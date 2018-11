Fotografia: bb Agrandar la foto + Twittear ¬† De Teodoro Petkoff, todav√≠a algunos de sus amigos recuerdan que Leonid Breznev lo acus√≥ de "renegado". El l√≠der sovi√©tico le reprochaba al hist√≥rico pol√≠tico y periodista venezolano fallecido este mi√©rcoles a los 86 a√Īos que hubiera traicionado los principios de la ortodoxia socialista. Si de joven fue uno de los m√°s activos guerrilleros del Partido Comunista que combatieron al gobierno de facto de Marcos P√©rez Jim√©nez en la d√©cada de 1950, en su madurez fue una de las voces que con m√°s energ√≠a critic√≥ a Hugo Ch√°vez enel apogeo de su poder en la Venezuela que transitaba entre los siglos XX y XXI. La noticia de su fallecimiento la confirm√≥ en su cuenta de Twitter Xabier Coscojuela, director del peri√≥dico Tal Cual, que durante a√Īos lider√≥ Petkoff. "Con mucho dolor y pesar tengo que anunciar que muri√≥ Teodoro Petkoff, en estos momentos solo puedo agradecer haber compartido estos a√Īos con √©l en TalCual y por la confianza que deposit√≥ en m√≠", dijo Coscujuela en su cuenta. Coscojuela le dijo a BBC Mundo que con Petkoff, Venezuela pierde "una voz que advert√≠a del autoritarismo y de la p√©rdida de la democracia". Nacido el 3 de enero de 1932 en El Batey, al orillas del lago Maracaibo (oeste), desde joven destac√≥ por su militancia pol√≠tica Graduado como economista, como tantos j√≥venes de la √©poca, se lanz√≥ a la acci√≥n armada en una de las muchas guerrillas latinoamericanas. Su compa√Īero entonces y hasta el final de su vida, Am√©rico Mart√≠n, le explic√≥ a BBC Mundo por qu√© lo hizo. "Todos ca√≠mos en aquellos a√Īos bajo la seducci√≥n de lo que hab√≠an significado Fidel Castro y la Revoluci√≥n cubana". Mart√≠n comparti√≥ tambi√©n cautiverio cuando a ambos los metieron presos en el cuartel de San Carlos, en Caracas, donde a√Īos despu√©s tambi√©n ser√≠a encarcelado Hugo Ch√°vez por su tentativa de tomar el poder por las armas de 1992. Pero Petkoff no era un recluso f√°cil y se fug√≥ en varias ocasiones de la c√°rcel. En 1969, recobr√≥ la libertad cuando se benefici√≥ de la llamada pol√≠tica de pacificaci√≥n de la primera gesti√≥n del presidente Rafael Caldera (1964-1974). Candidato a la presidencia y director de peri√≥dico A comienzos de la d√©cada de 1970, fund√≥ junto a otros militantes el Movimiento al Socialismo, por el que lleg√≥ a ser candidato a la presidencia de la Rep√ļblica en las elecciones de 1983 y 1988. Para entonces, hab√≠a evolucionado ya hacia posiciones de corte m√°s socialdem√≥crata y en la segunda gesti√≥n del presidente Caldera (1994-1999) fue designado ministro de Planificaci√≥n y Coordinaci√≥n, cargo que ocup√≥ entre 1996 y 1999. "Ya hab√≠amos visto que fuera de la democracia lo que queda es deleznable", recuerda Mart√≠n. Desde su cartera ministerial, Petkoff impuls√≥ la denominada Agenda Venezuela, un plan gubernamental para reformar la econom√≠a venezolana, fomentar la iniciativa privada y eliminar las restricciones cambiarias durante a√Īos en vigor en el pa√≠s. Entonces Ch√°vez lleg√≥ al poder y Petkoff se convirti√≥ desde el primer momento en uno de sus m√°s ac√©rrimos y reconocibles cr√≠ticos, primero como director del peri√≥dico El Mundo y luego desde los editoriales de Tal Cual, el diario que fund√≥ cuando lo apartaron del anterior. Uno de los m√°s recordados editoriales de Tal Cual, titulado "Hola, Hugo¬®, volvi√≥ a circular por las redes sociales tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Hasta el gobierno del presidente Nicol√°s Maduro emiti√≥ una nota en la que "lamenta el sensible fallecimiento" y destaca su participaci√≥n en la guerrilla, que fund√≥ el MAS y que fue ministro de Caldera. Coscojuela recuerda su fren√©tica actividad en una redacci√≥n que se convirti√≥ en uno de los mayores dolores de cabeza del presidente: "Era una persona muy din√°mica y activa. Llegaba muy temprano y ya en la ma√Īana se sentaba a escribir los editoriales". Parec√≠a arrogante, era humilde Sus subalternos recuerdan a un jefe bajo cuya apariencia exigente, a veces incluso autoritaria, lat√≠a un bondadoso coraz√≥n. "Teodoro parec√≠a arrogante, pero los que le conocimos bien sabemos que en realidad era un hombre humilde y austero que sab√≠a escuchar", cuenta Mart√≠n, que tambi√©n form√≥ parte del grupo de fundadores de Tal Cual. Desde antes incluso de que Ch√°vez llegara al gobierno, el peri√≥dico de Petkoff alert√≥ de los peligros que, a juicio de su director, representaba el proyecto chavista. "Nosotros ya hab√≠amos vivido con Fidel como un liderazgo √ļnico, con una voz √ļnica, hab√≠a terminado en el abandono del juego democr√°tico. Ch√°vez eligi√≥ el camino de Fidel y ese no era nuestro camino", resume Mart√≠n. Tras sus disputas p√ļblicas con Ch√°vez, los tribunales venezolanos impusieron medidas contra √©l, como la prohibici√≥n de la salida del pa√≠s y la obligaci√≥n de presentarse peri√≥dicamente ante las autoridades. En 2015, fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, que le entreg√≥ el expresidente del gobierno espa√Īol Felipe Gonz√°lez, ya que Petkoff no pudo salir de Venezuela para recogerlo por las medidas judiciales que pesaban sobre √©l. Petkoff es tambi√©n autor de varios libros en los que analiza la evoluci√≥n de la izquierda pol√≠tica y su papel en el contexto de Am√©rica Latina. Alejado en los últimos años de la vida pública debido a la vejez y la enfermedad, deja ocho hijos fruto de sus varios matrimonios.