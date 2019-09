Macri pide el apoyo de los grandes empresarios argentinos para superar la crisis

Fotografia: Telam Agrandar la foto + Twittear Mauricio Macri pidi贸 consenso pol铆tico para enfrentar la crisis. No fue la primera vez, aunque el p煤blico dio un matiz especial a los planteos del presidente. Macri habl贸 ante los mayores empresarios del pa铆s, reunidos en la Asociaci贸n Empresaria Argentina (AEA), un grupo que lo acompa帽贸 desde el inicio de su mandato pero que ahora exige el fin de las turbulencias econ贸micas que siguieron al triunfo del peronismo en las primarias del 11 de agosto. "Ustedes son protagonistas fundamentales de lo que viene", les dijo Macri a los empresarios. "Una forma concreta de colaborar es que todas las fuerzas pol铆ticas demos se帽ales que reduzcan la imprevisibilidad, es fundamental construir consenso", agreg贸. Macri viene del mundo empresario. Su padre, Franco, fue hasta su muerte en marzo pasado uno de los hombres m谩s ricos del pa铆s. El joven Mauricio trabaj贸 en las empresas familiares hasta que decidi贸 el salto a la pol铆tica, previo paso por la presidencia del club Boca Juniors. Cuando lleg贸 a la Casa Rosada, la relaci贸n con sus excompa帽eros de ruta no fue todo lo apacible que se esperaba. Fueron constantes las recriminaciones de Macri a una presunta falta de compromiso inversor de los empresarios. La relaci贸n nunca fue f谩cil, abonado el conflicto por los datos de la realidad. Seg煤n la 煤ltima medici贸n oficial, la industria cay贸 9,4% interanual en junio pasado, un derrumbe que no refleja a煤n el impacto de la depreciaci贸n poselectoral del peso. El martes, los industriales reunidos en la poderosa Uni贸n Industrial Argentina (UIA) esperaron en vano a Macri para la celebraci贸n de d铆a de la Industria. Los discursos fueron menos cuidadosos que en la AEA. El presidente de la c谩mara, Migue Azevedo, dijo que el sector que representa fue "uno de los de los grandes perdedores de este modelo". "Vamos a demorar m谩s de 10 a帽os en recuperar la industria", advirti贸. Al d铆a siguiente, los grandes empresarios fueron m谩s cuidadosos, aunque limitaron los aplausos al momento en que Macri record贸 el nombramiento como ministro de Econom铆a de Hern谩n Lacunza. El nuevo ministro fue el art铆fice de la nueva pol铆tica de contenci贸n del peso. La semana pasada anunci贸 una negociaci贸n con el FMI y tenedores privados de bonos argentinos para posponer el calendario de pagos. Este lunes, limit贸 hasta 10.000 d贸lares por mes la compra de divisas y oblig贸 a bancos y empresas a pedir autorizaci贸n al Banco Central para enviar a sus casas matrices las ganancias obtenidas en el pa铆s. El control de cambios supuso para Macri arriar una de sus principales banderas. "Son medidas que no nos gustan y solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Fueron dise帽adas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie", dijo ante los empresarios de AEA. Las restricciones dieron un poco de paz al agitado mercado cambiario argentino. El peso se ha estabilizado desde el lunes alrededor de las 57 unidades por d贸lar, aunque este 茅xito no se traslad贸 a otros indicadores de la crisis, como la Bolsa de Buenos Aires. Las acciones cayeron m谩s de 11% el martes, hasta su menor nivel en dos a帽os. Este mi茅rcoles se recuper贸 7%, pero las subidas no logran a煤n compensar a las bajadas. Las grandes compa帽铆as pierden valor cada d铆a y est谩n a precio de ganga. Hay algunos ejemplos dram谩ticos: las acciones de la petrolera YPF cayeron a precios de 2002, justo despu茅s del colapso del corralito. En Nueva York, la cotizaci贸n de la mayor estatal argentina es hoy el m谩s bajo desde 1993, cuando se lanz贸 en el mercado estadounidense. Con estos valores, YPF se meti贸 en la campa帽a electoral. El kirchnerismo nacionaliz贸 las acciones de Repsol en YPF en 2012, y el candidato peronista Alberto Fern谩ndez, ganador de las primarias, lo record贸 desde Madrid, donde se encuentra de gira. "La Bolsa porte帽a no encuentra piso. El modelo econ贸mico de Macri gener贸 recesi贸n, pobreza y destrucci贸n de valor en nuestras empresas m谩s emblem谩ticas. YPF en los valores m谩s bajos de su historia", escribi贸 Fern谩ndez en su cuenta oficial en Twitter. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario