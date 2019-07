Los países de AL con mayor aumento de VIH/sida

Agrandar la foto + Twittear El aumento es "preocupante": un reporte de la ONU destaca a Am√©rica Latina como una de las zonas a vigilar por el incremento de nuevos contagios de VIH. En la regi√≥n, se produjo una subida del 7% en 2018 respecto a 2010 (sin contar la situaci√≥n en la regi√≥n del Caribe), seg√ļn el informe global m√°s reciente del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), publicado esta semana. Solo en otras dos zonas del mundo ocurri√≥ lo mismo: Europa del Este y Asia central (29%) y Oriente Medio y el Norte de √Āfrica (10%), se√Īala la organizaci√≥n. Alrededor de 1,7 millones de personas se contagiaron del VIH en 2018, un descenso del 16% respecto a 2010 impulsado en su mayor√≠a por el "impresionante progreso" registrado en los pa√≠ses del este y sur de √Āfrica, donde habita el 54% de las personas que viven con el virus. Tambi√©n se registraron avances en El Caribe, con una bajada del 16% en ese mismo periodo. Los buenos datos, no obstante, no significan que haya que bajar la guardia, seg√ļn ONUSIDA: a√ļn queda mucho camino por delante. En conjunto se pas√≥ de 2,1 millones de nuevos contagios en 2010 a 1,7 millones en 2018, pero a√ļn queda lejos el objetivo de llegar a menos de 500.000 para 2020. De Chile a El Salvador En su informe, ONUSIDA destaca que hay "diferentes tendencias" en la regi√≥n latinoamericana, en la que incluye a 16 pa√≠ses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M√©xico, Nicaragua, Panam√°, Paraguay, Per√ļ y Uruguay. La situaci√≥n en Venezuela no se detalla por falta de datos oficiales, en los que se basa ONUSIDA para llevar a cabo su informe. "Debido a la situaci√≥n pol√≠tica que est√° atravesando Venezuela, la recogida de datos del sistema sanitario relacionado con el VIH ha sido un desaf√≠o", explica a BBC Mundo el director del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para Am√©rica Latina, C√©sar N√ļ√Īez. En "el Caribe", por otro lado, el organismo examina el progreso en: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Rep√ļblica Dominicana, Guyana, Hait√≠, Jamaica y Surinam. En el √≠ndice de "Latinoam√©rica", El Salvador se sit√ļa como el pa√≠s con la mayor reducci√≥n de nuevos contagios de VIH, con un "fuerte" descenso del 48% en 2018 respecto a 2010. Le sigue Nicaragua, con una bajada del 29% y Colombia, con un descenso del 22%, en ese mismo periodo; mientras que M√©xico, por ejemplo, se mantiene. Esas destacadas marcas, no obstante, se contraponen con la situaci√≥n en Chile, el pa√≠s de la regi√≥n con el mayor aumento de nuevos contagios (34%), seguido por Bolivia (22%), Brasil (21%) y Costa Rica (21%). Pese al aumento regional, la ONU se√Īala en su informe que "la tendencia en los pa√≠ses grandes pueden tener una influencia desmedida en la media regional". Por ejemplo, si no se contara Brasil, en Latinoam√©rica se hubiera registrado una bajada del 5% en nuevos contagios en ese lapso de tiempo. Desaf√≠os "La regi√≥n se enfrenta a un desaf√≠o en cuanto a la cobertura del tratamiento entre todas las personas que viven con VIH, una circunstancia directamente ligada a la transmisi√≥n del virus", explica N√ļ√Īez. Adem√°s, los pa√≠ses "necesitan aumentar la inversi√≥n y el acceso (del tratamiento) sobre poblaciones espec√≠ficas, combinado a una prevenci√≥n que tenga en cuenta los factores sociales y estructurales que llevan a la transmisi√≥n del virus, como la discriminaci√≥n, el acceso a servicios y la pobreza". En ese aspecto, el director del equipo de apoyo regional advierte de la situaci√≥n de las llamadas "poblaciones clave", m√°s en riesgo: "trabajadores sexuales, consumidores de drogas, hombres homosexuales o aquellos que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, personas transg√©nero o presos", se√Īala el organismo. En 2018, el 65% de los nuevos contagios se produjeron en personas de las "poblaciones clave" y sus parejas sexuales (por encima de la media global, 54%), mientras que "solo un tercio (35%) se produjo en el resto de la poblaci√≥n", incide. "Las comunidades juegan un rol crucial para asegurar una mayor aceptaci√≥n de la prevenci√≥n del VIH y los servicios de tratamiento, reducir el estigma y la discriminaci√≥n y proteger los derechos humanos". Los hombres homosexuales y otros que mantienen relaciones sexuales con hombres representan el 17% -estimado- de las nuevas infecciones en el mundo y hasta el 40% en Latinoam√©rica, seg√ļn el informe. En el documento, el organismo destaca los esfuerzos de los grupos LGBTI, apoyados por organizaciones en defensa de los derechos humanos y expertos legales y en sanidad p√ļblica, para conseguir la eliminaci√≥n de leyes que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo en Latinoam√©rica y el Caribe, adem√°s de otras zonas del mundo. Sin embargo, la ONU se√Īala que esos intentos siguen enfrentando una "ardua batalla" en muchos pa√≠ses. Claves sobre el VIH y el sida Sida no es lo mismo que VIH: sida es el nombre de la enfermedad. La sigla VIH (virus de inmunodeficiencia humana) hace alusi√≥n al virus que la causa.

Se puede vivir con el virus y nunca padecer el sida . El sida aparece en las etapas más avanzadas de la infección por VIH.

El VIH se puede transmitir por relaciones sexuales (vaginales, anales o bucales) sin protecci√≥n con una persona que viva con el virus; por la transfusi√≥n de sangre contaminada; y por compartir agujas, jeringas, material quir√ļrgico u otros objetos punzocortantes.

De momento, no hay cura para el VIH, pero existe el llamado tratamiento antirretrov√≠rico, que puede volver el virus indetectable y, por ende, impedir el contagio. Fuente: OMS, ONU Sida, Fund√©u En total, la ONU estima que en el mundo hay actualmente unos 37,9 millones de personas con VIH y solo 23,3 millones tienen acceso a la terapia antirretroviral, seg√ļn los datos m√°s actualizados, de 2018. En Latinoam√©rica, se estima que hay 1,9 millones de personas viviendo con VIH y 1,2 millones con acceso a tratamiento. Pese a que las cifras llevan descendiendo desde 2010, la ONU insiste en el informe que "se progresa, pero cada a√Īo menos" y urge a hacer m√°s esfuerzos para cumplir los objetivos marcados. Para 2020, la meta es llegar a que el 90 % de las personas que viven con VIH conozcan su estado, que el 90% de los diagnosticados reciban terapia antirretrov√≠rica y que, para ese mismo a√Īo, el 90% de las personas que reciben terapia antirretrov√≠rica consigan la supresi√≥n viral (reducir significativamente la presencia del virus en sangre para conservar la salud). De todas las personas viviendo con VIH en 2018, un 79% lo sab√≠a, el 62% ten√≠an acceso a tratamiento y el 53% de las personas logr√≥ la supresi√≥n viral. En ese sentido, Latinoam√©rica destaca por sus buenas notas, tal y como remarca el director de ONUSIDA especializado en la regi√≥n: en 2018, 80% de las personas que viv√≠an con VIH lo sab√≠an, 78% de las personas diagnosticadas estaban recibiendo tratamiento y el 89% de aquellos en tratamiento consiguieron disminuir significativamente la presencia del virus en sangre.