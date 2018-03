Los cinco puntos que resumen la posición chilena ante La Haya

Fotografia: Cancillería de Chile. Agrandar la foto + Twittear El canciller de Chile, Roberto Ampuero, desglosó hoy, a la conclusión de sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cinco puntos que resumen la posición de su país ante la demanda marítima y los argumentos presentados por Bolivia ante este tribunal. El primero de ellos, según el Canciller, tiene que ver con que "el caso de Bolivia es un artilugio, el verdadero motivo por el que Bolivia ha demandado a Chile no se basa en un supuesto incumplimiento por parte de Chile, sino que se basa en la Constitución boliviana que obliga a sus gobernantes a desconocer el Tratado de 1904". El segundo punto, explicó, es que "el caso de Bolivia es inconsistente". "Este caso es contradictorio. Algunos de sus abogados sólo piden sentarse a la mesa para negociar con Chile, otros, sin embargo, exigen territorio chileno", declaró. En tercer lugar, Ampuero sostuvo que "el caso de Bolivia carece de fundamento jurídico. Bolivia no ha sido capaz de mostrar un solo documento donde quede establecido que Chile sea obligado a negociar". Como cuarto punto expuso que "el caso de Bolivia pone en riesgo la intangibilidad de las fronteras. Una vez establecidos los límites por ambos países, ellos permanecen. Ello permite las relaciones internacionales de buen nivel, estabilidad y seguridad y también la prosperidad de los países". Acotó que "el Tratado de 1904 ha entregado a Bolivia tener acceso al Pacífico y Chile ha sido generoso y ha ido más allá para facilitar el acceso no soberano de Bolivia al mar". El quinto punto se refiere a que el juicio iniciado por Bolivia es "injusto". "Sentarse a escuchar las aspiraciones de un país vecino, no implica que uno esté obligado a aceptar todas aquellas aspiraciones, demandas, planteamiento y no significa además que uno esté obligado a cumplir aquello". La siguiente semana, Bolivia y Chile presentarán una segunda ronda de alegatos orales, con lo que concluye esta etapa y se estará a la espera del fallo que dicte la CIJ. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario