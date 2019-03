Los B737 MAX siniestrados carecían de un dispositivo de seguridad que Boeing vendió como opcional

Fotografia: joshua roberts (reuters) Agrandar la foto + Twittear ¬† Los siniestros en circunstancias similares de dos B737 MAX 8 operados por Lion Air y Ethiopian Airlines podr√≠an haberse evitado si hubieran incorporado dispositivos de seguridad que Boeing ofrec√≠a como opcionales. El fabricante estadounidense se dispone ahora a hacerlos est√°ndar al actualizar el sistema de estabilidad del avi√≥n,¬†informa el diario The New York Times. Asimismo, va a incorporar instrucciones espec√≠ficas para los pilotos en los manuales y se modificar√° su formaci√≥n. La investigaci√≥n sobre qu√© caus√≥ los dos accidentes fatales (con 346 v√≠ctimas mortales entre los dos, la totalidad del pasaje y la tripulaci√≥n) en cinco meses de dos aviones de este tipo al poco de despegar sigue en curso. En el caso de la aeronave de¬† Lion Air siniestrada en octubre de 2018 en Indonesia, las autoridades sospechan que fall√≥ un sensor, lo que provoc√≥ que se activara el sistema MCAS, que evita que el avi√≥n pierda sustento. El MCAS funciona gracias a un programa inform√°tico que utiliza los datos de dos sensores que le indican si debe corregir el grado de inclinaci√≥n del avi√≥n. Si el sistema detecta que las alas no van a generar el sustento necesario, baja de forma autom√°tica el morro de la aeronave. The New York Times informa ahora de que los dos aviones siniestrados no llevaban (ni estaban obligados a hacerlo, porque era un equipamiento opcional) el indicador que permite a los pilotos saber la inclinaci√≥n ni el dispositivo que alerta al piloto cuando hay un conflicto en la lectura de los sensores. Boeing va a integrar este √ļltimo dispositivo como parte integral del sistema que gobierna los aviones MAX para dar as√≠ m√°s control a los pilotos. La agencia de la aviaci√≥n (FAA) de Estados Unidos acaba de comunicar precisamente a las aerol√≠neas que Boeing se dispone a emitir un bolet√≠n detallando los cambios que hay que incorporar a los 387 aviones de este modelo, en sus dos variantes, que est√°n en servicio. Tambi√©n indica que se ha desarrollado un programa para formar a los pilotos sobre el nuevo sistema de estabilizaci√≥n. Formaci√≥n La FAA es la autoridad que define qu√© dispositivos de seguridad deben integrar los aviones y cu√°les son opcionales. Se da adem√°s la circunstancia de que el B737 es el modelo preferido por las aerol√≠neas de bajo coste, que cuando hacen los pedidos tratan de pagar el menor precio posible para un avi√≥n que cuesta unos 120 millones de d√≥lares [cerca de 106 millones de euros]. Algo similar pasa con la formaci√≥n de los pilotos. Ahora trasciende que el piloto a los mandos del avi√≥n de Ethiopian no se entren√≥ en el simulador de vuelo. La aerol√≠nea lo recibi√≥ dos meses antes e insiste en que sigui√≥ el entrenamiento recomendado por la FAA para hacer la transici√≥n de la anterior generaci√≥n del B737. Tambi√©n recuerda que los pilotos supieron del MCAS tras el accidente de Lion Air, cuando el sistema se incorpor√≥ a los manuales. Uno de los motivos por los que las aerol√≠neas estadounidenses se resistieron a sumarse a la prohibici√≥n de vuelos es porque ya integran en la cabina tanto el indicador de √°ngulo de ataque como el dispositivo de alerta. Southwest Airlines, que cuenta con la mayor flota de B737 MAX en este momento, lo hizo a ra√≠z del accidente de Lion Air. American Airlines lo utiliza en sus aviones desde hace dos d√©cadas. En el caso de United Airlines, la compa√Ī√≠a explica que no lo entendi√≥ necesario porque sus pilotos est√°n entrenados para utilizar otros datos de vuelo. La soluci√≥n que presente finalmente Boeing tendr√° que ser certificada por la FAA. Los reguladores del sector de la aviaci√≥n comercial en Canad√° y Europa tambi√©n har√°n su propio trabajo, por lo que deber√° pasar algunas semanas antes de que se levante la suspensi√≥n. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario