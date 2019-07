Miles de puertorriqueños claman por la dimisión del gobernador Rosselló

Fotografia: AP Agrandar la foto + Twittear Puerto Rico cada vez lo grita m谩s fuerte: "隆Ricky, renuncia!". Miles de boricuas desbordaron este lunes las calles de la isla para exigir la dimisi贸n del gobernador, Ricardo Rossell贸. La indignaci贸n acumulada por casos de corrupci贸n y la filtraci贸n de un chat hom贸fobo y machista entre Rossell贸 y sus asesores derivaron en una huelga general este mismo lunes. La v铆spera, el gobernador anunci贸 que no se presentar谩 a la reelecci贸n en 2020 y que dejar谩 la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero continuar谩 aferrado al cargo hasta que termine su mandato. La huelga nacional, secundada por sindicatos, universidades y activistas de todas las edades, paraliz贸 la isla: los cruceros cancelaron las paradas en San Juan, el principal centro comercial no abri贸 sus puertas y las tres universidades m谩s grandes cancelaron las clases, seg煤n los medios locales. La multitud fue tal que lleg贸 a bloquear una de las principales autopistas de la capital. "Este reclamo, que ya es un hito en la historia puertorrique帽a, debe ir acompa帽ado de la respuesta digna y ennoblecedora de la dimisi贸n", rezaba el editorial del peri贸dico El Nuevo D铆a, el de mayor circulaci贸n en Puerto Rico. Aunque no sea su voluntad, puede que Rossell贸 tenga que abandonar el puesto. La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso de impeachment que consta de varias etapas. De avanzar, la C谩mara de Representantes y el Senado votar谩n su destituci贸n. El partido de Rossell贸, el PNP, tiene mayor铆a en la asamblea. En la declaraci贸n institucional transmitida por Facebook Live el domingo dijo que enfrentar铆a el procedimiento "con toda la verdad, fuerza y de manera responsable". Tambi茅n reconoci贸 que una parte de la isla "est谩 descontenta", pero reiter贸 que su deber es cumplir con las responsabilidades que asumi贸 al aceptar el cargo. Cerca de las 15.00 hora local, Rosell贸 dio su primera entrevista a un medio de comunicaci贸n desde que estall贸 el esc谩ndalo. El afiliado al Partido Dem贸crata en EE UU escogi贸 la Fox, la cadena de televisi贸n estadounidense favorita de Trump. Al gobernador le cost贸 responder con qu茅 apoyos contaba en la isla, y tras ser presionado para que dijera un solo nombre, mencion贸 titubeante a Javier Jim茅nez, alcalde de San Sebasti谩n. "He escuchado al pueblo, est谩 decepcionado. Mi compromiso es seguir adelante con el plan pol铆tico que hemos ido desarrollando", sostuvo sin mover un 谩pice su posici贸n sobre mantenerse en el cargo. Antes del esc谩ndalo del Telegramgate, Rossell贸 ya estaba siendo cuestionado por su mala gesti贸n durante la crisis del Hurac谩n Mar铆a. A casi dos a帽os del desastre, contin煤a habiendo hogares sin techo y la poca transparencia para informar sobre las v铆ctimas mortales, que finalmente fueron 4.600聽-70 veces m谩s que los 64 reconocidos oficialmente, seg煤n un informe de Harvard-, ten铆an al pueblo descontento. Para colmo, solo un par de d铆as antes de la filtraci贸n, el FBI arrest贸 a dos exfuncionarios del Gobierno como parte de una investigaci贸n federal de corrupci贸n. Las casi 900 p谩ginas filtradas con ofensas y burlas fueron la guinda del pastel. En las conversaciones, el gobernador calificaba como "softporn" a las concursantes de Miss Universo, se refer铆a como "mamabicho" a los homosexuales y cuando Christian Sobrino, jefe de Finanzas y representante ante la Junta de Supervisi贸n Fiscal, dijo que estaba "salivando por entrarle a tiros" a la alcaldesa de San Juan, Yul铆n Cruz, Rossell贸 respondi贸 que le har铆an "un gran favor". Todos los asesores del Gobierno que participaron del chat filtrado por el Centro de Periodismo Investigativo -desde finales de 2018 a enero de este a帽o- han renunciado, menos el gobernador. Incluso Luis Gerardo Rivera Mar铆n, el secretario de Estado, quien no estaba dentro de ese grupo, dio un paso a un lado argumentando que era "una obligaci贸n moral". El presidente estadounidense, Donald Trump, coment贸 este lunes la situaci贸n en la isla -un Estado libre asociado- y tambi茅n aprovech贸 para disparar contra la alcaldesa Yul铆n Cruz: "Es un gobernador terrible. Pero la alcaldesa de San Juan es a煤n peor... es un espect谩culo de terror". Anteriormente, la Casa Blanca ya hab铆a difundido un comunicado en el que expresaban que la crisis pol铆tica que est谩 azotando Puerto Rico "prueba que las preocupaciones del presidente [Trump] de malos manejos, politizaci贸n y corrupci贸n son v谩lidas". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario