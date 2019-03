Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Solo cinco potencias controlan tres cuartos del mercado de las ventas de armas en el mundo. Seg√ļn el √ļltimo informe quinquenal del Instituto Internacional de Investigaci√≥n para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en ingl√©s), son Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. En conjunto, de acuerdo con el informe publicado este lunes, representan apropiadamente el 75% de las exportaciones de armas. Pero en el periodo de 2014-2018, Washington no solo se mantuvo por encima del resto, sino que dej√≥ bien lejos a su m√°s cercano competidor: Mosc√ļ: Si en el periodo de 2009 a 2013 EE.UU. superaba a Rusia en solo 12% ahora la diferencia entre los dos pa√≠ses es casi un abismo: 75%. "Estados Unidos ha sido por d√©cadas el principal exportador de armas en el mundo. Pero ahora resulta llamativo c√≥mo la diferencia en la producci√≥n con otros pa√≠ses se hace cada vez m√°s notable", le dice a BBC Mundo Aude Fleurant, directora del Programa de Gastos Militares y Armas de Sipri. De acuerdo con el informe, Washington super√≥ en 36% al resto de los pa√≠ses como principal exportador de armamento a nivel global, mientras la producci√≥n de Francia represent√≥ 6,8% del total, Alemania contribuy√≥ con el 6,4% y China con el 5,2%. La gran ca√≠da, explica Fleurant, fue el mercado ruso, que experiment√≥ una disminuci√≥n de 17% respecto al periodo 2009-2013. ¬ŅA qu√© se debe la ca√≠da en la venta de armas de Rusia? La experta se√Īala que un elemento ha sido decisivo en el retroceso de Rusia: las cancelaciones en las compras de India y Venezuela, dos de sus principales clientes. Y es que si India ha dirigido la mirada a otros mercados, en el caso de Caracas, aliado de Mosc√ļ, el impacto de la crisis econ√≥mica ha llevado a una "notable" ca√≠da en su compra de armamentos. De acuerdo con el informe, la compra de armas en el pa√≠s latinoamericano, que fue el mayor importador en Am√©rica del Sur entre 2009 y 2013, disminuyeron en un 83% debido a la crisis. "Venezuela fue por a√Īos un cliente muy importante de Rusia, uno de los pocos compradores de sus armas en Am√©rica Latina. Ahora, con la crisis econ√≥mica all√≠, la hiperinflaci√≥n y la situaci√≥n pol√≠tica, muchos contratos se han postergado o cancelado, y esto ha influido de forma negativa en las exportaciones de armas rusas", considera. Rusia es el segundo socio comercial y acreedor m√°s importante de Venezuela, despu√©s de China, y entre 2005 y 2013, los gobiernos de Caracas y Mosc√ļ firmaron m√°s de 30 contratos de defensa por valor de m√°s de US$11.000 millones. En diciembre pasado, llegaron a Venezuela dos Tupolev 160 o "Cisne Blanco", un modelo de bombardero pesado supers√≥nico de dise√Īo sovi√©tico y un grupo de pilotos de entrenamiento. Sin embargo, Fleurant indica que pese a esto y a algunas donaciones de armas, los niveles de las compras han ca√≠do de forma abrupta y han impactado de forma negativa el mercado de armas ruso. ¬ŅPor qu√© EE.UU. es el principal mercado de armas? Desde hace d√©cadas, Estados Unidos ha conquistado la venta de armas a nivel mundial, aunque contradictoriamente, el precio de sus productos es muchas veces el m√°s elevado. De acuerdo con Fleurant, su √©xito se debe a que Washington ha dise√Īado una una estrategia compleja de venta de armas que incluye capacitaciones, garant√≠as de seguridad, entrenamientos, alta tecnolog√≠a y apoyos en caso de conflictos. De ah√≠ que muchos pa√≠ses prefieran comprar estos armamentos a probar en otros mercados, como el chino o el ruso, donde podr√≠an encontrarse por un menor costo. "Las armas estadounidenses, aunque resulten m√°s caras, vienen con una serie de garant√≠as que las hace m√°s atractivas para muchos importadores", se√Īala. La especialista opina que existen igualmente otros temas geopol√≠ticos: los pa√≠ses que integran bloques regionales, como la OTAN, prefieren confiar su armamento y tecnolog√≠a a un pa√≠s aliado y no a un enemigo potencial, como Mosc√ļ. "Tambi√©n est√° el hecho de que es estrat√©gico en estas alianzas regionales contar con una tecnolog√≠a que sea com√ļn para todos los pa√≠ses", agrega. Durante el gobierno de Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, la Casa Blanca despleg√≥ una amplia maniobra para promover la firma de acuerdos internacionales de armas, que seg√ļn el think tank Center for International Policy, fue el mayor en la historia despu√©s de la II Guerra Mundial. Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha consolidado esa pol√≠tica. El a√Īo pasado, en una entrevista con CNN, el senador republicano Marco Rubio consider√≥ que detr√°s de esta estrategia en la venta de armas Estados Unidos tambi√©n ve√≠a una posibilidad de influencia en los conflictos potenciales. "Las ventas de armamentos son importantes, no solo por el dinero, sino porque tambi√©n proporcionan una influencia sobre su comportamiento futuro. Necesitar√°n nuestras piezas de repuesto, nuestro entrenamiento... y esas son cosas que podemos usar para influir en su comportamiento", dijo. ¬ŅQu√© tipo de armas fueron las m√°s vendidas? Fleurant se√Īala que soN varios los armamentos complejos que han dominado el mercado internacional en el √ļltimo quinquenio, entre ellos: los caza F-35, aviones de combate de quinta generaci√≥n

