"Yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás, por favor. No era malandro (delincuente), era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, (soy) David Vallenilla, fui tu jefe". Con estas palabras dirigidas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el padre de un joven de 22 años fallecido el jueves durante las protestas antigubernamentales en Caracas solicitaba que se hiciera justicia. Según la información preliminar sobre el caso divulgada por el Ministerio Público, el joven, llamado David Vallenilla igual que su padre, perdió la vida al recibir tres disparos en el tórax mientras manifestaba. La prensa venezolana ha publicado videos sobre el suceso en los que se ve a un efectivo de la Guardia Nacional disparar contra del joven que se encuentra a escasa distancia, en medio de unas protestas ante la base aérea de La Carlota. Hablando ante la prensa en la morgue de Caracas, el padre del joven afirmó que conoció a Maduro cuando éste era conductor de autobuses del Metro de Caracas, donde ambos trabajaron juntos. "Por favor, Nicolás, (...) por favor, amigo, yo te digo que eres mi amigo porque yo te respeto, porque tú eras una persona muy centrada (...). Está en tus manos ayudar a que esto quede claro ", dijo Vallenilla con lágrimas en los ojos y voz entrecortada. Aseguró que Maduro había conocido a su hijo cuando era pequeño. Con la muerte del joven David Vallenilla ascendió a 75 el número de personas que han muerto desde que hace casi tres meses se inició la actual ola de protestas antigubernamentales en Venezuela. Las manifestaciones comenzaron como respuesta a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las que se atribuía poderes del parlamento, ahora de mayoría opositora, fuero el detonante de las protestas. El Ejecutivo asegura que la oposición ha iniciado una ola de "violencia neofascista" con el fin de desestabilizar al gobierno y promover una intervención extranjera. Una parte de los manifestantes ha provocado destrozos y ha lanzado piedras y cócteles molotov a las fuerzas del orden. La oposición, por su parte, acusa al Ejecutivo de haberse convertido en una "dictadura" y a las fuerzas del orden de una brutal represión de las marchas de protesta.