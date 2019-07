Millones de inmigrantes podrían quedar fuera del censo en EE UU

Agrandar la foto + Twittear En MacArthur Park, un vibrante vecindario latino cerca del centro de Los √Āngeles, Pedro sale a vender mangos en un carrito a los transe√ļntes los siete d√≠as de la semana. Durante diecis√©is a√Īos ha sido un personaje habitual de la zona. Gana 800 d√≥lares al mes y env√≠a casi la mitad de esa cantidad a su familia en Guatemala. Cuando el pr√≥ximo a√Īo los trabajadores del gobierno federal recorran todo el pa√≠s a fin de contar a cada habitante de Estados Unidos para el censo, lo m√°s seguro es que Pedro, de 50 a√Īos, no est√© incluido. √Čl y sus vecinos cada vez desconf√≠an m√°s de la gente que no reconocen, en especial de los que visten uniformes. "Vinimos a trabajar, solo a trabajar, y es mejor tener la puerta cerrada", coment√≥ Pedro, quien no quiso dar su nombre completo porque no tiene un estatus legal en el pa√≠s. La Corte Suprema evit√≥ el 27 de junio que la Oficina del Censo, al menos por ahora, les pregunte a los habitantes si son ciudadanos estadounidenses. La corte dijo que la justificaci√≥n del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, para realizar la pregunta era "artificiosa", pero dej√≥ abierta la posibilidad de que se incluya en el futuro. El gobierno ha sido acusado de intentar usar la pregunta para disuadir a las comunidades de inmigrantes de participar en el censo. Un conteo en el que no se incluya a esas comunidades, las cuales a menudo est√°n en distritos electorales dem√≥cratas, podr√≠a inclinar el poder pol√≠tico en el congreso y las legislaturas estatales hacia el Partido Republicano. Seg√ļn los expertos, un conteo que no registre a los inmigrantes tambi√©n afectar√≠a el financiamiento federal para los programas dirigidos a la pobreza y la atenci√≥n m√©dica, para el transporte, la planeaci√≥n escolar e incluso las inversiones del sector privado. No obstante, aunque algunos dem√≥cratas tal vez percibieron que la decisi√≥n de la corte fue una victoria, el da√Īo, de acuerdo con muchos expertos, ya est√° hecho. El temor que engendraron las pol√≠ticas migratorias del gobierno dificultar√° el trabajo de la gente que realice el censo en vecindarios con mayor√≠a de poblaci√≥n inmigrante, sin importar si se agrega o no la pregunta sobre la ciudadan√≠a. Esta semana, en vecindarios de Los √Āngeles donde predominan los latinos, al parecer mucha gente no estaba al tanto de las maquinaciones pol√≠ticas en Washington en torno a la pregunta de la ciudadan√≠a, y muchos nunca hab√≠an escuchado hablar del censo. Sin embargo, estaban preocupados por la llegada inminente de los agentes del Servicio de Inmigraci√≥n y Control de Aduanas (ICE) a los vecindarios para realizar redadas programadas. En MacArthur Park, un vecindario con un 85 por ciento de poblaci√≥n latina y donde el espa√Īol se habla m√°s que el ingl√©s, prevalec√≠a un sentimiento de confusi√≥n. A las mismas personas a quienes los activistas les han sugerido que mantengan las puertas cerradas si los visitan agentes del ICE, tambi√©n les han dicho que abran las puertas a los trabajadores gubernamentales del censo para que los puedan contar. En California, el estado m√°s poblado del pa√≠s y donde vive una enorme cantidad de inmigrantes, esta situaci√≥n presenta inmensos desaf√≠os pol√≠ticos y log√≠sticos. A los l√≠deres pol√≠ticos del estado les preocupa recibir menos d√≥lares del presupuesto federal asignado por n√ļmero de habitantes. El estado tambi√©n podr√≠a perder un asiento en el congreso si el conteo refleja una reducci√≥n significativa en la poblaci√≥n, aunque esta sea err√≥nea. "Tenemos este otro reto: debido a la atm√≥sfera de profunda desconfianza creada en Washington D. C. y al temor leg√≠timo creado por el gobierno, nuestro conteo podr√≠a reflejar una reducci√≥n err√≥nea de millones de