misiles

sistemas antimisiles

misiles

sistemas antimisiles

helic√≥pteros ¬ŅA d√≥nde se exportaron la mayor√≠a de las armas? De acuerdo con el informe, varios pa√≠ses de Asia y Ocean√≠a (entre ellos India, Australia, China, Corea de Sur y Vietnam como principales compradores regionales) recibieron el 40% del total de las importaciones mundiales de armas entre 2014 y 2018. Mientras, pa√≠ses de Oriente Medio representaron el 35% del total global en ese periodo. Arabia Saudita se coloc√≥ como el l√≠der de la compra de armas a nivel mundial, para un 12% del total frente al 4,3% del quinquenio anterior y Estados Unidos fue su principal mercado. Este hecho ha sido puesto en cuesti√≥n despu√©s del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul y tambi√©n por las denuncias de presuntos cr√≠menes de guerra cometidos por la aviaci√≥n del pa√≠s √°rabe en el conflicto de Yemen. Trump, quien eligi√≥ tierras sauditas como su primer destino para una visita exterior como jefe de Estado, desestim√≥ imponerle sanciones tras la muerte de Khashoggi por considerar que esa decisi√≥n podr√≠a implicar que Riad se abriera al mercado de armas de Rusia o de China. Fleurant explica en los pa√≠ses del Golfo tambi√©n tienen mayor popularidad las armas de Estados Unidos y de otras naciones europeas, mientras los mercados rusos y chinos no gozan de igual popularidad. India fue el segundo mayor importador y otras dos naciones africanas ocuparon la cuarta y la quinta posici√≥n: Egipto y Argelia. S√≥lo ese √ļltimo pa√≠s, qcontabiliz√≥ el 56% de las importaciones africanas de armas en el periodo. ¬ŅQu√© pasa en Am√©rica Latina? De acuerdo con el reporte, las importaciones de armas en M√©xico, Centroam√©rica y el Caribe aumentaron en un 49% entre 2014 y 2018 con respecto al anterior quinquenio, mientras en Sudam√©rica se redujeron en un 51%. Las compras de armas en M√©xico representaron el 72% de las importaciones con respecto a sus vecinos centroamericanos. Pero no qued√≥ ah√≠: sus compras de armas crecieron en un 40% con respecto al periodo de 2009-2013. Mientras las de Brasil representaron el 27% de las compras sudamericanas, aunque disminuyeron 28% en comparaci√≥n con el quinquenio anterior.