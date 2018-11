Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Héctor Beltrán Leyva, el líder del Cartel de los Beltrán Leyva, murió este domingo a los 56 años como resultado de un infarto cardíaco en México, informaron las autoridades. De acuerdo con el comunicado de la Secretaria de Gobernación (SeGob), el capo, conocido como "H", fue llevado a un hospital en Toluca tras presentar "dolores intensos en el lado izquierdo del pecho" y no responder a los intentos de reanimación por parte del personal de la cárcel. "Al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo, con todas las medidas de seguridad de atención a reclusos, al referido hospital donde, luego de ser atendido en el área de urgencias, los doctores reportaron su deceso", indica el comunicado. Beltrán Leyva se encontraba detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde marzo de 2016, "donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos", según la SeGob. El gobierno de Estados Unidos acusaba a Beltrán Leyva de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas. Antes de su captura, EE. UU. ofrecía por él US$5 millones y México 30 millones de pesos (US$2,3 millones). Quién era Héctor Beltrán Leyva A Héctor Beltrán Leyva (1965) le llamaban El Ingeniero, por la forma meticulosa como supervisaba el tráfico de droga de su grupo, según contó en un perfil sobre el personaje el periodista de BBC Mundo en México Alberto Nájar. Sin embargo desde 2009 cobró fuerza otro de sus sobrenombres: La Muerte. De acuerdo con expedientes de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) Beltrán Leyva le dio un cariz más violento a su organización, que consiguió incluso combatir a su rival, el Cartel de Sinaloa, en el corazón de su territorio, las montañas conocidas como el Triángulo Dorado. Es una zona de la Sierra Madre Occidental que comparten los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Se trata de la región donde nacieron algunos de los principales capos del narcotráfico de México, y una región productora de marihuana, amapola y drogas sintéticas. Pero al mismo tiempo también se le consideraba el estratega de la organización, e incluso México y EE.UU lo ubicaron en su lista de los delincuentes más buscados. Largo historial Además de ejercer la violencia, algunos medios locales han publicado que El Ingeniero articuló un bloque de carteles que fueron rivales para combatir al enemigo común, la organización de Sinaloa a quien la agencia antidrogas de EE.UU, la DEA, le llama también La Federación. El Chapo era el principal enemigo de los Beltrán Leyva, pero de acuerdo con Nájar, una historia poco conocida es que Héctor Beltrán Leyva y su hermano Arturo iniciaron a su compadre Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en el negocio del tráfico de cocaína. Eran primos lejanos y nacieron en la misma zona, la región montañosa de Badiraguato, Sinaloa, al noroeste de México. El dato forma parte de la declaración de un testigo protegido por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), incluido en un expediente contra un ex funcionario de la presidencia de Vicente Fox Quesada. Durante décadas, hasta 2008, fueron aliados. Beltrán Leyva asumió la jefatura del cartel en diciembre de 2009 y desde entonces, hasta su detención, mantuvo un bajo perfil. Fue capturado en 2014 en un restaurante de comida en San Miguel Allende, Guanajuato, un pueblo turístico donde viven cientos de estadunidenses. Lo acompañaba un guardaespaldas y se defendían solo con dos pistolas.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario