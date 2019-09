Maduro asfixiado por las sanciones busca el apoyo de Putin

Fotografia: SERGEI CHIRIKOV/ EFE Agrandar la foto + Twittear Nicol√°s Maduro quiere recordar al mundo que sigue teniendo aliados poderosos. Y ha cruzado el oc√©ano para estrechar la mano de quien ha sido uno de sus apoyos m√°s importantes en los √ļltimos tiempos. El l√≠der chavista se ha reunido este mi√©rcoles en Mosc√ļ con el presidente ruso, Vlad√≠mir Putin. Este es el primer viaje oficial al exterior del venezolano desde que el pasado enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaid√≥, se autoproclam√≥ presidente interino del pa√≠s latinoamericano y fuese reconocido por m√°s de 50 pa√≠ses. Maduro quiere apuntalar el apoyo que le brinda Putin. Sin embargo, pese a que la crisis econ√≥mica en Venezuela cada vez es m√°s grave, no se han firmado por el momento grandes acuerdos comerciales nuevos. "Rusia apoya inquebrantablemente a todos los cuerpos leg√≠timos de autoridad de Venezuela, incluida la presidencia y el Parlamento", ha dicho Putin este mi√©rcoles durante su reuni√≥n con Maduro, seg√ļn cita la agencia Tass, en la que ha declarado que apoya el di√°logo del chavismo con la oposici√≥n. "Cualquier negativa a mantener este di√°logo ser√≠a irracional, perjudicial para el pa√≠s y peligroso para el bienestar de la gente", ha insistido el presidente ruso. Maduro ha recalcado que Mosc√ļ y Caracas "han demostrado superar cualquier dificultad juntos". El Kremlin ha informado de que durante la cita -primero solo Maduro y Putin junto a sus asesores m√°s cercanos; despu√©s un almuerzo con otros funcionarios- se trataron varios aspectos de la cooperaci√≥n internacional. "Se intercambiar√°n opiniones sobre cuestiones regionales, por supuesto. En primer lugar cuestiones latinoamericanas y la intervenci√≥n directa de terceros pa√≠ses y Estados en los asuntos latinoamericanos", resalt√≥ ayer el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, en una conferencia telef√≥nica. En una entrevista con el canal estatal ruso Rossiya 24 poco antes de salir hacia Mosc√ļ, Maduro acus√≥ a EE UU de planear interferir en las elecciones legislativas venezolanas, previstas para el a√Īo que viene. Mosc√ļ es el principal apoyo exterior del r√©gimen de Maduro. No solo es un socio econ√≥mico, en materia de defensa y proveedor de energ√≠a clave para Caracas, lo que le ha convertido en su segundo acreedor despu√©s de China. Tambi√©n es ahora mismo su aliado m√°s valioso en pol√≠tica exterior. Sobre todo desde que Estados Unidos, que apoya a Guaid√≥, aumentara la presi√≥n sobre el r√©gimen chavista con nuevas sanciones. Ayer, el mismo d√≠a que Maduro lleg√≥ a Mosc√ļ, Washington anunci√≥ que su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) apoyar√≠a con un paquete de 52 millones de d√≥lares a medios independientes venezolanos, a proyectos de la sociedad civil y del sector de la salud y a la Asamblea Nacional, dirigida por Guaid√≥. La visita de Maduro a Mosc√ļ estaba prevista para principios de octubre, seg√ļn anunci√≥ el Kremlin la semana pasada. Sin embargo, el lunes el l√≠der chavista anunci√≥ por Twitter que se dirig√≠a a Rusia. El camino de Guaid√≥ al poder se ha estancado y Maduro ha aprovechado el momento para viajar al exterior. "Voy a encontrarme con nuestro amigo el compa√Īero presidente Vladimir Putin con sus equipos de trabajo, a encontrarme con grupos empresariales importantes de Rusia", coment√≥ Maduro en Caracas. Seg√ļn el venezolano, revisar√° "toda la din√°mica" de las relaciones bilaterales. Y su agenda incluir√° encuentros con grupos empresariales "importantes". Pero las sanciones internacionales hacia Mosc√ļ tras la anexi√≥n por Rusia de la pen√≠nsula ucrania de Crimea y la injerencia en otros pa√≠ses, las fluctuaciones por el precio del petr√≥leo y la falta de reformas estructurales han dejado la econom√≠a rusa muy tocada. Y Venezuela todav√≠a est√° pagando miles de millones de euros en pr√©stamos, en parte con petr√≥leo. As√≠ que no le ser√° f√°cil a Maduro rascar nuevos pactos. El l√≠der venezolano, no obstante, ha insinuado que sobre la mesa est√°n otro tipo de acuerdos. Como nuevos intercambios en defensa. Poco despu√©s de la √ļltima visita de Maduro a Mosc√ļ, el pasado diciembre, Rusia envi√≥ dos bombarderos estrat√©gicos y m√°s tarde a varios grupos de lo que ha llamado "asesores" militares, adem√°s de contratistas privados. Sí se ha anunciado que se aumentará la ayuda humanitaria, el suministro de repuestos militares así como de grano ruso al país latinoamericano (de las 254.000 toneladas de grano del año pasado a 600.000, según ha informado la agencia rusa Interfax). El líder chavista ha asegurado también que "muy pronto" se inaugurarán vuelos directos de Moscú a Caracas "para que los jóvenes puedan pasar sus vacaciones en Rusia", dijo a la agencia Tass. A esto se añade que la petrolera venezolana estatal, PDVSA, ultima el traslado de sus oficinas en Europa de Lisboa a Moscú, donde ya tiene una sede física.