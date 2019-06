México afronta el drama de los desaparecidos entre gritos y reclamos

Agrandar la foto + Twittear El evento hab√≠a empezado hac√≠a 23 minutos. En la tarima, Karla Quintana se preparaba para tomar la palabra. La comisionada nacional de b√ļsqueda, figura clave para las familias de personas desaparecidas en M√©xico, ten√≠a en sus manos la lista de estados que ya cuentan con comisiones de b√ļsqueda propias, importantes, seg√ļn ella, para ubicar todas y cada una de las fosas clandestinas escondidas en el subsuelo del pa√≠s. Pero antes de empezar a hablar, una mujer se acerc√≥ al templete. All√° estaba el presidente, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, la secretaria de Gobernaci√≥n, Olga S√°nchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, adem√°s de Quintana. La mujer se plant√≥ delante de L√≥pez Obrador, se hinc√≥ y empez√≥ a sollozar. En la tarima, nadie sab√≠a d√≥nde meterse. El evento hab√≠a empezado hac√≠a 23 minutos. En la tarima, Karla Quintana se preparaba para tomar la palabra. La comisionada nacional de b√ļsqueda, figura clave para las familias de personas desaparecidas en M√©xico, ten√≠a en sus manos la lista de estados que ya cuentan con comisiones de b√ļsqueda propias, importantes, seg√ļn ella, para ubicar todas y cada una de las fosas clandestinas escondidas en el subsuelo del pa√≠s. Pero antes de empezar a hablar, una mujer se acerc√≥ al templete. All√° estaba el presidente, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, la secretaria de Gobernaci√≥n, Olga S√°nchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, adem√°s de Quintana. La mujer se plant√≥ delante de L√≥pez Obrador, se hinc√≥ y empez√≥ a sollozar. En la tarima, nadie sab√≠a d√≥nde meterse. Decenas de familiares de personas desaparecidas hab√≠an acudido al evento. De media, dos por cada uno de las varias decenas de colectivos que funcionan en el pa√≠s. Desde el principio, los gritos de madres, padres, hermanas de desaparecidos hab√≠an trufado las intervenciones de los ponentes. Pero cuando lleg√≥ el turno de Quintana, Mar√≠a Isela V√°zquez tom√≥ el pasillo y se acerc√≥ a la tarima. No hab√≠a m√°s que gritar, el presidente deb√≠a escucharla. A m√°s de seis meses de su toma de posesi√≥n, el Gobierno de L√≥pez Obrador empieza a ser consciente de la magnitud de la tragedia de los desaparecidos. Lo primero que entendieron fue que no existen datos ver√≠dicos de cu√°ntas personas desaparecidas hay en M√©xico. Lo segundo, que tampoco hay un registro de cu√°ntas fosas clandestinas hay en el territorio. Lo tercero, como dijeron este lunes, fue que ignoraban el estado de los servicios forenses en el pa√≠s. Si a lo primero y lo segundo todav√≠a no hay una respuesta clara, a lo tercero s√≠. Son un desastre. Encinas ha informado de que el Gobierno dedicar√° una primera partida de 410 millones de pesos -algo m√°s de 20 millones de d√≥lares-¬†para construir cinco institutos forenses en el pa√≠s, adem√°s de 15 panteones. El encargado de Derechos Humanos de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n ha dicho tambi√©n que comprar√°n equipo, contratar√°n a m√°s personal y apoyar√°n a los institutos forenses locales. "Hay que replantear el rumbo. Hay que hacer pol√≠tica que garantice el trato digno. El objetivo no es solo evitar que se acumule el rezago sino resolver los casos del d√≠a a d√≠a, los casos en espera y las fosas clandestinas", ha concluido. M√©xico vive una crisis de violencia sin parang√≥n. Durante los primeros meses del a√Īo, los homicidios aumentan respecto al mismo periodo del a√Īo anterior. Decenas de fosas siguen apareciendo en todo el pa√≠s, al menos 426 desde la entrada del Gobierno. Sin una cuenta clara por culpa de vicios metodol√≥gicos, los desaparecidos se cuentan por decenas de miles, siendo la √ļltima cifra oficial, divulgada durante el mandato del expresidente Enrique Pe√Īa Nieto, de algo menos de 30.000 Entretanto, las familias se impacientan. En el evento de este lunes, dedicado a presentar los primeros pasos del Sistema Nacional de B√ļsqueda de Personas, muchos gritaron airados que no ve√≠an diferencia entre ellos y el Gobierno anterior. L√≥pez Obrador se ha excusado en la herencia recibida. Lo cierto es que hay mucho trabajo atrasado y mucho cansancio. La intervenci√≥n de la se√Īora Valdez, dir√≠a ella m√°s tarde, ha sido fruto de una desesperaci√≥n inabarcable. En el v√≠deo del evento se ve a la la se√Īora Valdez acerc√°ndose a la tarima, donde est√° el presidente, poni√©ndose de rodillas. Luego solloza. Le da un papel a L√≥pez Obrador. Le dice cosas, casi todas inaudibles, aunque se alcanza a escuchar que el gobernador de Tamaulipas la persigue, que la quiere matar. "Tengo mucho miedo pero tengo que buscar a mi hijo", dice. Y llora, llora y en la tarima nadie sabe qu√© hacer excepto el presidente, que logra que la mujer se levante. Le habla a un palmo de la cara. La se√Īala. "Vamos a hacer todo", le dice. Luego empiezan los gritos de nuevo: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". M√°s tarde, mientras llegaba al aeropuerto de la capital para tomar un vuelo a Reynosa, la mujer, algo m√°s relajada, recordaba por tel√©fono el momento. "El presidente me ha dicho que ya se va a solucionar, que la divisi√≥n cient√≠fica de la Polic√≠a Federal se va a encargar de las identificaciones. A mi me preocupa que no se hayan identificado los restos encontrados en Miguel Alem√°n el a√Īo pasado". Valdez se refiere al hallazgo de restos de decenas de cuerpos en esta peque√Īa ciudad entre Reynosa y Monterrey, en Tamaulipas, en el norte del pa√≠s. A la fecha, dice, no se sabe de qui√©nes son. Y a ella le urge saber si su hijo -si los huesos de su hijo- est√°n entre los encontrados en Miguel Alem√°n. "Es que es mucho tiempo", dice. Cinco a√Īos han pasado desde que secuestraron a su hijo. Un grupo de hombres armados se lo llev√≥ en Reynosa. Durante meses negociaron su rescate, pero luego dejaron de llamar y ya no han vuelto a saber nada. "Ya nosotros queremos que esto se resuelva, que ya tengamos algo, los restos", dice. Situaciones como esta son las que tratar√° de resolver el Sistema Nacional de B√ļsqueda de Personas Desaparecidas. Antes de Valdez y Quintana, el subsecretario Encinas ha explicado que los servicios forenses de M√©xico son un desastre. "Falta infraestructura, personal capacitado, recursos, cementerios forenses. No hay ni criterios homologados para la conservación y el tratamiento de los cadáveres", ha dicho. Cuando se ha acercado al presidente, la señora Valdez le ha dado una carta. Ya en el aeropuerto, su hija Delia, que la acompañaba, le ha tomado el teléfono mientras ella documentaba el equipaje. "Es una carta para el fiscal Alejandro Gertz. Es una petición para que no recorte presupuesto a los ministerios públicos -los investigadores- y no vaya cambiándolos de destino. Y para que no les haga pedir facturas de sus gastos porque es riesgoso".