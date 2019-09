Los demócratas se juegan al impeachment de Trump

Fotografia: P√°gina12 Agrandar la foto + Twittear La presidenta de la C√°mara de Representantes de los Estados Unidos formaliz√≥ hoy que¬†el Congreso iniciar√° los pasos para el juicio pol√≠tico contra Donald Trump.¬†"Anuncio hoy que la C√°mara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio pol√≠tico" contra el mandatario.¬†"Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constituci√≥n",¬†dijo Nancy Pelosi en el anuncio formal, y a√Īadi√≥ que el magnate "debe rendir cuentas" porque "nadie est√° por encima de la ley". Pelosi no dud√≥ en afirmar que Trump incurri√≥ en "traici√≥n a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones", tras una reuni√≥n de los miembros del Partido Dem√≥crata en la C√°mara Baja. El origen del impeachment es el di√°logo telef√≥nico de Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski el pasado mes de julio.¬†Trump ha dicho que quiere que se haga p√ļblico el contenido de esa charla, al tiempo que tuite√≥ contra Pelosi.¬†"Un d√≠a tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto √©xito, y los dem√≥cratas ten√≠an que arruinarlo a prop√≥sito¬†y despreciarlo con m√°s basura de la caza de brujas en una noticia de √ļltima hora. ¬°Muy malo para nuestro pa√≠s!", escribi√≥ en la red social. The Wall Street Journal hab√≠a divulgado que, en ese di√°logo por tel√©fono,¬†Trump habr√≠a presionado a Zelensky para que investigara al hijo de Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, que aspira a ser candidato dem√≥crata en las presidenciales de 2020.¬†Seg√ļn el diario Trump pidi√≥ "por lo menos ocho veces" que el presidente ucraniano colabore con Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente sobre las andanzas de Hunter Biden en la zona. El hijo de Biden fue designado miembro del directorio de la compa√Ī√≠a gas√≠fera Burisma Holding en abril de 2014.¬†Por entonces, el vice de Obama estaba a la cabeza de la gesti√≥n diplom√°tica para apoyar al gobierno ucraniano tras la salida del presidente Viktor Yanukovich en medio de protestas. Ya se hab√≠a producido la anexi√≥n de Crimea por parte de Rusia y Burisma exploraba un yacimiento all√≠ mismo. Surgieron sospechas de que la empresa buscaba ganar influencia en Washington con el nombramiento de Biden Jr. Nunca se demostr√≥ nada ilegal y Hunter Biden dej√≥ su puesto a comienzos de este a√Īo. En mayo √ļltimo, Trump declar√≥ que la justicia ucraniana "estaba detr√°s" de Biden hijo y que por eso hab√≠a dejado su cargo.¬†El fiscal general Yuri Lutsenko neg√≥ que hubiera evidencias de alg√ļn il√≠cito. ¬† Para poder activar el juicio pol√≠tico se precisa la mayor√≠a simple en la C√°mara de Representantes: 218 votos, una cifra que los dem√≥cratas pueden alcanzar por controlar dicha c√°mara. Los problemas para avanzar se ver√≠an en el Senado, donde hay mayor√≠a republicana. De hecho, el juicio pol√≠tico no se resuelve por mayor√≠a simple en la C√°mara Alta: hacen faltar dos tercios de un total de cien senadores. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario