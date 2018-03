Los expresidentes Pastrana y Quiroga, deportados de Cuba

Fotografia: El País Agrandar la foto + Twittear Cuba ha entrado en otra riña diplomática con figuras de la política latinoamericana críticas con el régimen. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, han sido deportados este miércoles después de estar retenidos en el aeropuerto de La Habana. "Estamos detenidos por el Gobierno cubano", tuiteó Pastrana pasado el mediodía. Aparecía junto a Quiroga en un sofá en una sala del aeropuerto. Una hora más tarde colgaba otra fotografía de ambos ya sentados en un avión con el mensaje: "La dictadura de Cuba nos deportó hoy de la isla por defender los principios democráticos de la región". "Nos han dicho que somos inadmisibles. Qué triste", ha dicho a la radio W colombiana el expresidente boliviano Quiroga. Pastrana comentó que creía que la negativa de Cuba responde a sus críticas al presidente venezolano Nicolás Maduro, principal socio político de La Habana. Este mismo martes, el presidente cubano Raúl Castro regresó a Cuba tras participar en la cumbre del ALBA en Caracas. Quiroga y Pastrana se desplazaron a Cuba para recoger el Premio Payá, entregado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia con la joven opositora cubana Rosa María Payá a la cabeza. Es hija del disidente Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en un accidente de tráfico del que la familia Payá acusa al Gobierno cubano. Los exmandatarios llegaron a La Habana en un vuelo de la aerolínea colombiana Avianca desde Bogotá. Tenían previsto recoger este jueves el premio como representantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), formada por 37 expresidentes y exjefes de Gobierno. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha denunciado en su Twitter la situación: "Exigimos se respeten los derechos de ex Presidentes a @AndresPastrana_ y @tutoquiroga y se les permita el ingreso, desplazamiento en #Cuba, y recoger el #PremioPaya". El propio Almagro está invitado a la ceremonia en La Habana y ha solicitado una visa a Cuba para acudir, pero no ha recibido respuesta, según ha dicho a la agencia EFE un portavoz de la OEA. Almagro intentó asistir en 2017 para recibir el Premio Payá pero Cuba no se lo permitió. Las autoridades de La Habana no solo no le concedieron la visa para su pasaporte oficial de la OEA sino que lo avisaron de que tampoco se le daría acceso si llegaba con su pasaporte diplomático uruguayo. El gobierno dirigido por el general Castro -cuyo relevo en la presidencia está previsto para el 19 de abril- considera a Almagro un enemigo político y a la OEA un organismo manejado por Washington. Tras la revolución de 1959, Cuba fue expulsada de la OEA en 1962. En una columna publicada este martes en Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba, se avanzaba que "ni la OEA ni ninguno de sus funcionarios (...) serán jamás bienvenidos en la Cuba revolucionaria". El año pasado, además de a Almagro, Cuba impidió la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena Mariana Aylwin, que también pretendían estar en la ceremonia del Premio Payá. Esta año, según Payá, su organización espera la visita para el acto de diez expresidentes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario