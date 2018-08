Maduro recrudece su discurso tras el supuesto atentado

Fotografia: Xinhua (AP) / EPV Agrandar la foto + Twittear Nicolás Maduro ha aprovechado el atentado presuntamente perpetrado contra él el sábado durante un desfile militar en Caracas para endurecer el discurso contra sus adversarios. El mandatario acusó a Juan Manuel Santos, presidente saliente de Colombia, a supuestos conspiradores en EE UU y a la oposición venezolana de un intento de magnicidio sobre el que se ciernen muchas dudas. Según sus críticos, el régimen buscaba con el suceso desviar la atención de la profunda crisis que atraviesa el país. Maduro prometió ser implacable con los responsables "caiga quien caiga" y llegar hasta el fondo en la investigación. El Gobierno venezolano informó este domingo de la detención de seis personas presuntamente implicadas en el atentado contra Maduro, y anunció que todos los autores materiales e intelectuales están "identificados". "Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados y se han practicado varios allanamientos en hoteles de la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias", dijo en declaraciones a la televisión estatal VTV el ministro del Interior, Néstor Reverol. Siete militares resultaron heridos en el presunto ataque, perpetrado mediante drones cargados de explosivos. Tarek William Saab, fiscal general, dijo que revelará las identidades y detalles de los presuntos autores materiales y del suceso el lunes en una rueda de prensa.Por ahora solo un grupo anónimo llamado Soldados de Franela se ha atribuido la autoría de la Operación Fénix, el nombre que recibió el supuesto ataque. Pero esta versión genera algunas dudas para disidentes del Ejército y expertos en defensa. Hebert García Plaza, un general disidente, cree que lo ocurrido responde a una maniobra del Gobierno para "desviar la atención con atentados fallidos" y así evitar una inminente explosión social provocada por la crisis económica. "Atentar contra Nicolás Maduro cuando está a punto de salir por la vía de la desobediencia no tiene sentido. Eso parece una situación creada por el Gobierno para martirizarse, culpar a la derecha de Venezuela y Colombia y decretar un estado de conmoción, para suspender derechos a la protesta y la huelga", escribió en Twitter. Cuando se cumple un año de la ola de protestas antigubernamentales masivas que dejó cientos de muertos y de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición contempla la posibilidad de convocar una manifestación multitudinaria. La plataforma opositora Frente Amplio de Venezuela formó el viernes un comité para organizar una huelga general. La propuesta estuvo precedida de una ola de protestas de trabajadores de empresas privadas y públicas debido a la insuficiencia de los salarios. Ante el deterioro económico, Maduro anunció hace unos días las medidas del plan de recuperación financiera que resultan poco populares. "A muchos los desespera el Programa de Recuperación Económica que se implementará a partir del 20 de agosto, saben que funcionará y están desesperados por eso", fue la tesis del mandatario sobre el ataque. Detención de periodistas El Ejército detuvo a los periodistas que cubrían el desfile. Aunque 11 reporteros y trabajadores de medios ya se encuentran en libertad, ninguno confirmó haber visto drones volando durante el desfile. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que a muchos de los presentes les golpearon o robaron equipos y material como grabaciones y fotos. Hebert García Plaza, exministro de Alimentación, considera que existe una estrategia gubernamental detrás del posible atentado para crear las condiciones que permitan suspender las garantías constitucionales. "[Maduro] Ahora entendemos cuando hace días informaste que ese plan de recuperación económico se impondría por las buenas o por las malas. Creaste la excusa para imponerlo a la fuerza. Montaste un acto en la avenida Bolívar, que siempre se realiza en el Fuerte Tiuna [zona militar], especialmente por cuestiones de seguridad supuestamente activas en el show del dron, cuando hablabas de tu fabuloso plan económico", dijo. No es la primera vez que el régimen señala a opositores y gobiernos extranjeros. Maduro ha denunciado, al menos, 20 complós para derrocarlo desde 2013. El del sábado sería el tercer ataque armado. El 27 de junio de 2017, el piloto Óscar Pérez sobrevoló y lanzó explosivos sobre las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo en Caracas. Otro asalto ocurrió en agosto pasado, cuando 20 militares opositores tomaron un fuerte en Valencia (Estado de Carabobo) para robar municiones y fusiles.