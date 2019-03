Las penurias que atraviesan los venezolanos durante corte de electricidad

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Ricardo tiene 49 a√Īos y vive con su esposa en el norte de Maracaibo, una de las ciudades m√°s afectadas por el apag√≥n en Venezuela que comenz√≥ el jueves. La noche del s√°bado es la tercera que atraviesan sin luz. "Los venezolanos hemos aprendido a ir sorteando todas las cosas que se nos van presentando, pero esto ha sido bastante fuerte", le dice a BBC Mundo por tel√©fono (que pudo recargar en el auto). Cuando comenz√≥ el apag√≥n, que afecta a casi la totalidad del pa√≠s, "estaba en mi trabajo, pensamos que era un simple baj√≥n de electricidad, uno de los miles que hay a cada rato", cuenta. Pero esta vez fue distinto. ¬† ¬ŅPor qu√© se cort√≥ la luz? Venezuela contin√ļa a oscuras desde el pasado jueves por problemas en la central hidroel√©ctrica del embalse de Guri, en el sureste del pa√≠s, una de las m√°s grandes de Am√©rica Latina. Desde el gobierno dijeron desde un principio que este apag√≥n se trataba de un "sabotaje". El presidente Maduro afirm√≥ el s√°bado que las subestaciones el√©ctricas hab√≠an sido atacadas con "el apoyo y la asistencia de Estados Unidos". Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, y l√≠der de la oposici√≥n, Juan Guaid√≥, asegur√≥ que los apagones son el resultado de a√Īos de poca inversi√≥n. El secretario ejecutivo de la Federaci√≥n de Trabajadores de la Industria El√©ctrica de Venezuela, Al√≠ Brice√Īo, explic√≥ que el problema el√©ctrico se origin√≥ porque "hubo un incendio de vegetaci√≥n (en la zona de la central hidroel√©ctrica) que hizo que salieran de funcionamiento las 3 l√≠neas de 765 kW, 2 por el calentamiento y la otra por sobrecarga", le dijo Brice√Īo al diario El Nacional de Venezuela. Y, seg√ļn cuenta, no hay personal con conocimiento t√©cnico para restablecer el suministro r√°pidamente. Venezuela depende de su vasta infraestructura hidroel√©ctrica, en lugar de sus reservas de petr√≥leo, para su suministro el√©ctrico nacional. Pero d√©cadas de subinversi√≥n han da√Īado las principales represas, y los apagones espor√°dicos son comunes. ¬† Cuesti√≥n de vida o muerte El viernes, algunos hospitales vieron escenas ca√≥ticas cuando los familiares intentaron trasladar a los pacientes en la oscuridad a otras instalaciones m√©dicas con generadores de energ√≠a de emergencia. En el Hospital Universitario de Caracas, Marielsi Aray, paciente de 25 a√Īos, muri√≥ luego de que su respirador dej√≥ de funcionar. "Los m√©dicos trataron de ayudarla bombeando manualmente, hicieron todo lo que pudieron, pero sin electricidad, ¬Ņqu√© iban a hacer?", dijo su t√≠o Jos√© Lugo. Los generadores en un hospital de ni√Īos de Caracas fallaron y el personal trabaj√≥ durante la noche usando sus tel√©fonos m√≥viles para la luz, seg√ļn informaron medios locales. Mientras tanto, este s√°bado miles de personas salieron a protestar en todo el pa√≠s en reclamo del restablecimiento del servicio. La b√ļsqueda del hielo Maracaibo est√° ubicada en el noroeste de Venezuela, a orillas del mar Caribe y su temperatura supera en marzo los 35 grados. Ricardo cuenta que empez√≥ a preocuparse el viernes porque "esto ya no era de los apagones normales". "Me empec√© a preocupar por los alimentos de la nevera, as√≠ que decidimos buscar las cavas (neveras port√°tiles). Vamos a buscar hielo para refrigerar, dije. Ah√≠ empez√≥ la odisea", cuenta. Primero se enfrent√≥ a las largas fila para pagar en los supermercados en los que pudo encontrar hielo, y que cuentan con generadores el√©ctricos. El corte de electricidad afecta tambi√©n a los puntos de venta, los sistemas electr√≥nicos para pagar con tarjeta, a los cajeros autom√°ticos, al servicio de internet y al suministro de agua, porque las bombas de los tanques de los edificios necesitan energ√≠a. Pero si tienes efectivo y m√°s si cuentas con d√≥lares, conseguir hielo es un poco m√°s f√°cil, coincide Miguel, un contador que tambi√©n vive en Maracaibo. Y el hielo no solo es esencial para conservar alimentos sino tambi√©n para algunas medicinas, como la insulina, que la necesitan los enfermos de diabetes para sobrevivir. Una bolsa de hielo de unos 4 kilos se puede llegar a pagar hasta US$10, dice Miguel a BBC Mundo, en un pa√≠s donde el salario m√≠nimo en Venezuela es de US$5,45, seg√ļn estimaciones del economista y diputado venezolano Jos√© Guerra. Ricardo cuenta que el viernes pudo comprar dos bolsas a US$4, pero que el s√°bado no encontr√≥ por ning√ļn lado. Mientras el hielo se derrite, con su familia ya arm√≥ un plan para salir el domingo a buscar m√°s (ofreciendo d√≥lares). ¬ŅY cu√°ndo se acabe el hielo?, le pregunto. "No s√©. Ni idea. Cocinar todo lo que podamos y lo que se da√Īe habr√° que botarlo". "No hay esperanzas. No sabemos nada, no nos dicen nada. Cada quien se empieza a preparar por si esto se prolonga por m√°s tiempo", dice resignado.