Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue extraditado este día a Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia informó que el día de hoy el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México determinó negarle el amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditarlo a Estados Unidos. "Al considerar que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión y que no fueron, ni han sido vulnerados, sus derechos humanos en los procedimientos instaurados", argumentó el gobierno en un comunicado. Y detalló que puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera, y a través de la misma, "el Gobierno de la República entregó al Señor Guzmán Loera a las autoridades los Estados Unidos de América". El líder del Cártel de Sinaloa arribó el pasado 7 de mayo al penal de Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera sorpresiva, tras ser recapturado en enero del año pasado en Los Mochis, Sinaloa. En tanto, en la Corte de California es acusado de asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. El 8 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la captura del capo en su tierra natal, Sinaloa. La operación en Los Mochis fue producto de una operación militar en un domicilio en el que no esperaba encontrársele, pues se buscaba a Iván Gastelum, su jefe de sicarios. Tras intentar huir de nuevo por unas cloacas fue detenido en plena calle por policías y trasladado a un motel mientras llegaba la Marina. Las autoridades mexicana habían expresado en varias ocasiones su intención de agilizar el proceso de extradición de Guzmán; en octubre, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, estimó que esta se concretaría en enero o febrero, una vez el Poder Judicial resolviera las impugnaciones de la defensa. El Gobierno de México no ha explicado por qué extraditar al capo hoy, justo a unas horas de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos. El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto habló de negociar con Trump "todo", es decir, no sólo revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sino también aspectos como la migración y el combate al narcotráfico. Algunos observadores habían dicho que "El Chapo" era una pieza de cambio en esa negociación. Pero, parece, esa pieza de cambio se ha perdido. Apenas el pasado 11 de enero, Peña Nieto dijo que en cualquier negociación con los Estados Unidos se debe incluir el compromiso para frenar el flujo de armas y dinero de procedencia ilícita a México. Además de garantizar un trato humano y el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos. Invertir en tecnología para mejorar la seguridad y el flujo comercial. Sumado a ello, dijo, se debe de mantener el libre flujo de remesas con los connacionales que viven en Estados Unidos, uno de los puntos con los que ha amenazado el magnate, convertido en político, y que obligaría a pagar la construcción del muro entre México y Estados Unidos.