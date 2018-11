Los Ãºltimos momentos de Khashoggi fueron grabados por un escalofriante audio

Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear El mundo sigue conmocionado por la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Ahora, una grabación de audio en manos de las autoridades turcas, devela los momentos finales de la víctima y las escalofriantes palabras de los atacantes. "¡Soltame el brazo¡ ¿Qué hacés?", dice Khashoggi cuando cuatro hombres lo agarran para asesinarlo y desmembrarlo en apenas siete minutos, en el consulado. Parte de las grabaciones, que serían dos, del 2 de octubre vienen filtrándose a los medios turcos. Esos audios fueron entregados a la CIA y hasta se pusieron a disposición de Donald Trump, quien rechazó escucharlos por ser demasiado espeluznantes. El asesinato fue "muy violento, despiadado y terrible", dijo Trump. "No me gustaría escuchar la cinta, no hay motivo para hacerlo", agregó. Según el medio turco Hurriyet Daily News, a los asesinos del periodista saudí, duro crítico del régimen de Riad y del príncipe heredero Mohamed Bin Salman, se los escucha llamarlo "traidor" y que "deberá rendir cuentas", el hombre que habría dicho esas palabras es Maher Abdulaziz Mutreb, líder del equipo y asociado de Bin Salman. Los cuatro hombres, que se dice que son miembros de un "escuadrón de ataque" saudí, luego trasladaron al escritor a otra área del consulado que contiene oficinas administrativas, donde se escuchan sonidos de peleas, golpizas y torturas durante once minutos. Sin embargo, la parte más estremecedora sucede luego de un silencio de una hora y 15 minutos. Cuando los funcionarios sauditas entran a la unidad y una voz rompe el silencio. "Es espeluznante vestir la ropa de un hombre al que matamos hace 20 minutos", dice Mustafa al-Modani, quien estuvo allí para actuar como el doble de Khashoggi.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario