Nicaragua: Ortega suspende misiones de la CIDH que investigan la violencia en las protestas en su contra

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El gobierno de Nicaragua anunci贸 este mi茅rcoles una "suspensi贸n temporal" de la presencia de dos misiones de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la violencia durante las protestas contra la presidencia de Daniel Ortega. La decisi贸n se produce en v铆speras de la presentaci贸n de un nuevo informe sobre la situaci贸n en el pa铆s centroamericano y poco despu茅s de que el gobierno nicarag眉ense tambi茅n ilegalizara a la principal organizaci贸n defensora de derechos humanos del pa铆s. En una carta dirigida a Luis Almagro, el secretario general de la Organizaci贸n de Estados Americanos de la que forma parte la CIDH, la Canciller铆a dio por suspendida la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El canciller nicarag眉ense Denis Moncada dijo que esta determinaci贸n se mantendr谩 "hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberan铆a y cese de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua" por parte de la CIDH y de Almagro. La CIDH, que ha sido bastante cr铆tica de la actuaci贸n de las autoridades nicarag眉enses desde que iniciaron las protestas, confirm贸 que recibi贸 la carta, pero expres贸 su desacuerdo. "La CIDH lamenta la decisi贸n del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguir谩 funcionando desde su sede en Washington D.C.", indic贸 el organismo en un comunicado. "Para ello continuar谩 en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las v铆ctimas de violaciones de derechos humanos", a帽adi贸. Las misiones de expertos de la CIDH realizaban desde junio investigaciones a los actos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante protestas contra el gobierno de Ortega, as铆 como un monitoreo continuo de la situaci贸n de derechos humanos en el pa铆s. Las manifestaciones iniciaron luego de que el gobierno aprobara una legislaci贸n que afectaba derechos sociales. Aunque la ley fue desechada, las protestas contra Ortega continuaron con un saldo de al menos 325 fallecidos hasta ahora. El gobierno nicarag眉ense dice que se trat贸 de un intento de golpe de Estado, pero acord贸 con la CIDH permitir que misiones de protecci贸n a los derechos humanos investigaran si hubo violaciones a los derechos humanos. La organizaci贸n encontr贸 que la mayor铆a de las muertes fueron causadas por la reacci贸n estatal a las protestas y desde entonces a la fecha tambi茅n ha denunciado un aumento sostenido de la represi贸n en el pa铆s. "A ocho meses del inicio de las protestas en #Nicaragua, a trav茅s de informaci贸n registrada en terreno por el #MESENI, la #CIDH observa la intensificaci贸n de una cuarta etapa de represi贸n estatal", alert贸 recientemente la comisi贸n a trav茅s de su cuenta de Twitter. Seg煤n la organizaci贸n, esa cuarta etapa est谩 "caracterizada por incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas; detenciones y judicializaci贸n de l铆deres, defensores y defensoras de #DDHH y opositores; expulsi贸n arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas". "La CIDH reitera que la situaci贸n de Nicaragua continuar谩 siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las v铆ctimas de violaciones de derechos humanos y seguir谩 monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicarag眉ense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contra铆das voluntariamente", indic贸 en su comunicado la CIDH. Las cr铆ticas de Nicaragua En la carta a Luis Almagro, el canciller Moncada critic贸 el trabajo de las misiones de la CIDH en la investigaci贸n de las protestas ocurridas entre abril y mayo. Se帽al贸 que hubo "falta de imparcialidad y objetividad" en las pesquisas, as铆 como "sesgo" en un informe preliminar sobre lo ocurrido. Tambi茅n acus贸 al Meseni y al GIEI de no investigar suficientemente las muertes de polic铆as cometidas, seg煤n el canciller, por los "golpistas". "Estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haci茅ndose eco de las pol铆ticas del gobierno de los Estados Unidos de Am茅rica en contra de Nicaragua", se帽al贸 Moncada. Tambi茅n critic贸 algunas declaraciones de Almagro presuntamente dadas en foros internacionales en contra del gobierno de Ortega, al que supuestamente califica de "dictadura". "Sus palabras mentirosas y violentas demuestran que usted no tiene la capacidad ni los m茅ritos para continuar desempe帽ando el cargo de secretario general (de la OEA)", escribi贸 Moncada. En un mensaje en Twitter, Almagro rechaz贸 la suspensi贸n de la presencia de la CIDH y sus misiones. "(La) medida tomada por r茅gimen Ortega-Murillo adentra a煤n m谩s al pa铆s en el terreno del autoritarismo", escribi贸 el secretario general de la OEA en referencia al presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. "Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es caracter铆stico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad", dijo en un comunicado Almagro. En agosto pasado, el gobierno de Nicaragua también ordenó la salida del país de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) poco después de que el organismo publicara un informe denunciando violaciones de los derechos humanos y abusos a manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Los principales organizaciones de derechos humanos del mundo también han criticado duramente el actuar del gobierno del presidente Daniel Ortega, con Amnistía Internacional acusándolo de practicar ejecuciones extrajudiciales al tratar de reprimir las protestas con órdenes de "disparar a matar".