Muñoz: Chile va a La Haya con soberanía intacta y asegurada

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear "Chile va con gran tranquilidad que su soberanía va a estar intacta", aseguró el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre el inicio de los alegatos orales de la demanda marítima que inició Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En contacto con Radio Duna, la autoridad del vecino país sostuvo que "nosotros vamos tranquilos a La Haya porque Bolivia pretendía un derecho de acceso soberano y la Corte dijo que este caso no es sobre un derecho de acceso soberano, sino que sobre una supuesta obligación de negociar de acceso soberano". Explicó que "si se llegara a determinar que existe una obligación que Chile supuestamente habría violado al no negociar de buena fe, tampoco le corresponde a la Corte el predeterminar un resultado de esas negociaciones que solo le competen a Chile y Bolivia". Entre el 19 al 28 de marzo tendrán lugar en la sede del tribunal los alegatos orales, fase final previa a un veredicto. La posición nacional pide un diálogo de buena fe en base a los compromisos incumplidos a lo largo de la historia para dar solución al diferendo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario