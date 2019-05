Los mercados pierden la fe en Bolsonaro, pero no en la reforma de las pensiones

Fotografia: A.M. /Reuters Agrandar la foto + Twittear La avalancha de noticias sobre las dificultades de Jair Bolsonaro para gobernar, las revisiones semanales a la baja del crecimiento de la econom√≠a brasile√Īa -que es probable que retroceda este primer trimestre- y las recientes manifestaciones en la calle contra los recortes del presidente brasile√Īo han enfriado la euforia de los mercados financieros ante el cambio pol√≠tico en el gigante sudamericano. Ni siquiera la presencia de un liberal al frente del Ministerio de Econom√≠a, Paulo Guedes, que cuenta con el aprecio y el apoyo del mercado, ha sido suficiente para mantener el encanto y la fe en el nuevo mandatario. La luna de miel ha durado poco. Los especialistas consultados por EL PA√ćS ponderan, sin embargo, que, a pesar de percibir que el compromiso pol√≠tico de Bolsonaro en el Congreso es menor de lo que se imaginaba cuando fue investido, los operadores financieros todav√≠a tienen la esperanza de que la reforma del sistema de pensiones -la mayor apuesta del equipo econ√≥mico para devolver la confianza a los inversores y retomar el crecimiento del pa√≠s- pueda salir adelante este a√Īo. Camila Abdelmalack, economista de Capital Markets, destaca que el apoyo del mercado al presidente siempre se ha sustentado en el proyecto econ√≥mico de reformas presentado por Bolsonaro y no en tanto en su ideolog√≠a. Pero, en los √ļltimos meses, la lectura es que el mandatario estorba el desarrollo de su propio plan con comentarios pol√©micos y un empe√Īo por asuntos irrelevantes. "La situaci√≥n es tensa porque el mercado hab√≠a considerado que la reforma se aprobar√≠a m√°s r√°pido y f√°cilmente. Pero la dificultad no est√° en la reforma en s√≠, sino en la falta de articulaci√≥n de Bolsonaro: se expresa de forma equivocada [este martes ha afirmado que el problema del pa√≠s son los pol√≠ticos], inflama pol√©micas y acaba desviando al Congreso del tema central", apunta. Las turbulencias pol√≠ticas de los √ļltimos d√≠as se han dejado sentir en el tipo de cambio. En las dos √ļltimas semanas el real se ha dejado un 3,25% con el d√≥lar. La moneda estadounidense lleg√≥ a alcanzar el valor de 4,10 reales. "Aunque el cambio tambi√©n sufra influencias del exterior, el real ha sido la moneda de los pa√≠ses emergentes que m√°s se ha devaluado. Es un reflejo de la inestabilidad de Brasil", afirma Abdelmalack. Sin embargo, la analista de Capital Markets cree que los parlamentarios se est√°n esforzando para aprobar la reforma de las pensiones. Y los inversores se aferran a esta esperanza. "Contamos con que el texto sufra algunas enmiendas, pero se apruebe; el Congreso es consciente de la relevancia de la reforma, aunque no apoye al Gobierno", agrega. Silvio Cascione, analista de la consultor√≠a pol√≠tica Eurasia, tambi√©n cree que se va a aprobar la reforma, aunque la tensi√≥n entre el presidente y el Congreso pueda dificultar el tr√°mite. "El propio Congreso se est√° apropiando de esta agenda del Ejecutivo y la protege, ya que los diputados temen que la crisis pueda instaurarse si la reforma no se aprueba y quieren blindar el proyecto", explica. Sin embargo, es dif√≠cil saber si otras reformas y medidas se tratar√°n de la misma forma en un Gobierno que no tiene una base de apoyo parlamentario consolidada. "El hecho de que la reforma de las pensiones est√© blindada no significa que la tensi√≥n pol√≠tica no est√© creciendo. Hay riesgo de que se paralicen medidas provisionales [decisiones presidenciales que requieren ratificaci√≥n] y proyectos, lo que perjudicar√≠a los planes econ√≥micos del Gabinete", explica. Seg√ļn S√©rgio Vale, economista jefe de la consultor√≠a MB Asociados, el mercado se ha dado cuenta de c√≥mo gobierna realmente Bolsonaro. "Exist√≠a la ilusi√≥n de que ser√≠a diferente [una vez llegado al poder], pero √©l no muestra se√Īales de que vaya a cambiar. Sigue con el esp√≠ritu de guerra de las elecciones, los hijos lo incitan, le da demasiada importancia a nimiedades y a la cuesti√≥n de las costumbres", explica. Parlamentarismo encubierto Sin embargo, al igual que otros especialistas, Vale defiende que hoy, a pesar de las divergencias y pol√©micas, el proyecto de la reforma de las pensiones est√° por encima del Gobierno. Y el mercado ahora pone todas sus fichas en un nuevo nombre para salvar el proyecto: "Hoy la econom√≠a derrapa, existe el riesgo de una nueva recesi√≥n. Por m√°s que haya tensi√≥n con Bolsonaro, el Congreso sabe que la reforma es necesaria". El mercado, dice, ve a Rodrigo Maia, el presidente de la C√°mara, como "el gran avalista de la reforma". "Ve que hay voluntad por parte de los diputados y que todo puede irse al garete si le pasa algo al liderazgo de Maia", destaca Vale. Para este economista, la tendencia es que el Ejecutivo de Bolsonaro pierda cada vez m√°s fuerza. "Los cambios y las medidas vendr√°n cada vez m√°s del Congreso y el presidente coleccionar√° derrotas. Es una especie de parlamentarismo encubierto. Los l√≠deres de los partidos se comprometen con el proyecto econ√≥mico propio, poniendo su ADN en la reforma de las pensiones y en la tributaria", opina. Adem√°s, la inestabilidad creada por Bolsonaro pueden dificultar todav√≠a m√°s la reactivaci√≥n de la econom√≠a, seg√ļn Vale. "La reforma de las pensiones sigue siendo extremamente necesaria, pero ella sola no har√° que el pa√≠s vuelva a crecer. La inestabilidad pol√≠tica dificulta de nuevo la inversi√≥n a largo plazo. Otra vez hay un comp√°s de espera", explica. MB Asociados estima un crecimiento medio del 2% del PIB durante los cuatro a√Īos de mandato de Bolsonaro. "De la manera como se comporta, creo que el Gobierno actual es de transici√≥n, que prepara el terreno incluso con reformas. Pero solo un nuevo Ejecutivo con una estrategia pol√≠tica menos beligerante sabr√° realmente aprovechar las condiciones para que el pa√≠s vuelva a tomar el camino del crecimiento", cierra.