personas", coment√≥ Daniel Zingale, un estratega s√©nior que trabaja para el gobernador Gavin Newsom. "Se podr√≠a decir que el riesgo es m√°s alto para California que para cualquier otro estado". Maricela Rodriguez, quien trabaja en la oficina del gobernador de California en temas de participaci√≥n c√≠vica, se√Īal√≥ que el estado ya estaba sintiendo los efectos. "Es verdad, el da√Īo est√° hecho en t√©rminos del miedo que se cre√≥ en torno al censo", mencion√≥. "No importa si est√° incluida o no la pregunta sobre la ciudadan√≠a, ya hay mucho miedo inculcado en la comunidad inmigrante". La semana pasada, el gobierno de Newsom anunci√≥ que ten√≠a la intenci√≥n de gastar hasta 187 millones de d√≥lares para apoyar los esfuerzos de participaci√≥n en el censo dentro del estado, una cantidad mucho mayor de la que el estado ha invertido antes. "Si no participas en el censo, gana Trump", coment√≥ Newsom el 27 de junio. El censo nacional, el cual se lleva a cabo cada diez a√Īos, es m√°s que solo una fotograf√≠a de la poblaci√≥n, afirm√≥ Diana Elliott, investigadora s√©nior de Urban Institute, un grupo de investigaci√≥n sin fines de lucro con sede en Washington. Los datos reunidos en el censo sirven para determinar el financiamiento federal que ir√° a todo tipo de programas, entre ellos de educaci√≥n y transporte. Los habitantes como los que viven en el vecindario de MacArthur Park, hist√≥ricamente han estado en mayor riesgo de no ser contados porque alquilan en vez de tener casas propias y porque las comunidades de inmigrantes suelen ser recelosas del gobierno, seg√ļn dijo Elliott. La pregunta sobre la ciudadan√≠a habr√≠a sido un obst√°culo m√°s y habr√≠a disminuido la participaci√≥n, en especial entre la gente cuya estancia no est√° autorizada, explic√≥ Elliott. Adem√°s, hizo notar que el temor de encontrarse en el radar del gobierno -incluso para el censo- ya se ha arraigado. "Hay muchos elementos que dependen del conteo", coment√≥ Elliott. "Pero confiar en el gobierno es muy importante para la Oficina del Censo y sus actividades, y esa confianza se ha ido deteriorando durante d√©cadas, pero en especial ante el actual clima pol√≠tico". En una panader√≠a de MacArthur Park, Elma Raxjal, quien lleg√≥ a Los √Āngeles de Guatemala hace catorce a√Īos, mencion√≥ que no se sentir√≠a c√≥moda divulgando ning√ļn tipo de informaci√≥n a los trabajadores del censo. El riesgo es demasiado alto, expres√≥, tras recordar a un familiar que fue deportado hace varios a√Īos. El gobierno federal es responsable de realizar los censos y contrata directamente a los trabajadores que van de puerta en puerta para reunir la informaci√≥n, a quienes se les conoce como encuestadores. Sin embargo, los estados pueden complementar esos esfuerzos con dinero y participaci√≥n adicionales; en el caso de California, para conseguir llegar a los quince millones de habitantes que se estima que corren un alto riesgo de no ser contados. El estado est√° trabajando con organizaciones comunitarias para fomentar la participaci√≥n. Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo NALEO, el cual colabora con el estado y tiene su sede en MacArthur Park, coment√≥ que era un reto. "Es el mismo gobierno que quiere saber todo sobre todos los que viven en tu casa", advirti√≥. Elliott de Urban Institute agreg√≥ que esta vez el gobierno federal ha destinado menos dinero del que brind√≥ en el censo anterior de 2010 para ir de puerta en puerta, y que est√° poniendo un mayor √©nfasis en el autorregistro en internet, un cambio que podr√≠a producir un conteo menor, en especial en zonas de bajos ingresos donde no todo el mundo tiene acceso regular a internet. "Todav√≠a se puede lograr que todo esto cambie", afirm√≥ Elliott. "Pero en verdad depende de que las comunidades apoyen el conteo y animen a la gente a confiar en la Oficina del Censo y a participar en el censo. A√ļn hay tiempo para que se d√© una participaci√≥n comunitaria muy importante".