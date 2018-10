Fotografia: Miguel Schincariol AFP - Getty Images Agrandar la foto + Twittear El expresidente brasileño, Lula da Silva, el candidato omnipresente de estas elecciones, reapareció este martes con una carta en la que reclama unidad en torno al candidato que designó, Fernando Haddad, para frenar la "aventura fascista" que representa Jair Bolsonaro. Encarcelado desde hace seis meses por corrupción, la figura de Lula moviliza a sus seguidores tanto como incomoda al electorado tibio que rechaza a Bolsonaro, pero que no termina de dar el respaldo a Haddad ante la cita del domingo. "Llegamos al final de las elecciones con la amenaza de un enorme retroceso para el país, la democracia y la gente que más sufre. Es el momento de unir al pueblo, a los demócratas, en torno a Fernando Haddad, para retomar el proyecto de inclusión social y defender la opción democrática", inicia Lula su carta, en la que lanza un alegato en defensa de su gestión y del Partido de los Trabajadores, pese a las críticas y el rechazo de las urnas. "Estoy seguro de que hicimos lo mejor para Brasil y para nuestro pueblo, pero eso enfadó a los poderosos dentro y fuera. Por eso ahora intentar destruir nuestra imagen, reescribir la historia, apagar la memoria del pueblo. Pero no lo van a conseguir". Tótem para la izquierda brasileña, cualquier atisbo de defensa de Lula incomoda a quien no sea partidario de él, por muy moderado que se considere. Buena parte del electorado lo considera el artífice de la corrupción del PT que tanto ha castigado a Haddad y que, en definitiva, ha terminado por aupar a Bolsonaro. A sabiendas de que no se iba a resistir a aparecer en la recta final de la elección -nadie da por sentado que este sea su último mensaje-, pocos celebran en público su último mensaje. "En este momento, en que hay una amenaza fascista sobre Brasil, quiero hacer un llamamiento a todas las personas que defienden la democracia para que se junten con los que más sufren", escribe el expresidente brasileño. Después de la primera vuelta, Haddad no ha conseguido movilizar al resto de candidatos que quedaron apeados ni a sus maquinarias. En este sentido, Lula exhortó a enfrentar las diferencias entre todos los demócratas "por medio del debate, del argumento, del voto. "En este momento, por encima de todo, está el futuro del país, de la democracia y de nuestro pueblo. Es hora de votar por Fernando Haddad, que representa la supervivencia del pacto democrático, sin miedo y sin vacilaciones". "Me paso pensando todos los días por qué tanto odio contra el PT. ¿Será que nos odian porque sacamos a más de 36 millones de personas de la miseria y llevamos a más de 40 millones a la clase media? ¿Porque creamos 20 millones de empleos o elevamos el salario mínimo un 74%? ¿Tal vez odien al PT porque hicimos una revolución silenciosa en el Nordeste, llevando aguada a quien sufría por la sequía, llevando luz para quien vivía a oscuras?", se pregunta Lula en la misiva, en la que no muestra atisbo de arrepentimiento: "Estoy muy orgulloso del legado que dejamos, especialmente del compromiso con la democracia".  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario