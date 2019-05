Fotografia: UNIVISI√ďN Agrandar la foto + Twittear El pasado 25 de febrero el periodista de Univisi√≥n¬†Jorge Ramos entrevist√≥ a Nicol√°s Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas. Despu√©s de 17 minutos de tensa conversaci√≥n, el gobernante venezolano interrumpi√≥ la grabaci√≥n por no tolerar algunas de las preguntas. El personal de seguridad retuvo a todo el equipo durante m√°s de dos horas. Adem√°s, les confisc√≥ el material, las c√°maras y las tarjetas de memoria. Despu√©s de tres meses, el periodista mexicano, uno de los s√≠mbolos de la cadena estadounidense y una referencia en Am√©rica,¬†ha logrado recuperar la entrevista, que se emitir√° √≠ntegra el domingo y de la que este jueves ha adelantado un fragmento. La grabaci√≥n sali√≥ del palacio presidencial gracias a "fuentes confidenciales". "Por su seguridad", asegura Ramos, "no vamos a decir qui√©nes son". El intercambio entre los dos comienza con una pregunta sobre los presos pol√≠ticos. Maduro niega que en Venezuela haya personas perseguidas por su orientaci√≥n ideol√≥gica. "En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento pol√≠tico", trata de zanjar. El entrevistador le entrega entonces una lista con los nombres de m√°s de 400 detenidos.¬†El sucesor de Hugo Ch√°vez la rechaza y ya da se√Īales de empezar a perder la paciencia. "No, no me deje nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. T√ļ te llevas tu basurita, compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos, agarra tu basurita, compadre", le espeta. Acto seguido, el l√≠der bolivariano, que mantiene las riendas del poder a pesar de la presi√≥n ejercida en los √ļltimos meses por¬†Juan Guaid√≥, reconocido como presidente interino por m√°s de 50 pa√≠ses, se encara abiertamente el periodista. "Mira, vienes a provocarme, te vas a tragar tu provocaci√≥n, te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocaci√≥n", le advierte. Ramos insiste: "Esta es la realidad. Son todos los nombres de prisioneros pol√≠ticos". Entonces Maduro recurre al argumento, habitual, de la violencia. "En Venezuela hay un r√©gimen de derecho. Hemos sido v√≠ctimas de ataques violentos en varios per√≠odos, en el a√Īo 2013, en el a√Īo 2014, en el a√Īo 2017, en el a√Īo 2018.¬†Yo mismo fui v√≠ctima de un atentado. Y ante todos esos atentados y ante todos esos procesos de violencia ha actuado la justicia venezolana", afirma. El periodista le responsabiliza de esa violencia y lee los nombres de tres v√≠ctimas.¬†Las protestas de 2017, por ejemplo, se saldaron con alrededor de 150 muertos. Las fuerzas especiales de la Polic√≠a Nacional Bolivariana, el llamado FAES, y grupos de civiles armados siguen sembrando el terror en los barrios. "Bueno, pero es tu posici√≥n pol√≠tica parcializada contrarrevolucionaria que tienes", le dice primero Maduro. Despu√©s, a√Īade: "Es muy f√°cil despachar justicia, Jorge Ramos, es tu justicia. Eres fiscal y eres parte". - No, soy periodista que hace preguntas. - No eres periodista. "Cuando uno ve estos muertos y le acusan a usted de ser responsable de estos muertos", rebate Ramos, ante lo que Maduro insiste: "No juega juego limpio como periodista". "Cont√©steme lo que quiera, entonces", concluye el entrevistador. Tras permanecer retenidos entre las 19.00 y las 21.30 hora local el pasado 25 de febrero,¬†los miembros del equipo de Univisi√≥n fueron escoltados hasta su hotelen la capital venezolana, que m√°s tarde segu√≠a vigilado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Al d√≠a siguiente, abandonaron el pa√≠s. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario