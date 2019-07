Multimillonario amigo de Trump y Clinton, imputado por trÃ¡fico sexual de menores

Fotografia: Uma Sanghvi AP Agrandar la foto + Twittear El magnate Jeffrey Epstein ha sido acusado formalmente de tr√°fico sexual de menores y conspiraci√≥n, cargos por los que puede ser condenado a 45 a√Īos de c√°rcel. El gestor de fondos, amigo de Donald Trump y del expresidente Bill Clinton, logr√≥ evitar durante m√°s de una d√©cada cargos federales por su trama ped√≥fila, con la que reclut√≥ docenas de ni√Īas para explotarlas. El s√°bado fue arrestado cuando regresaba de Francia. El gestor de fondos se declarar√≥ despu√©s no culpable, pero los fiscales pidieron al juez que siga en prisi√≥n hasta que se celebre el juicio por el elevado riesgo de fuga. Epstein, de acuerdo con la investigaci√≥n, pag√≥ entre 2002 y 2005 a docenas de menores para que le hicieran masajes, felaciones y otros actos de car√°cter sexual. Las traslad√≥ a sus residencias en Nueva York y Florida desde otros Estados, una ofensa federal que no prescribe. Las acusaciones incluyen as√≠ cr√≠menes que se excluyeron del controvertido pacto secreto que le permiti√≥ esquivar cargos federales en 2008 y est√° respaldada por nuevas evidencias, como fotos de menores desnudas encontradas durante un registro. Durante m√°s de una d√©cada, los abusos por parte de Epstein fueron objeto de demandas por parte de las v√≠ctimas, investigaciones de las autoridades locales y federales as√≠ como de m√ļltiples reportajes en la prensa. El ejecutivo utiliz√≥ a sus asociados y a las propias v√≠ctimas para reclutar nuevas ni√Īas que iba a explotar sexualmente. Su caso, sin embargo, estuvo ausente del debate que deton√≥ el movimiento MeToo. Los cargos est√°n recogidos ahora en un documento de 14 p√°ginas, que se ha publicado este lunes unas horas antes de que Epstein se persone ante la corte neoyorquina. "Durante muchos a√Īos, Jeffrey Epstein explot√≥ sexualmente y abus√≥ de docenas de ni√Īas menores en su casa en Manhattan y en Palm Beach, entre otros lugares", describe el auto del gran jurado, en el que se precisa que la v√≠ctima m√°s joven ten√≠a 14 a√Īos de edad. De esta manera, a√Īade al exponer la trama piramidal, "cre√≥ y mantuvo un red de v√≠ctimas menores" en varios Estados que por su edad eran "particularmente vulnerables a ser explotadas". "Sab√≠a que muchas de sus v√≠ctimas ten√≠an menos de 18 a√Īos de edad", afirma el documento con los cargos, en el que se indica que algunas de las ni√Īas "expresamente le dijeron su edad". Sus asociados contactaban a las v√≠ctimas y organizaban los encuentros. Reclutamiento El acusado, de acuerdo con los cargos, les pagaba "cientos de d√≥lares" por sus servicios. Al principio las reclutaba para hacer masajes, que se realizaban total o parcialmente desnudos, para despu√©s evolucionar hacia una conducta m√°s sexual. Al mismo tiempo les incentivaba para que reclutaran a otras ni√Īas a cambio de efectivo, "as√≠ manten√≠a un suministro constante de nuevas v√≠ctimas". El fiscal Geoffrey Berman dijo en rueda de prensa que la conducta criminal de Jeffrey Epstein "golpea la conciencia". "La voz de las v√≠ctimas merece ser escuchada", declar√≥. William Sweeney, agente especial al frente del FBI en Nueva York, deja claro que su oficina perseguir√° "a estos predadores independientemente de su poder o de las relaciones que tengan". "No hay excusa", a√Īadi√≥ Los cargos no citan los nombres de las menores que fueron objeto de la trama de explotaci√≥n sexual, una en Nueva York y dos en Florida, ni a los tres empleados o asociados que participaron que conspiraron con el gestor de fondos. Eso no excluye que las autoridades no vayan a presentar cargos contra otras personas que facilitaron que se competieran estas ofensas. La fiscal√≠a pide, en paralelo, que se confisquen las dos propiedades donde se cometi√≥ el crimen. Jeffrey Epstein, amigo de Donald Trump, Bill Clinton y el duque de York, trabaj√≥ en el extinguido banco de inversi√≥n Bear Stearns durante seis a√Īos. En 1982 se independiz√≥ y creo su propio fondo, que gestion√≥ las inversiones de poderosos clientes como Leslie Wexner, fundador de Limited Brands. Actualmente reside en las islas V√≠rgenes. La mansi√≥n que tiene en el Upper East Side de Nueva York est√° valorada en unos 50 millones. Tiene propiedades en Par√≠s y Nuevo M√©xico. El empresario fue objeto de una primera denuncia en 2005, cuando los padres de una ni√Īa de 14 a√Īos acudieron a la polic√≠a en Palm Beach (Florida) tras ser abusada sexualmente. El FBI identific√≥ m√°s de una treintena de potenciales v√≠ctimas, la mayor√≠a de entre 13 y 16 a√Īos de edad. Muchas de ellas eran de familias con bajos ingresos. Epstein dijo que los encuentros eran consentidos y no sab√≠a que eran menores. Caso previo La fiscal√≠a en Miami, que entonces estaba dirigida por Alex Acosta, actual secretario de Empleo, lleg√≥ finalmente a un pacto con Jeffrey Epstein que le permiti√≥ evitar que se presentaran cargos federales a cambio de declararse culpable de haber prostituido a una menor. Estuvo 13 meses en prisi√≥n y entr√≥ en el registro de delincuentes sexuales. Los t√©rminos del acuerdo en 2008 se mantuvieron en secreto. Acosta se implic√≥ personalmente en las negociaciones. Defendi√≥ despu√©s que el pacto era mejor que si se hubiera celebrado un juicio, porque dijo que las posibilidades de ganarlo eran reducidas. Los fiscales en el distrito Sur de Nueva York siguieron, sin embargo, adelante con su propia investigaci√≥n. El s√°bado, tras su arresto, registraron su residencia lo que anticipaba que se iban a presentar nuevos cargos. En paralelo, en juez federal determin√≥ en febrero que los fiscales en Miami violaron el derecho de las v√≠ctimas por no comunicarle los t√©rminos del pacto. Eso abri√≥ la puerta para que sea procesado por los cargos originales y se arroje nueva luz sobre el alcance de la trama ped√≥fila. Un tribunal de apelaciones acaba de autorizar tambi√©n que se desclasifiquen 2.000 p√°ginas de documentos. Las autoridades neoyorquinas esperan ahora que otras v√≠ctimas den el paso al frente y denuncien los abusos, as√≠ como testigos que les puedan ayudar a apuntalar m√°s la causa. "La investigaci√≥n contin√ļa", concluy√≥ el fiscal Berman, "si tienen evidencias o informaci√≥n llame al FBI". Sweeney destac√≥ tambi√©n la importancia en este caso de la labor de investigaci√≥n realizada por la prensa. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario