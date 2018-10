Macri: Queremos ser el principal exportador de gas y petrÃ³leo

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear El presidente de Argentina, Mauricio Macri, asever贸 ayer que trabaja para que Argentina sea uno de los principales exportadores del mundo de gas y petr贸leo y destac贸 que su pol铆tica energ茅tica permitir谩 que el pa铆s vuelva a abastecerse con recursos propios tras a帽os de "inacci贸n" y "despilfarro". "Queremos, en t茅rminos de futuro, no s贸lo el autoabastecimiento propio, poder tener energ铆a en cantidad y cada vez m谩s barata para nosotros (...), sino que queremos exportar. Queremos ser uno de los principales exportadores del mundo de gas y petr贸leo", asever贸 el jefe de Estado. Macri particip贸 ayer del acto de despedida del buque regasificador Exemplar desde el puerto de Ingeniero White, en el sur de la provincia de Buenos Aires. "Ahora ese gas importado va a ser reemplazado por energ铆a de Vaca Muerta, que adem谩s de proveer internamente nos va a permitir exportar de nuevo, como a Chile. Y cu谩nto m谩s exportemos, el precio local va a ser m谩s competitivo",聽 escribi贸 Macri en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de Macri se suman a las que realiz贸, el 12 de octubre, el secretario de Energ铆a de Argentina, Javier Iguacel, cuando asegur贸 que en 2020 ese pa铆s dejar谩 de importar gas desde Bolivia. Calcula que este a帽o las importaciones del sector disminuir谩n 20 por ciento y el pr贸ximo caer谩n en 50 por ciento para dejar de ser necesarias en 2020. Delegados de alto nivel de Argentina y Bolivia agendaron una serie de reuniones para tratar el tema de nominaciones y facturas impagas de gas. 聽 BUQUE REGASIFICADOR OPERA POR 10 A脩OS Este barco fue contratado hace 10 a帽os durante el Gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner (2007-2015) para convertir el gas natural licuado proveniente de los buques que llegan con gas en estado l铆quido a un estado gaseoso para ser inyectado a la red nacional para su distribuci贸n. "Generalmente las despedidas tienen una connotaci贸n de tristeza, pero este no es el caso. Este barco es un s铆mbolo que nos lleva a pensar, a expresar la inacci贸n, la incapacidad, el despilfarro, y no por las decisiones que llevaron a necesitar de este barco", manifest贸 Mauricio Macri. 聽 SE ANALIZA UN PLAN DE PAGOS PARA LAS DEUDAS La delegaci贸n de alto nivel de la empresa Integraci贸n Energ茅tica Argentina S.A. (Ieasa, ex Enarsa), durante la reuni贸n que sostuvo el pasado lunes con ejecutivos de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB), propuso una pr贸rroga para pagar por los vol煤menes de gas que adquiri贸 los dos 煤ltimos meses y por los intereses que arrastra desde 2007. Seg煤n el vicepresidente de Administraci贸n, Contratos y Fiscalizaci贸n de YPFB, Luis Alberto Poma, quien form贸 parte de la reuni贸n, los ejecutivos de Ieasa "han pedido que tengamos una especie de pr贸rroga, pero nosotros vamos a aplicar todos los elementos que est谩n suscritos en el contrato para poder garantizar el pago del gas". Poma inform贸 que en el encuentro se analizaron los pagos que viene haciendo el vecino pa铆s, pero que, de momento, no se puede realizar una evaluaci贸n al respecto, puesto que las reuniones continuar谩n. Agreg贸 que se est谩 respetando el contrato vigente y que en los siguientes encuentros se definir谩n los aspectos relacionados al pago de deudas. Seg煤n declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S谩nchez, vertidas el 12 de octubre, la deuda que tiene Argentina con Bolivia por concepto de compra asciende a 453,4 millones de d贸lares, aunque el pasado mi茅rcoles el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, inform贸 a La Raz贸n que el vecino pa铆s hizo un pago de 2 millones de d贸lares. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario