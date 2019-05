Las lecciones de empoderamiento de Christiane Lagarde

Agrandar la foto + Twittear "No me despierto por la ma√Īana pensando 'soy un modelo a seguir'", sostiene la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a quien la revista Forbes defini√≥ como la tercera mujer m√°s poderosa del mundo. Sin embargo, esta francesa de 73 a√Īos carga con varios hitos en su espalda: fue la primera mujer en dirigir el prestigioso equipo de abogados¬†Baker & McKenzie, fue la primera ministra de Econom√≠a y Finanzas de Francia, y tambi√©n fue la primera directora general mujer del Fondo Monetario. En una entrevista con la edici√≥n italiana de la revista Elle, Lagarde se refiri√≥ a los posibles efectos negativos del movimiento feminista¬†#MeToo,¬†cont√≥ c√≥mo ejercita sus gl√ļteos y hasta se anim√≥ a hablar sobre la muerte de su padre. "Antes de su muerte yo era una chica muy independiente, pero su p√©rdida reforz√≥ mi sentimiento de autonom√≠a, especialmente porque ten√≠a tres hermanos menores", confes√≥. ¬† ¬ŅEs consciente de lo que representa para las mujeres? No me despierto por la ma√Īana pensando "soy un modelo a seguir", pero me sorprende cada vez que me detienen mujeres de todas las edades y nacionalidades que me dicen: ella encarna algo en que alg√ļn d√≠a podr√© convertirme, o algo que un d√≠a podr√°n alcanzar mis hijas. Usted asegura que la figura del compa√Īero es muy importante para el √©xito de una mujer. ¬ŅSignifica que una mujer sin pareja tiene menos posibilidades de ser exitosa? Estoy convencida de que para tener √©xito, tanto en la vida profesional como en la personal, es necesario tener una cierta autoestima, y ??creo que la confianza en una misma proviene del amor, el apoyo, el afecto e incluso la ternura. El apoyo necesario puede provenir del c√≥nyuge, pero tambi√©n de un entorno familiar particular o de un c√≠rculo de amigos. ¬† Perdi√≥ a su padre cuando era ni√Īa, luego se fue a los Estados Unidos. ¬ŅEst√° su sed de √©xito quiz√° vinculada a esa tragedia? La muerte de un padre cava un profundo surco, del cual es necesario salir para reconstruir. Incluso antes de su muerte yo era una chica muy independiente, pero su p√©rdida reforz√≥ mi sentimiento de autonom√≠a, especialmente porque ten√≠a tres hermanos menores. Desde el punto de vista psicoanal√≠tico, muchos tendr√≠an que objetar mi decisi√≥n de irme. Mi padre era profesor de literatura inglesa, pero yo hablaba muy mal el ingl√©s. Tuve que hacer una especie de viaje hacia √©l. En cualquier caso, esta experiencia en el extranjero ha revolucionado completamente mi vida. ¬ŅQu√© piensa de #MeToo? Ha sido fundamental, pero hay otros tipos de violencia, especialmente matrimoniales, de los que a√ļn no se habla lo suficiente, aunque est√°n profundamente arraigados en la sociedad, en todos los entornos y en todos los pa√≠ses. Y cada vez que viajo, me doy cuenta cada vez m√°s. ¬† ¬ŅCree que el movimiento tambi√©n puede tener un efecto negativo? Lo que m√°s temo es que pueda volver para atormentarnos, y que el mensaje subliminal sea: evitemos contratar a una mujer porque nos crear√≠a problemas. En Estados Unidos ya lo percibo bastante claro. Por esta raz√≥n, es de fundamental importancia que las mujeres ocupen funciones directivas. ¬† ¬ŅEs verdad que aprovecha los viajes en el ascensor para ejercitar sus gl√ļteos? Por supuesto, en el ascensor y tambi√©n durante las reuniones. Especialmente cuando son infinitas. Apoyo la espalda contra la silla y contraigo mis m√ļsculos. Si me dicen algo, les explico que me estoy preparando para ir a esquiar. ¬† ¬ŅQu√© consejo les dar√≠a a las mujeres j√≥venes que buscan el √©xito? Les dir√≠a que nunca abandonen sus ambiciones, que sigan so√Īando y, sobre todo, que encuentren aliados, que no necesariamente tienen que ser mujeres. Trabaj√© con hombres que me dieron un apoyo precioso. La formaci√≥n de alianzas es de fundamental importancia en el mundo del trabajo. En este sentido los estadounidenses est√°n a la vanguardia. Lo entend√≠ poco a poco. Los a√Īos que pas√© en los Estados Unidos, cuando a√ļn era una estudiante, me hicieron crecer naturalmente dentro de una red: estaba en un pa√≠s extranjero, con un idioma diferente al m√≠o, en una familia que no conoc√≠a, en una universidad. Fuera de casa, con camaradas de todo el mundo. Luego me un√≠ a Baker & McKenzie, un estudio con 3.000 abogados trabajando juntos. ¬† ¬ŅSalir de la zona de confort es un paso obligatorio para crecer profesionalmente? S√≠. Debemos arriesgarnos, de lo contrario nos quedamos en una fase de estancamiento. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario