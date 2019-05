Las relaciones de Chile con China trascienden consideraciones puntuales

Agrandar la foto + Twittear "Corrosivas" y que "erosionan el buen Gobierno". As√≠ el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, calific√≥ los efectos de las inversiones de China en pa√≠ses de Am√©rica Latina. Todo, mientras se encontraba de visita en Chile y ad portas del viaje de Sebasti√°n Pi√Īera al gigante asi√°tico. Sus dichos remecieron al mundo pol√≠tico y empresarial, los que aseveraron que lo mejor que pod√≠a hacer Chile era mantener su "neutralidad" entre ambas potencias. En medio del debate, el diario El Mercurio inform√≥ que el presidente de la C√°mara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo (Chicit), Juan Esteban Musalem, recalc√≥ que desde la organizaci√≥n consideraron "muy poco afortunadas" las palabras de Pompeo. "Evidentemente China y EE.UU. forman parte integral de nuestro actual desarrollo y lo m√°s aconsejable es realizar todos los esfuerzos para que as√≠ contin√ļe siendo", dijo Musalem y acot√≥ que no hay nada que ponga en riesgo en la relaci√≥n entre Chile y China con esta "pol√©mica". "Consideramos que las relaciones entre Chile y China tienen un sustento hist√≥rico que est√° m√°s all√° de la contingencia y que su importancia econ√≥mica trasciende cualquier pol√©mica puntual". Desde el a√Īo 2009 que China se ha transformado en el primer socio comercial de Chile. El pa√≠s asi√°tico es uno de los principales receptores de env√≠os chilenos y uno de los principales abastecedores de productos manufacturados, especialmente de veh√≠culos motorizados y productos electr√≥nicos. "Es evidente que, en t√©rminos econ√≥micos, nuestro pa√≠s no representa un porcentaje sustancial del comercio total de China, pero sobresalimos por otros aspectos que son muy valorados por los empresarios y autoridades del pa√≠s asi√°tico", sostuvo. "Como lo demuestran numerosos registros hist√≥ricos, Chile ha tenido siempre una posici√≥n favorable hacia China, en donde la circunstancia de ser el primer pa√≠s sudamericano en establecer relaciones diplom√°ticas con la Rep√ļblica Popular China en 1970 o el primer pa√≠s individual en negociar y suscribir un TLC bilateral en 2006, son solo algunos de los muchos hitos por los cuales se ha llegado a establecer incluso, desde el 2016, una Asociaci√≥n Estrat√©gica Integral entre ambos pa√≠ses". En ese sentido, Musalem destac√≥ algunas de las principales firmas del gigante asi√°tico que operan en el pa√≠s, como Huawei, Mobike, BYD y China Railway International Group. "El principal objetivo de nuestra instituci√≥n es contribuir al crecimiento del intercambio comercial, creando canales expeditos de comunicaci√≥n para el comercio y las inversiones entre Chile y China", destac√≥ el presidente de la organizaci√≥n. Asimismo se√Īal√≥ que entre los asociados a la C√°mara destacan empresas nacionales, chinas y multinacionales de diversos rubros industriales y de servicios, como por ejemplo: miner√≠a, telecomunicaciones, transporte y log√≠stica, celulosa y madera, fertilizantes, retail, bancos y bancos de inversiones, estudios de abogados, laboratorios, automotoras, seguros, agencias de viajes, materiales de construcci√≥n, maquinaria. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario