especiales han sido condenados por homicidio frustrado y otros delitos ocurridos en 2018, y otros 388 miembros est√°n siendo investigados por abusos. Sin embargo, el documento afirma que pocas v√≠ctimas han tenido acceso efectivo a la justicia y a una reparaci√≥n adecuada. El informe tambi√©n describe abusos sistem√°ticos por parte de los servicios de seguridad e inteligencia hacia personas detenidas por motivos pol√≠ticos. En la mayor√≠a de estos casos, se someti√≥ a hombres y mujeres a una o m√°s formas de tortura, como la aplicaci√≥n de corriente el√©ctrica, asfixia con bolsas de pl√°stico, simulacros de ahogamiento, palizas y violencia sexual. A las mujeres las arrastraban por el pelo y las amenazaban de violaci√≥n, dice la investigaci√≥n. La ONU afirma en el documento que, a menudo, las detenciones carec√≠an de fundamento legal y que m√°s de dos mil personas fueron arrestadas por motivos pol√≠ticos en los primeros cinco meses del a√Īo y m√°s de 720 a√ļn estaban detenidas a finales de mayo. Los activistas de derechos humanos aplaudieron que el informe evidenciara la represi√≥n y los abusos del gobierno. "La reacci√≥n del gobierno demuestra que este trabajo expone hechos verdaderos", dijo Tamara Taraciuk Broner, investigadora principal de Human Rights Watch. No obstante, Taraciuk expres√≥ su decepci√≥n de que el reporte se quedara corto al no instar a las Naciones Unidas a establecer una comisi√≥n de investigaci√≥n. En cambio, hace un llamado para que el gobierno emprenda una investigaci√≥n independiente, con cierta participaci√≥n no especificada de agentes internacionales. "No les puedes pedir a los tribunales venezolanos, que no son independientes, que investiguen al poder ejecutivo", explic√≥. El documento se dio a conocer dos semanas despu√©s de la visita de Bachelet a Venezuela. Su tono contundente fue particularmente revelador, dados sus antecedentes pol√≠ticos. Como la presidenta izquierdista de Chile, se contaba entre los pocos dirigentes suramericanos que se rehusaban a criticar abiertamente el creciente autoritarismo de Maduro. El gobierno venezolano hab√≠a tratado de usar la visita de Bachelet para apuntalar la legitimidad internacional de Maduro. M√°s de cincuenta naciones, incluyendo a Estados Unidos, han dejado de reconocerlo como el l√≠der leg√≠timo de Venezuela y han dicho que su reelecci√≥n del a√Īo pasado fue un fraude. El equipo de Bachelet tuvo un acceso inusual al interior de Venezuela, a diferencia del que se le dio a su predecesor o a otras agencias de las Naciones Unidas. Maduro publicit√≥ mucho su reuni√≥n con Bachelet y prometi√≥ considerar la posibilidad de permitirle abrir una oficina en Venezuela. Entretanto, el gobierno accedi√≥ a permitir que dos equipos de derechos humanos trabajaran en el pa√≠s y dijo que les dar√≠a acceso completo a los centros de detenci√≥n. Sin embargo, las esperanzas de que su visita iniciara un cambio en las pol√≠ticas de derechos humanos del gobierno disminuyeron cuando, d√≠as despu√©s, sucedi√≥ la muerte bajo custodia de Rafael Acosta, un capit√°n de la Marina que fue arrestado el √ļltimo d√≠a de la estancia de Bachelet. El abogado de Acosta dijo que √©l gozaba de buena salud en el momento de su arresto, pero que muri√≥ en un hospital militar una semana despu√©s, con rastros visibles de golpizas. Bachelet expres√≥ su conmoci√≥n por la muerte de Acosta y exigi√≥ que se llevara a cabo una investigaci√≥n, pero los grupos de derechos humanos dijeron que esto mostraba los resultados limitados de su visita. 