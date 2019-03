Mejor sin medios peor con ellos

Agrandar la foto + Twittear El periodista de la cadena Univisi√≥n Jorge Ramos fue detenido dos horas en medio de una entrevista con el presidente venezolano Nicol√°s Maduro. Esta situaci√≥n confirma la incre√≠ble aversi√≥n del Gobierno de Caracas a los medios de comunicaci√≥n que han estado informando los √ļltimos sucesos que se han registrado en el pa√≠s. ¬† El caso aso va m√°s all√° de la violaci√≥n a la libertad de expresi√≥n porque plantea los nuevos desaf√≠os del periodismo en el que Maduro no es la regla. Si se mira en plano general sin apuntar las agallas a determinados personajes de la pol√≠tica se podr√°n encontrar varios ejemplos. Sin ir muy lejos es el caso del propio presidente de los Estados Unidos que ha entrado en corte con la prensa del pa√≠s cr√≠tica a su administraci√≥n. Trump les ha declarado la guerra abierta a diarios como The New York Times y The Washington Post, m√°s la CNN. El mismo ejemplo se repite en Brasil por el enfrentamiento que sostiene el presidente Jair Bolsonaro con la Folha de Sao Paolo y el √°rea de noticias de la red Globo. Como se ve estos ejemplos sobreabundan. En todos los casos es la fricci√≥n preexistente con los periodistas asignados a la cobertura de pol√≠tica y econom√≠a; hasta donde debe llegar la cobertura de lo que se considera "pol√≠ticamente correcto", que desde la √≥ptica de sus mentores no solo se la refleja sino que se fabrica. En el caso de la cobertura de Ramos en Caracas se podr√≠a aducir que no se esperaba otra cosa de un periodista que se ha ganado premios internacionales por su trabajo de lo que las autoridades consideran un l√≠mite. Esas turbulencias han planteado un debate entre los que opinan que la izquierda coopt√≥ los medios para hacer la revoluci√≥n sin armas y la derecha que coopt√≥ a los medios para hacer golpes de estado sin armas. Lo que pasa en Venezuela con Maduro, al igual que lo ocurre en Brasil con Bolsonaro y con Trump en los Estados Unidos permite observar que lo que se denomina populismo de derecha o de izquierda se comporta de la misma manera contra los medios, sean estos considerados por sus cr√≠ticos tanto de izquierda como de derecha. La lucha de poder que explica qu√© est√° pasando. Entre estas dos vertientes se dividen las aguas. El debate tambi√©n por supuesto toca Bolivia. No se puede olvidar que fueron los medios los que en su momento consagraron a Evo a cuando lleg√≥ al poder y comenz√≥ a cambiar el entusiasmo que antes sent√≠a por los micr√≥fonos. Son ejemplos de la forma que se entiende el trabajo de la prensa. Gary Abernathy, columnista de Fox News, el canal de derecha de Murdoch, escribi√≥ para el progresista The Washington Post que los medios tradicionales siguen sin entender el fen√≥meno de Trump, quien tiene m√°s posibilidades de ser reelecto que de lo contrario y que hizo una mejor elecci√≥n de medio t√©rmino que todos sus predecesores que fueron reelectos. El ministro de Comunicaci√≥n e Informaci√≥n de Venezuela dijo sobre Ramos que el Gobierno no se presta para "shows baratos". "Por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo period√≠stico, y han publicado el resultado de ese trabajo", sostuvo en un twitt. Son las palabras t√≠picas de quien est√° seguro "mejor sin medios peor sin ellos". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario