Lo que pueden hacer o no los soldados en la frontera MÃ©xico - EEUU

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El presidente de Estados Unidos lanz√≥ la advertencia en Twitter: "¬°Esta es una invasi√≥n de nuestro pa√≠s y nuestros militares los est√°n esperando!". El mensaje era para las caravanas de migrantes que caminan desde Centroam√©rica, muchos de ellos ya en territorio de M√©xico, hacia la frontera con Estados Unidos. Unas horas despu√©s del mensaje de Trump, el Pent√°gono anunci√≥ que 5.200 efectivos del ej√©rcito de EE.UU. llegar√°n esta semana a bases de la frontera para el "endurecimiento" de la seguridad de la zona. Se trata de la mayor movilizaci√≥n de tropas en activo -entrenadas para la guerra- que se haya realizado en territorio de Estados Unidos en d√©cadas, seg√ļn medios locales. Junto con las tropas, el Pent√°gono prev√© desplegar helic√≥pteros militares, vallas de hormig√≥n y alambre de p√ļas que apoyar√°n a los agentes migratorios de Aduanas y Protecci√≥n Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingl√©s). ¬ŅPero qu√© tanto podr√°n hacer los militares en la frontera, muchos de ellos con sus respectivas armas de cargo? Funcionarios de EE.UU. han delineado el plan que tienen para las fuerzas militares. ¬ŅQu√© s√≠ pueden (y prometen) hacer? El jefe del Comando Norte del ej√©rcito de EE.UU., Terrence J. O'Shaughnessy, explic√≥ el lunes que los 5.200 militares llegar√°n a la frontera con M√©xico para el final de esta semana. Se sumar√°n a 2.092 miembros del a Guardia Nacional que ya est√°n desplegados y otros 1.000 agentes de CBP que est√°n preparados para participar en el plan. El objetivo principal es el "endurecimiento y aseguramiento" de la frontera en el estado de Texas, pero tambi√©n en Arizona y California, indic√≥ O'Shaughnessy. Estados Unidos y M√©xico comparten una frontera de 3.200 km y casi la mitad corresponde al territorio de Texas, estado por el que muchos de los migrantes indocumentados han cruzado durante d√©cadas. O'Shaughnessy detall√≥ que en la Operaci√≥n Patriota Fiel participan tres batallones del Cuerpo de Ingenieros del Ej√©rcito, as√≠ como efectivos especializados en aviaci√≥n, tratamiento m√©dico y log√≠stica. Tambi√©n habr√° helic√≥pteros Blackhawk con visi√≥n nocturna y sensores de movimiento con capacidades similares a los usados en zonas de guerra, as√≠ como aviones de carga C-130 y C-17. El jefe del Comando Norte dijo que trabajar√°n junto a agentes migratorios para "impedir o bloquear cruces ilegales, mantener la log√≠stica de la situaci√≥n y aplicar la ley apropiadoramente". Adem√°s, el Pent√°gono tambi√©n har√° uso de la polic√≠a militar. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, asegur√≥ la semana pasada que la participaci√≥n de las fuerzas armadas tiene el prop√≥sito de dar "apoyo" a las agencias migratorias, lo que s√≠ est√° permitido por la ley. "Les daremos apoyo a√©reo, log√≠stica, planeaci√≥n, barreras de veh√≠culos, ingenier√≠a", dijo en una entrevista con la cadena Fox News. El comisionado del CBP, Kevin McAleenan, dijo el lunes ante la prensa que tal despliegue de tropas se debe a la posible llegada masiva de migrantes a los puestos fronterizos de EE.UU. "Lo nuevo y desafiante de este fen√≥meno de la caravana es la formaci√≥n de m√ļltiples grupos masivos que presentan amenazas √ļnicas a la seguridad y la seguridad de la frontera", dijo McAleenan. Una de las primeras acciones de los ingenieros militares ser√° la de identificar rutas e instalar vallas para prevenir la entrada masiva de migrantes, seg√ļn funcionarios citados por el diario The Washington Post. Esas labores de log√≠stica y apoyo a agencias civiles est√°n permitidas. ¬ŅQu√© no pueden hacer? Cuestionado por la prensa el lunes, el general O'Shaughnessy dijo que los militares de tropas que tienen asignadas armas "se est√°n desplegando con armas". Pero la Ley Posse Comitatus (de 1978) proh√≠be que los militares realicen acciones que corresponden a las fuerzas del orden civiles, como la detenci√≥n o procesamiento de migrantes. Los militares no podr√≠an entonces participar activamente en la detenci√≥n de migrantes ni hacer uso de sus armas. Cuestionada en Fox News al respecto, la secretaria Nilsen dijo: "No tenemos ninguna intenci√≥n en este momento de dispararle a la gente. Sin embargo, ellos ser√°n arrestados". "Pero tambi√©n me tomo extraordinariamente en serio la seguridad personal de mis oficiales y mis agentes. Por supuesto, tienen la capacidad de defenderse", advirti√≥. Tanto la ley de EE.UU. como el derecho internacional protege a los migrantes que deseen solicitar asilo al entrar en territorio estadounidense y ponerse bajo custodia de las autoridades de ese pa√≠s. Pero el comisionado Kevin McAleenan hizo notar que las solicitudes de asilo no son prioridad para el gobierno de EE.UU. "Para aquellos que buscan hacer una solicitud de asilo de manera segura y legal en un puerto de entrada, el gobierno de M√©xico ya le ha ofrecido protecci√≥n y autorizaci√≥n de empleo", dijo McAleenan al pronunciar un mensaje directo para la caravana de migrantes. La Ley Posse Comitatus, por tanto, har√≠a que la advertencia del presidente Donald Trump de que los migrantes ser√°n recibidos por el ej√©rcito de su pa√≠s sea una frase m√°s ret√≥rica que pr√°ctica en los hechos. Adem√°s, la posible llegada de migrantes en grandes grupos es un escenario que parece lejano, pues en el pasado, caravanas como la actual se han demorado varias semanas en llegar hasta la frontera. Y un desgaste debido al largo viaje de entre 2.500 y 3.000 kilómetros hace que el grupo llegue muy disminuido. "Estos migrantes necesitan agua, pañales y suplementos básicos, no una división del ejército", señaló en un comunicado Shaw Drake, asesor de políticas del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión por las Libertades Civiles de EE.UU. en El Paso. "Enviar fuerzas militares activas a nuestra frontera sur no solo es un gran desperdicio de dinero de los contribuyentes, sino un curso de acción innecesario que aterrorizará y militarizará aún más a nuestras comunidades fronterizas", advirtió.